The US military attacked two Iranian oil tankers on Saturday, preventing them from passing the maritime blockade imposed on Iranian ports and shipping.

ارتش آمریکا روز جمعه تایید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی، مانع از عبور آنها از محاصره دریایی اعمال شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است.

بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، نیروهای نظامی آمریکا در روز جمعه کشتی‌های «ام‌تی سی استار’ و ‘ام‌تی سودا’ را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند. سنتکام گفته این نفتکش‌ها بدون بار و با پرچم ایران بودند و یک فروند جنگنده سوپر هورنت اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکا با برخاستن از ناو هواپیمابر ‘یو‌اس‌اس بوش’ با شلیک مهمات دقیق به دودکش‌های هر دو نفتکش، آنها را از کارانداخت و مانع ورودشان به ایران شد.

سنتکام یادآور شده که نیروهای آمریکایی روز ۱۶ اردیبهشت هم با شلیک به نفتکش ‘ام‌تی حسنا’ با پرچم ایران مانع از ورود آن به ایران شدند. در همین باره دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: ‘نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان به اجرای کامل محاصره کشتی‌هایی که به ایران وارد یا از آن خارج می‌شوند، متعهد هستند.

’ساعتی پیشتر شبکه فاکس نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت حملات هوایی بیشتری علیه کشتی‌های مرتبط با ایران انجام داده و چند نفتکش خالی را که سعی در شکستن محاصره ایران داشتند، هدف قرار داده است. این شبکه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت: ‘کشتی‌های هدف قرار گرفته نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) خالی بودند که تلاش می‌کردند با عبور از محاصره به ایران بازگردند.

’ در همین حال خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران depoisظهر جمعه بدون بیان جزئیات بیشتر از جریان داشتن ’درگیری‌های پراکنده’ میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین به شکل جداگانه اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی تا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت مانع از ورود یا خروج بیش از ۷۰ نفتکش از بنادر ایران شده است





