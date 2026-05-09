Tribute to a Mother Who Nurtured Heroes in the Red Crescent and Red Star

The news text is a tribute to the late mother of Dr. Pirouz Kolyounid, the former head of the Red Crescent and Red Star in Iran, who passed away recently. The mother was an Ilkhanid and Lur woman who raised two brave sons who became heroes during the Iran-Iraq War and the defense of Tehran during the 1980s. The text highlights her role in nurturing such heroes and the impact they had on the Red Crescent and Red Star organization.

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر امسال همزمان شد با وفات مادر ایلیاتی و لر تبار ریییس فداکار جمعیت هلال احمر، دکتر پیرحسین کولیوند که سنگ‌صبور و زبرالحدیدِ دفاع شهری ملت ایران در دو جنگ اخیر بود.

او مسئول طرازی است که دو پسر نوجوانش، بعنوان نجاتگر مردم در زیر بمباران تهران، کنار امدادگران هلال احمر و ما، جانبازی می کردند. تبریک به چنین مادری که چنین فرزندانی در هلال احمر و در دامان پاک خود پرورش داد. خبر خود پر از راز و الهی است.

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر (۸ مه)، پیکر مادر گرامی دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران و سرباز غیر نظامی ملت ایران، تشییع و خاکسپاری می شود. ‌ این بانوی ایلیاتی لُرتبار که در دوران دفاع مقدس فرزندی چنین دلیر پروراند، امروز راضی و خشنود از تلاش فرزندان ایران، به خاک می‌رود.

از طرف پرسنل، امدادگران، و همه یاران و سربازان دکتر کولیوند – که من هم یکی از آنانم تبریک به چنین مادری که خویش من بود و مادر چنین جانفداهایی برای ایران عزیز. روز جهانی پرچم سرخِ هلال احمر است. جهان به پاس نجات و نوعدوستی، صلیب سرخ و هلال احمر را گرامی می‌دارد. همه باید به تو تبریک بگویند، ای برادر با غیرت جناب دکتر پیرحسین کولیوند





