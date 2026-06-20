Trump Claims 'Unprecedented' Power After Iran War, Calls Iranian Leaders 'Ignorant'

US President Donald Trump has claimed that he has 'unprecedented' power after the Iran war and called Iranian leaders 'ignorant' in a wide-ranging interview with Axios. He defended his decision to sign a deal to end the war and criticized the agreement, saying it was 'flawed' and would have led to Iran getting a nuclear weapon.

دونالد ترامپ در مصاحبه مفصلی با اکسیوس مدعی شد که پس از آغاز جنگ با ایران دریافته است که قدرتش «بی‌حد‌و‌مرز» است. او ضمن دفاع از اقدام خود برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران، مقامات ایرانی را «نوابغ بدوی» خواند و گفت که مجتبی خامنه‌ای «از شجاعت خاصی» برخوردار است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با اکسیوس که روز جمعه منتشر شد، مدعی شد که امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ از سوی ایران به معنای «تسلیم بی‌قیدوشرط» است و گفت: «شاید واقعا این تسلیم بی‌قیدوشرط باشد. من این‌طور فکر می‌کنم. ببینید، ارتشی برای آن‌ها باقی نمانده است. همه کشتی‌هایشان در قعر دریاست، ۱۵۹ کشتی.

این همه آن‌چیزی است که آن‌ها داشتند. »او برجام را «فاجعه‌آمیز» خواند و افزود: «وقتی اوباما رفت، به ارتش آن‌ها حمله نکرد. به نیروی دریایی‌شان آسیب نزد و نیروی هوایی‌شان را نابود نکرد. من نیروی هوایی‌شان را نابود کردم.

پدافند هوایی‌شان را نابود کردم. به همین دلیل هم بود که ما بدون هیچ مانعی آن‌جا پرواز می‌کردیم. ما از قابلیت‌های رادارگرزی‌مان استفاده نکردیم. آن‌ها هیچ غلطی نمی‌توانستند بکنند.

اوباما هیچ‌کدام از این کارها را نکرد. او رهبری آن‌ها را نکشت، من این کار را کردم؛ دوبار. دقیق‌تر بگویم، دو بار و نیم. او درباره قاسم سلیمانی هیچ کاری نکرد، من قاسم سلیمانی را کشتم.

»رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی تغییر نظام در ایران شد. آقای ترامپ گفت: «من آیت‌الله را کشتم و متاسفانه به آیت‌الله دیگر آسیب زدم. اگرچه او را ندیدم و با او صحبت نکردم، اما با کسانی که با او صحبت می‌کنند، گفتگو کردم، اما من به شما می‌گویم که یک شجاعت خاصی دارد. او به‌صورت وخیمی زخمی شده بود.

»آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که با توجه به به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای و حضور سپاه در حکومت ایران، چگونه مدعی تغییر نظام است، گفت: «آن‌ها متفاوت‌اند. خامنه‌ای پسر با پدرش فرق دارد و ما با آدم‌هایی طرف هستیم که بسیار کم‌تر از پیشینان افراط‌گرا هستند. من هر دو سری قبلی را هم می‌شناختم.

»در پی امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران و انتشار متن آن، بسیاری از جمهوری‌خواهان و حامیان گذشته آقای ترامپ از این سند انتقاد کردند. برخی حتی آن را با برجام مقایسه کرده و ضعیف خوانده‌اند. آقای ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفت: «به من می‌گویند چرا سختگیری بیشتری نکردم. فرض کنید بیشتر سختگیری می‌کردم و دو سه هفته دیگر به بمباران ادامه می‌دادیم.

چه عاید ما می‌شد؟ تنگه هرمز هیچ‌گاه باز نمی‌شد. » او افزود: «در حال حاضر بازار سهام ما در اوج است. قیمت نفت سقوط کرده و اکنون به قیمت پیش از جنگ بازگشته است.

تفاوت اصلی این است که ایران هیچ‌گاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما اگر من دوباره الان به آن‌ها حمله کنم. منظورم این است که اگر نیروی زمینی به آن‌جا اعزام نکنم، احتمالا همین افرادی که الان سر کار هستند به غارهای عمیق و قدرتمند خود می‌روند و وقتی ما حمله را متوقف کنیم، مجددا بیرون می‌آیند و ما با همین رهبری کنونی مواجه خواهیم بود.

» رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت: «اگر ما مجددا به آن‌ها ضربه می‌زدیم، تنگه هرمز اکنون بسته و پر از مین می‌شد و موشک‌ها به سوی کشتی‌های چندین میلیارد دلاری شلیک می‌شدند و این کشتی‌ها هیچ‌وقت قادر به عبور نبودند. الان ۷۰۰ تا ۸۰۰ کشتی در حال گذر از تنگه هرمز هستند، اما اگر من دوباره به آن‌ها حمله می‌کردم، این اتفاق نمی‌افتاد. » او استدلال کرد که ادامه جنگ برای راضی کردن تندروها می‌توانست به «رکود جهانی» منجر شود.

آقای ترامپ کاهش قیمت نفت و جهش بازار سهام را نشانه‌هایی دانست که ثابت می‌کند تصمیم درستی گرفته و از توافقی حمایت کرده است که می‌تواند جنگ ایران را پایان دهد





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