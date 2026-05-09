US Imposes Sanctions on Iran, China, Belarus and UAE

US Secretary of State Mark Antony Rubio announced sanctions against eleven entities and three individuals in Iran, China, Belarus, and the United Arab Emirates for their involvement in Iran's efforts to acquire or use military equipment and materials. He also mentioned that several Chinese entities that provide satellite imagery for Iran's military operations against US forces in the Middle East are on the list of sanctions.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای با عنوان «اختلال در شبکه‌های تدارکات نظامی خارجی ایران» نوشت: «امروز، دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی که در تلاش‌های ایران برای دستیابی یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط دخیل هستند، اعمال می‌کند.

» او اشاره کرد که چند نهاد مستقر در چین که «تصاویر ماهواره‌ای را برای حملات نظامی ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند»، در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. روبیو افزود ما همچنین «نهادها و افرادی را که تلاش‌های ارتش ایران را برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه با کاربرد در برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ایران ممکن می‌سازند»، تحریم می‌کنیم.

او تاکید کرد که تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، «نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو می‌کند» و نوشت: «ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن نهادها و افراد کشورهای ثالث که به پایگاه نظامی و صنعتی دفاعی ایران کمک می‌کنند، انجام خواهد داد. » روبیو اعلام کرد که ایالات متحده در حال اقدام برای «مختل کردن شبکه‌های تدارکاتی حامی برنامه‌های نظامی ایران» است و نوشت: «این اقدام نشان‌دهنده تعهد مداوم ایالات متحده به حمایت از اعمال مجدد اقدامات محدودکننده و تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است.

» او تحریم‌ها را نتیجه مستقیم «اجرا نشدن قابل توجه» تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد: «ایالات متحده، بر اساس تعهدات خود در سازمان ملل متحد، از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریم‌های مستقل علیه نهادها و افرادی که در فعالیت‌های ممنوعه توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحدشرکت می‌کنند، برای افشا، مختل کردن و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و جلوگیری از مشارکت ایران در فعالیت‌های مربوط به بازسازی برنامه‌های حساس اشاعه‌ای خود استفاده خواهد کرد. » روبیو همچنین نوشت اقدام وزارت امور خارجه «افراد خاصی را در رابطه با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران هدف قرار می‌دهد» و نوشت اقدام وزارت خزانه‌داری گسترش‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار می‌دهد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran China Belarus UAE Military Equipment Sanctions US Middle East Satellite Imagery Military Operations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persian News TextThe text discusses various topics such as the impact of rising gas prices on Americans, the blame assigned to Donald Trump for the situation, the crisis of water shortage in Iran, the need for affordable housing, the role of Russia in supplying Iran with new weapons, and the potential impact of the Iran-US tensions on the global oil market.

Read more »

News TextThe UAE Ministry of Defense announced that the country is currently dealing with "missile and drone attacks" that have been launched from Iran.

Read more »

حزب دموکرات کردستان ایران: ارتش آمریکا در دفع حملات جمهوری اسلامی مشارکت داشتحزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد ارتش آمریکا در دفع حملات جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. همچنین مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی به نخست‌وزیر مکلف عراق خواستار عدم حضور گروه‌های مسلح در کابینه آینده شد. امارات نیز اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از ایران مقابله کرده‌اند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز به criticism of the US approach to Iran and its missile capabilities.

Read more »

US Navy restricts traffic to and from Iranian ports, steps up pressure on Iran over recent attacks on oil tankers in Middle EastThe U.S. Navy has restricted traffic to and from Iranian ports, with 57 commercial vessels changed course and 3 removed from operation to prevent entry or exit. The move comes during escalating tensions with Iran and its recent attacks on oil tankers in the Middle East.

Read more »

Texas Shooter Had Ties to Iran, Khamenei, but No Foreign Al Qaeda LinkAccording to the FBI, the lone gunman who carried out a deadly shooting in Texas, which left three dead and over a dozen injured, had a interest in Iran and its leader Ali Khamenei, but no connection to foreign terrorist groups. The FBI found no evidence of external influence or connection to any terrorist organization.

Read more »

Iran-US Tensions: Latest Developments and Uncertainties Ahead of Nuclear TalksThe news text explores the ongoing tensions between Iran and the US, focusing on the role of Leader Khamenei, the economic and military implications of the conflict, and the uncertainties surrounding the upcoming nuclear talks.

Read more »