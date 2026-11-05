سازمان بهداشت جهانی زمان مصرف قرص یدید پتاسیم را در صورت حمله هسته‌ای اعلام کرد. این اقدام برای محافظت از تیروئید و کاهش اثرات پرتوهای رادیواکتیو ضروری است.

سازمان بهداشت جهانی در اعلامیه‌ای رسمی و دقیق، دستورالعمل‌های جدیدی را برای مصرف ایمن و موثر قرص یدید پتاسیم در شرایط بحران‌های هسته‌ای منتشر کرده است. این دستورالعمل با هدف حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر غده تیروئید در برابر پرتوهای رادیواکتیو تدوین شده است.

زمان‌بندی حیاتی مصرف قرص ید

سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که زمان‌بندی مصرف قرص یدید پتاسیم، عامل تعیین‌کننده در کاهش اثرات مخرب پرتوهای رادیواکتیو بر بدن انسان است. مصرف این قرص باید در بازه زمانی مشخصی انجام شود تا بیشترین بازدهی را در اشباع‌سازی غده تیروئید داشته باشد و مانع از جذب ید رادیواکتیو توسط بدن گردد.

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مکانیسم حفاظت از غده تیروئید

قرص یدید پتاسیم با پر کردن ناگهانی مخازن ید در غده تیروئید، راه را بر جذب ید رادیواکتیو می‌بندد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که این مکانیسم تنها در صورتی موثر است که مصرف قرص پیش از یا بلافاصله پس از مواجهه با ابر رادیواکتیو انجام شود. تاخیر در مصرف، کارایی این دارو را به شدت کاهش می‌دهد.

گروه‌های هدف و هشدارهای پزشکی

سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده که همه افراد نیازی به مصرف همگانی این قرص ندارند و استفاده از آن باید تحت نظارت نهادهای بهداشتی و در شرایط اعلام وضعیت اضطراری هسته‌ای باشد. کودکان و زنان باردار در گروه‌های حساس‌تری قرار دارند و دوز مصرفی آن‌ها باید با دقت و طبق پروتکل‌های دقیق سازمان بهداشت جهانی تنظیم شود.

اقدامات پیشگیرانه و آمادگی بحران

تیم‌های پزشکی و بهداشتی در سراسر جهان بر اساس راهنمای جدید سازمان بهداشت جهانی، در حال بازبینی برنامه‌های واکنش سریع در برابر تهدیدات هسته‌ای هستند. این اقدامات شامل توزیع عادلانه دارو، آموزش عمومی درباره زمان‌بندی مصرف و ایجاد سیستم‌های هشدار سریع برای اطلاع‌رسانی به مردم در مواقع بحرانی است.