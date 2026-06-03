Tourists in Tokyo's Busy Shibuya Face Fines for Littering

In the bustling Shibuya district of Tokyo, tourists who litter will now face fines, as local authorities attempt to tackle the growing issue of littering in the face of a surge in tourism.

در منطقه پررفت‌وآمد شیبویا در توکیو، گردشگران در صورت ریختن زباله بلافاصله جریمه می‌شوند، همزمان با تلاش مسئولان برای مهار پیامدهای جهش کم‌سابقه گردشگری ژاپن.

در حالی که ژاپن با شمار بی‌سابقه گردشگران دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از شلوغ‌ترین محله‌های توکیو برای مقابله با یک معضل رو به گسترش، یعنی زباله‌ریزی، رویکرد سختگیرانه‌تری در پیش گرفته است. از این پس گردشگرانی که در منطقه پررفت‌وآمد شبیویا در پایتخت ژاپن زباله روی زمین می‌اندازند، با جریمه نقدی درجا روبه‌رو می‌شوند زیرا مقام‌های محلی می‌کوشند با خیابان‌های مملو از زباله، نوشیدن الکل در اماکن عمومی و فشارهای ناشی از گردشگری بیش از حد مقابله کنند.

افرادی که در مرکز محبوب شبیویا، که محل گذرگاه معروف هم‌نام این محله است، زباله روی زمین بریزند اکنون با جریمه درجا به مبلغ 2,000 ین ژاپن (10.75 یورو) روبه‌رو می‌شوند. است. در مناطق دیگر، مقام‌ها برای مالکان رستوران‌ها و کافه‌هایی که سطل زباله نصب نکرده‌اند جریمه تعیین کرده‌اند. اگر زباله بریزی، پولت را از دست می‌دهی، شعار محبوبیت ژاپن به عنوان مقصد گردشگری نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد.

این کشور آسیایی در سال 2025 میزبان رکورد 42.7 میلیون گردشگر بین‌المللی بود اما همراه با این رونق، حجم زباله نیز افزایش یافته است. گزارش داده است که در اطراف شبیویا، شمار افرادی از جمله گردشگران که در خیابان‌ها الکل می‌نوشند و زباله می‌ریزند افزایش یافته است. افزون بر جریمه‌ها، بازدیدکنندگان باید منتظر یک کارزار ضد زباله نیز باشند که شعار آن «اگر زباله بریزی، پولت را از دست می‌دهی» است.

مقام‌های محلی تا 50 مامور را برای گشت‌زنی در محله‌ها و اعمال این جریمه‌ها اعزام می‌کنند. این جریمه‌ها را می‌توان با پول نقد، کارت اعتباری یا از طریق کدهای کیوآر پرداخت کرد. ژاپن به کمبود سطل زباله معروف است؛ بخشی از این کمبود به این دلیل است که این سطل‌ها ممکن است در حملات تروریستی استفاده شوند.

این موضوع از نگاه گردشگران پنهان نمانده است و 20 درصد آنان در یک نظرسنجی دولتی در سال گذشته این مساله را بزرگترین ناراحتی گردشگران عنوان کردند. گردشگری در ژاپن از زمان همه‌گیری کووید-19 به لطف تضعیف ارزش پول این کشور و ویدیوهای بی‌شماری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود جهش یافته است. این تلاش‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات است از جمله افزایش مالیات برای گردشگران خارجی و معرفی اپلیکیشن‌های کنترل جمعیت با هدف کاهش ازدحام در پرطرفدارترین مناطق





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Japan Tourism Shibuya Littering Fines

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