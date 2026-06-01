Taliban's New Divorce Law: A Step Backward for Afghan Women's Rights

The Taliban's new divorce law, which allows girls to seek divorce after reaching puberty, has been criticized by human rights groups as a step backward for Afghan women's rights. The law, however, does not provide the same rights to girls who have not reached puberty, leaving them with limited options for seeking a divorce.
ازدواج کودکان در افغانستان که همیشه در این کشور امری رایج بوده، اما گروههای مدافع حقوق بشر میگویند این روند از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تشدید شده است.
ندا فقط ۱۲ ساله بود و دانشآموزی در کابل، وقتی والدینش او را به عقد یک خویشاوند دور درآوردند؛ مردی که هرگز او را ندیده بود. خانواده ندا فقیر بودند، اما خانواده شوهرش وضع مالی بهتری داشتند. ندا باور دارد که «پول و بیسوادی مادرش» سرنوشت او را رقم زد. او به خانه شوهر جدیدش، مرد ۲۰ سالهای در منطقه دورافتادۀ دَرواز در شمال شرق افغانستان برده شد؛ جایی که کودکیاش ناگهان پایان یافت.
اگرچه ازدواج کودکان همیشه در افغانستان رایج بوده، اما گروههای حقوق بشری میگویند این پدیده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شدت گرفته است. در ۱۴ مه، طالبان قانون جدیدی در مورد طلاق صادر کردند که برای نخستینبار به طور ضمنی ازدواج کودکان در این کشور را مجاز دانست. ماده پنجم این حکم میگوید: «پس از رسیدن به بلوغ، فرد نابالغ حق فسخ ازدواج را دارد» و به ازدواجهایی اشاره دارد که توسط خویشاوندان ترتیب داده شدهاند.
تا آن زمان، دختر هیچ حقی برای درخواست طلاق ندارد. قانون همچنین بیان میکند که اگر دختری پس از رسیدن به بلوغ به طور رسمی با ازدواجش مخالفت نکند، سکوت او به عنوان رضایت تفسیر میشود. طبق نظر کارشناسان پزشکی، محدوده سنی معمول برای شروع بلوغ در دختران بین هشت تا ۱۳ سالگی است.
علمای اسلامی تفسیرهای متفاوتی از بلوغ دارند؛ برخی مکاتب فکری آن را ۱۵ یا ۱۸ سالگی میدانند، در حالی که چندین متن کلاسیک پیشنهاد میکنند که ۹ سالگی کمترین سنی است که دختری میتواند بالغ محسوب شود. مأموریت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) این حکم را «گامی دیگر در روند تصعیف حقوق زنان و دختران افغان» نامید و آن را محکوم کرد.
یوناما در بیانیهای گفت: «با اختصاص فصلی درباره جدایی برای دخترانی که به بلوغ رسیدهاند و ازدواج کردهاند، این حکم بهطور ضمنی تأیید میکند که ازدواج کودکان مجاز است. » این حکم در شرایطی صادر شده که در افغانستان مردان میتوانند با گفتن ساده کلمه «طلاق» جدایی را اعلام کنند.
قانون طالبان میگوید دختری که با مردی ازدواج کرده که «با او با مهربانی رفتار نکرده یا به رفتارهای بد شهرت دارد»، پس از رسیدن به بلوغ حق درخواست ابطال ازدواج از طریق دادگاه را دارد. اما اگر شوهرش از طلاق دادن او خودداری کند و دختر نتواند شاهدی برای اثبات ادعایش بیاورد، قانون به دادگاه دستور میدهد که حرف شوهر را بپذیرد. مقامات طالبان به درخواست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در این زمینه برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
فعالان حقوق بشر و بسیاری از زنان افغان که ازدواج زودرس را تجربه کردهاند میگویند هرچند قوانین مبتنی بر شریعت افغانستان، روی کاغذ به زنان اجازه درخواست طلاق میدهند، اما در عمل این فرآیند کند و پرهزینه است و ماهها یا حتی سالها طول میکشد. ضمن اینکه در افغانستان بسیار محافظهکار و فقیر، برای یک دختر خردسال، تقریباً غیرممکن است که به دادگاه برود و افرادی را متقاعد کند تا علیه شوهرش شهادت دهند.
در این کشور، طلاق یک تابوی اجتماعی است و اغلب بدنامی مادامالعمر برای زن مطلقه و خانوادهاش به همراه دارد
