Trump Administration's Attempt to Classify Millions of Americans as Dead

A former senior official at the Social Security Administration, James Scovill, claims that the Trump administration intended to classify 2.7 million people as dead, including some U.S. citizens and permanent legal residents, in order to use the Social Security Administration's data as a tool for suppressing immigration. The plan, which was not previously reported and was later revealed to be unsuccessful, aimed to effectively remove individuals from the financial system, potentially depriving them of wages, banking services, government benefits, and other essential services.

به گفته یک مدیر ارشد سابق اداره تامین اجتماعی آمریکا، دولت ترامپ قصد داشت ۲.۷ میلیون نفر از افراد زنده، شامل برخی از شهروندان آمریکایی و ساکنان دائمی قانونی این کشور را به عنوان مرده طبقه‌بندی کند.

این طرح که قبلا گزارش نشده بود و سازمان تامین اجتماعی آمریکا اعلام کرد که اجرا نشده، از یکی از مهمترین پایگاه‌های داده هویتی واشنگتن برای حذف موثر افراد از سیستم مالی استفاده می‌کرد و به طور بالقوه آنها را از دستمزد، بانکداری، مزایای دولتی و سایر خدمات محروم می‌کرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، «جرمیا اسکوفیلد» که ۲۵ سال در سازمان تامین اجتماعی آمریکا کار کرده و قبل از ترک این سازمان در ماه اکتبر به رهبری تلاش‌های نوسازی فناوری اطلاعات این سازمان کمک کرده، گفت که پس از هشدار وکلای سازمان مبنی بر اینکه ثبت دروغین افراد زنده به عنوان مرده می‌تواند قانون فدرال را نقض کند، از کمک به اجرای این طرح خودداری کرده است.

اسکوفیلد گفت که پس از نمونه‌گیری از افراد از ۲.۷ میلیون نفر و کشف زنده بودن همه آنها، به قصد احتمالی این طرح شامل ارعاب و بدتر کردن وضعیت مالی مهاجران و همچنین غیرقانونی بودن بالقوه آن پی برده است. وی جزئیات این طرح را در یک افشاگری ۴۹ صفحه‌ای به سناتور الیزابت وارن، عضو کمیته مالی سنا و سناتور ریچارد بلومنتال، عضو ارشد کمیته فرعی دائمی سنا در امور تحقیقات ارائه کرده است.

دقیق‌ترین روایت تاکنون از چگونگی تلاش مقامات «وزارت کارآمدی دولت آمریکا» (DOGE ) متعلق به ایلان ماسک برای استفاده از داده‌های تامین اجتماعی ایالات متحده در خدمت سرکوب مهاجرتی دونالد ترامپ را ارائه می‌دهد. این کارمند سابق سازمان تامین اجتماعی آمریکا که اکنون به عنوان افشاگر عمل می‌کند، همچنین گفت که برای اولین بار به صورت علنی صحبت می‌کند زیرا معتقد است آمریکایی‌ها باید درک کنند که چگونه می‌توان از داده‌های دولتی سوءاستفاده کرد و در برخی موارد، قبلا این کار را انجام داده است.

روزنامه واشنگتن پست پیش از این گزارش داده بود که سازمان تامین اجتماعی آمریکا سال گذشته نسخه کوچک‌تری از چنین تلاشی را انجام داد و ۶۱۰۰ مهاجر را به «پرونده اصلی مرگ» خود منتقل کرد؛ پایگاه داده‌ای که توسط بانک‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های دولتی ایالات متحده برای تعیین زنده بودن افراد استفاده می‌شود. برخی از این افراد بعدا در دفاتر میدانی سازمان مربوطه حاضر شدند تا زنده بودن خود را ثابت کنند و در سوابق آژانس بازیابی شدند.

سخنگوی این سازمان نیز در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد، این سازمان «فهرستی از ۲.۷ میلیون نام را به پرونده اصلی مرگ اضافه نکرده است. سازمان تامین اجتماعی آمریکا بالاترین سطح کنترل‌های داخلی را حفظ می‌کند. این موارد شامل داشتن تمام سیاست‌ها و رویه‌های مناسب برای حفظ یکپارچگی و دقت سوابق آژانس است.

» شکایت افشاگر اسکوفیلد، دوره‌ای پرآشوب را در داخل سازمان تامین اجتماعی آمریکا توصیف می‌کند، زیرا مقامات حرفه‌ای، قانونی بودن چنین تلاش‌هایی را زیر سوال می‌بردند و شاهد دسترسی مقامات «داج» به برخی از حساس‌ترین پایگاه‌های داده دولت بودند. اسکوفیلد گفت، در یکی از جلسات، یکی از مقامات وزارت امنیت داخلی که با وزارت امنیت داخلی همکاری می‌کند، هدف از اعلام مرگ ۲.۷ میلیون نفر زنده را اینگونه توصیف کرد: «بی‌خانمان کردن مهاجران تا حدی که خودشان را اخراج کنند یا برای کمک به دفاتر امنیت اجتماعی بروند، جایی که ممکن است دستگیر شوند.

» وارد شدن نام افراد به لیست فوتی‌ها می‌تواند برای کسی که هنوز زنده است مخرب باشد زیرا می‌تواند دسترسی مالی آن شخص را قطع کند. در سال گذشته، دو افشاگر دیگر نیز نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی و اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها توسط داج ابراز کرده‌اند.

یکی از افشاگران به نام چارلز بورخس، مدیر ارشد سابق داده‌های امنیت اجتماعی ادعا کرد که اعضای داج داده‌ها را از طریق سرویس‌های شخص ثالث به اشتراک گذاشته و اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها را روی یک فضای ابری قرار داده‌اند. افشاگر دوم به طور ناشناس در افشاگری‌هایی به بازرس کل ادعا کرد که ظاهرا یکی از اعضای داج یک کارت حافظه حاوی اطلاعات آمریکایی‌ها را به یک شرکت خصوصی برده است که توسط ناظر این سازمان در حال بررسی است.

اوایل آوریل ۲۰۲۵، کریستی نوئم، وزیر وقت امنیت داخلی دو یادداشت برای کمیسر موقت سازمان تامین اجتماعی آمریکا ارسال کرد و از این اداره خواست تا «از استفاده تروریست‌های مظنون که به طور غیرقانونی اینجا هستند» از شماره‌های این سازمان جلوگیری کند. اسکوفیلد همچنین علاوه بر این یادداشت‌ها متوجه شد که فهرستی از ۶۱۰۰ نفر از وزارت امنیت داخلی به این آژانس داده شده است تا عملا در سوابق مالی آنها را حذف کند.

به گفته یکی دیگر از مقام‌های سابق سازمان تامین اجتماعی آمریکا، اگر کسی در فهرست فوت‌شدگان قرار بگیرد، با شرایط دشواری روبرو می شود: «اگر در فهرست فوت‌شدگان قرار گرفته باشید، نمی‌توانید حساب بانکی داشته باشید، نمی‌توانید اعتبار دریافت کنید، بنابراین هیچ آپارتمانی ندارید، هیچ راهی برای پس‌انداز پول ندارید، هیچ راهی برای دریافت حقوق ندارید، هیچ راهی برای بیمه شدن یا داشتن بیمه درمانی ندارید. این موضوع اثرات مخرب زیادی دارد





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