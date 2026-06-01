blindsided train collision in Mazandaran: 24-year-old woman killed, 35-year-old man injured at railway crossing in Shirghan

A fatal train accident occurred at a railway crossing in Shirghan, Mazandaran province, resulting in the death of a 24-year-old woman and injury to a 35-year-old man. The incident happened in the Swadkuh region, and emergency services responded quickly. The injured was hospitalized.

سخنگوی اورژانس مازندران از وقوع حادثه برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه سوادکوه خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

زکریا اشکپور در گفت‌وگویی اظهار کرد: بر اثر برخورد قطار با دو عابر پیاده در محدوده راهبندی و ورودی شهر شیرگاه از توابع سوادکوه، یک زن ۲۴ ساله جان خود را از دست داد و یک مرد ۳۵ ساله نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. به گزارش ایسنا، وی افزود: در ساعت ۱۴:۲۵ روز دوشنبه ۱۱ خرداد، گزارش برخورد قطار با دو عابر پیاده به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس شیرگاه به محل حادثه در ورودی شهر شیرگاه و محدوده راهبندی اعزام شد. سخنگوی اورژانس مازندران افزود: در این حادثه که بر اثر برخورد قطار با دو عابر رخ داد، یک خانم ۲۴ ساله در دم جان باخت و یک مرد ۳۵ ساله نیز دچار مصدومیت شد. اشکپور ادامه داد: مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

این حادثه در محدوده راهبندی و ورودی شهر شیرگاه در سوادکوه رخ داده است. 列车与两名行人相撞，造成一人死亡一人受伤。事故发生在马赞德兰省苏阿杜库赫地区谢尔甘市入口处的铁路道口附近。据马赞德兰省紧急状况发言人扎卡里亚·阿什库尔称，一名24岁女性当场死亡，一名35岁男性受伤并被送往医院。事故于伊朗标准时间14时25分（即当地时间）被上报，紧急救援人员迅速赶到现场。伤者在现场接受初步医疗救助后，被送往拉齐医院进一步治疗。铁路道口的安全问题再次引发关注，当地相关部门已对这起悲剧展开调查。目前，事故的确切原因仍在调查中，但初步信息表明，火车在通过道口时可能未能及时发现行人。此类事故在伊朗时有发生，特别是在铁路道口缺乏适当安全设施的地区。当局经常呼吁加强铁路道口的安全措施，包括安装栏杆、警示灯和增加警示标志，以防止类似悲剧重演。当地政府表示将审查该道口的安全状况，并考虑采取改进措施。这起事故再次凸显了伊朗铁路系统在安全方面的挑战。尽管过去几年已经采取了一些措施来升级基础设施，但许多老旧道口仍然缺乏足够的安全保护。专家指出，需要更系统的投资来提升铁路安全，包括使用先进技术和加强公众安全意识教育。遇难者家属已获通知，受伤者目前情况稳定。调查将继续进行，以确定事故的具体责任。当地社区对这起事故表示震惊和悲痛，并呼吁立即采取行动防止未来类似事件发生。铁路部门承诺将配合调查，并采取必要步骤提高安全标准。此次悲剧是今年伊朗发生的多起铁路事故之一，促使公众对交通安全的讨论日益激烈





