Trump Warns of Military Strikes Against Iran if Nuclear Deal Fails

US President Donald Trump has warned that if negotiations over Iran's nuclear program fail, military strikes against the country could be launched.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز ضمن دفاع از «توافق تازه» با جمهوری اسلامی، هشدار داد که اگر مذاکرات آتی درباره برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد، حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت.

به گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ بعدازظهر یکشنبه در یک گفت‌وگوی تلفنی ۲۸ دقیقه‌ای که از اقامتگاه خود در کاخ سفید انجام داد، گفت در صورتی که جمهوری اسلامی نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا دست یابد، یا حملات نظامی را از سر خواهد گرفت یا ایالات متحده را در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه به «نگهبان خاورمیانه» تبدیل خواهد کرد. به گفته دستیاران ترامپ، قرار است مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران از روز جمعه پیش آینده در سوئیس آغاز شود.

این مذاکرات پس از امضای تفاهم اولیه میان تهران و واشینگتن دنبال خواهد شد. ترامپ در این مصاحبه همچنین تاکید کرد توافقی که با حکومت ایران حاصل شده، در نهایت تضمین می‌کند که عبور و مرور از تنگه هرمز «برای همیشه بدون عوارض» باشد. او ساعاتی پیش‌تر نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال از بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا خبر داده بود.

ترامپ در بخشی از این گفت‌وگو، تصمیم خود برای حمله به ایران در اواخر ماه فوریه و همچنین اعمال محاصره دریایی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را عامل تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به سود آمریکا توصیف کرد. نیویورک‌تایمز گزارش داد که ترامپ در روز تولد هشتاد سالگی‌اش و در حالی که اعضای خانواده‌اش برای مراسم شام تولد در اطراف او حضور داشتند، از نقش چین و روسیه در دستیابی به توافق نیز تمجید کرد.

او از شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به دلیل کمک به روند مذاکرات قدردانی کرد. در مقابل، رییس‌جمهوری آمریکا انتقادهای تندی را متوجه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کرد و او را مسئول اقداماتی دانست که به گفته ترامپ، نزدیک بود توافق نهایی با ایران را با شکست مواجه کند. ترامپ در این باره گفت: «او آدم بسیار سرسختی است و اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید برای این کار بسیار از ما سپاسگزار باشد.

» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر نیز تایید کرده بود توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی و قرار است در روزهای آینده به طور رسمی امضا شود. بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات بعدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات دو طرف در سوئیس ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های حکومتی، روایت رسمی تهران بر چند محور اصلی استوار است: پایان جنگ و محاصره، رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، حفظ برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، و آغاز روند بازسازی کشور با منابع مالی خارجی. خبرگزاری مهر به نقل از منابع خود اعلام کرده است که پیش‌نویس ۱۴ بندی تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا شامل برقراری فوری و دائمی آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران است.

مهر همچنین گزارش داده است که تعلیق تحریم‌های نفتی، بازگشت دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در دوره مذاکرات از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. بر اساس این گزارش، دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع گسترده تحریم‌ها، یک دوره ۶۰ روزه مذاکره را در نظر گرفته‌اند.

خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه صرفاً بر پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و موضوع برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای نیز از مذاکرات آینده کنار گذاشته شده است. مهر همچنین از پیش‌بینی یک سازوکار نظارتی و ارجاع توافق نهایی به شورای امنیت سازمان ملل برای تایید خبر داده است.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که روند بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای رسمی تفاهم‌نامه در روز جمعه آغاز خواهد شد؛ هرچند جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این روند منتشر نشده است. نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نیز تصویری مشابه اما با جزئیات بیشتر ارائه کرده است.

این رسانه نوشته که لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه است و از مجموع ۲۸ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران، بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد. تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل کشور باقی خواهند ماند.

این رسانه همچنین از تشکیل یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و جبران خسارت‌های ایران خبر داده و افزوده است که مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران باقی می‌ماند و دریافت عوارض از کشتی‌ها در مراحل بعدی اجرایی خواهد شد. روایت رسانه‌های حکومتی از توافق تنها به مسائل اقتصادی و هسته‌ای محدود نشده است.

وب‌سایت انتخاب به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که در نسخه اصلاح‌شده تفاهم‌نامه، «احترام به حاکمیت و» گنجانده شده و مناطق تحت کنترل اسرائیل در لبنان به عنوان «مناطق اشغالی» شناخته شده‌اند که باید از آنها عقب‌نشینی شود. انتخاب همچنین به نقل از یک منبع دیگر گزارش داده که آمریکا و متحدانش متعهد به اجرای یک برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران خواهند شد.

روزنامه صبح نو نیز نوشته است که آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران باید ظرف ۶۰ روز انجام شود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Nuclear Program Military Strikes Negotiations Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump's Potential Deal with Iran: Similarities to the Iran Nuclear Deal and CriticismAccording to Forbes, Donald Trump, the US President, is close to reaching a new deal with Iran. The potential agreement could include a reduction in sanctions and the release of frozen assets. This move is reminiscent of the Iran Nuclear Deal and Trump's past criticism of it.

Read more »

Limitations of Power Hard in IranMichael Froman, the US Secretary of Commerce, discusses the limitations of military power in Iran and the implications for the Strait of Hormuz, asymmetric warfare, and the future of US alliances in the Middle East. He argues that the US has been shifting towards a more assertive approach, relying heavily on military power and unilateral actions, which has led to a weakening of the international order based on rules. Froman also acknowledges that military power has its limitations and cites the Iran-Iraq War as an example, where the use of military force was not sufficient to restore the regional order. He emphasizes that even successful military operations can have unintended consequences and may not always lead to the desired outcome. Froman further discusses the impact of the war on the international order, particularly the potential for restrictions on maritime traffic in the Strait of Hormuz, the evolution of asymmetric warfare, and the potential impact on US alliances and partnerships in the region.

Read more »

Iranian Opposition Protests Against Nuclear DealIranian opposition groups, described as close to the hardline Jebehe-ye Padiash, have protested against the nuclear deal between the US and Iran. The protest took place in the Ibn Sina Square in Tehran and the protesters chanted slogans like 'Ereqiqi Hya Kon, Memlekh Ro Rah Kon' and 'Caliyabaf, Ereqiqi, Pas Khon Leaderim Cheh?'.

Read more »

Iran-US Deal: Political Hysteria and Intelligence OperationsThe news text discusses the ongoing speculation about the details of a potential agreement between Iran and the US, with some controversies surrounding the signing of the final agreement casting a shadow on Iran's victory over the US and Israel. The text also mentions the potential continuation of the war of words and the challenges that lie ahead in reaching a comprehensive agreement. Additionally, it highlights the intelligence operations and political manipulation by certain groups to create chaos and sow discord.

Read more »

Trumps's Statement on Iran Deal and Israel's Attacks on LebanonDonald Trump announced that the agreement would be signed before the end of the day on Monday, May 24. He mentioned that the Israeli attacks on Beirut delayed the signing of the agreement. He also threatened Iran with sanctions if they did not sign the agreement.

Read more »

Iran reportedly forced US president to beg for mercy, avoid Iran's response to Israeli attack on BeirutAccording to reports from Israeli media, Iran successfully coerced the most powerful country in the world into begging for mercy and avoiding Iran's response to an Israeli attack on Beirut. The reports claim that US President Trump offered Iran concessions in exchange for refraining from responding to the Israeli attack on the southern outskirts of Beirut. However, the proposal was reportedly rejected by Iran. Additionally, Israeli media reported that US President Trump requested Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare a ceasefire and withdraw Israeli forces from Beirut as a means of preventing Iran's response to the Israeli attack.

Read more »