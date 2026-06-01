United States and US Mint Announce Launch of Commemorative Coins for FIFA World Cup 2026

The US Treasury and US Mint have announced the commencement of the production of commemorative coins for the FIFA World Cup 2026. The proceeds from the sale of these coins will be dedicated to supporting football youth programs for the children of military families in the United States.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و ضرابخانه آمریکا روز دوشنبه ۱۱ خرداد اعلام کردند که برنامه تولید سکه‌های یادبود جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، و تمامی درآمدهای اضافی حاصل از فروش این سکه‌ها به برنامه‌های فوتبال جوانان برای فرزندان خانواده‌های نظامیان آمریکایی اختصاص می‌یابد.

این طرح که در آستانه دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا و برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ اجرا می‌شود، از سوی مقام‌های دولت پرزیدنت ترامپ به عنوان اقدامی در حمایت از خانواده‌های نیروهای مسلح آمریکا توصیف شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «برنامه سکه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بازتاب تعهد تزلزل‌ناپذیر پرزیدنت ترامپ به زنان و مردان شجاع نیروهای مسلح و خانواده‌هایی است که در کنار آنها خدمت می‌کنند.

» او افزود: «هر دلار اضافی حاصل از فروش این سکه‌ها مستقیماً از ابتکارات فوتبال جوانان برای فرزندان اعضای نیروهای مسلح حمایت خواهد کرد، و فرصت‌هایی را توسعه می‌دهد که به تقویت شخصیت، تاب‌آوری، و روحیه اجتماعی کمک می‌کند. » بر اساس این برنامه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال «فیفا» موافقت کرده است که ۱۰۰ درصد درآمدهای اضافی حاصل از فروش این سکه‌ها به برنامه‌های فوتبال جوانان خانواده‌های نظامی اختصاص یابد.

مقام‌های آمریکایی این توافق را بخشی از همکاری‌های مرتبط با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا دانسته‌اند. براندون بیچ، خزانه‌دار ایالات متحده، گفت: «به کارکنان سختکوش ضرابخانه آمریکا افتخار می‌کنم که این سکه‌های زیبا را برای حمایت از فرزندان زنان و مردان یونیفورم‌پوش کشور تولید خواهند کرد. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، ما همچنان غرور، روحیه، و پیروزی آمریکایی را در دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس کشورمان گرامی می‌داریم.

» اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی فیفا در کاخ سفید نیز این برنامه را بخشی از چشم‌انداز دولت ترامپ توصیف کرد. او گفت: «در آستانه دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا و جام جهانی فوتبال، این برنامه سکه‌های یادبود بازتاب‌دهنده دیدگاه جسورانه پرزیدنت ترامپ و رهبری استوار وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت است.





