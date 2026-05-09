US Imposes Sanctions on Iran, China, Belarus and UAE

US Secretary of State Mark Antony Rubio announced sanctions against eleven entities and three individuals in Iran, China, Belarus, and the United Arab Emirates for their involvement in Iran's efforts to acquire or use military equipment and materials. He also mentioned that several Chinese entities that provide satellite imagery for Iran's military operations against US forces in the Middle East are on the list of sanctions.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با عنوان «اختلال در شبکههای تدارکات نظامی خارجی ایران» نوشت: «امروز، دولت ترامپ تحریمهایی را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی که در تلاشهای ایران برای دستیابی یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط دخیل هستند، اعمال میکند.
» او اشاره کرد که چند نهاد مستقر در چین که «تصاویر ماهوارهای را برای حملات نظامی ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم میکنند»، در فهرست تحریمها قرار دارند. روبیو افزود ما همچنین «نهادها و افرادی را که تلاشهای ارتش ایران را برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه با کاربرد در برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ایران ممکن میسازند»، تحریم میکنیم.
او تاکید کرد که تحریمهای اعمال شده از سوی دولت ترامپ، «نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو میکند» و نوشت: «ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن نهادها و افراد کشورهای ثالث که به پایگاه نظامی و صنعتی دفاعی ایران کمک میکنند، انجام خواهد داد. » روبیو اعلام کرد که ایالات متحده در حال اقدام برای «مختل کردن شبکههای تدارکاتی حامی برنامههای نظامی ایران» است و نوشت: «این اقدام نشاندهنده تعهد مداوم ایالات متحده به حمایت از اعمال مجدد اقدامات محدودکننده و تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران است.
» او تحریمها را نتیجه مستقیم «اجرا نشدن قابل توجه» تعهدات هستهای جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد: «ایالات متحده، بر اساس تعهدات خود در سازمان ملل متحد، از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریمهای مستقل علیه نهادها و افرادی که در فعالیتهای ممنوعه توسط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحدشرکت میکنند، برای افشا، مختل کردن و مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران و جلوگیری از مشارکت ایران در فعالیتهای مربوط به بازسازی برنامههای حساس اشاعهای خود استفاده خواهد کرد. » روبیو همچنین نوشت اقدام وزارت امور خارجه «افراد خاصی را در رابطه با فعالیتهای تسلیحات متعارف ایران هدف قرار میدهد» و نوشت اقدام وزارت خزانهداری گسترشدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد
