Tirade at White House Press Briefing

A shooting incident occurred at the White House press briefing, with reports of 20 to 30 gunshots fired. The Secret Service ordered journalists to move to a secure location inside the briefing room. The incident occurred near the West Wing of the White House, outside the White House complex. Journalists reported hearing multiple gunshots and being instructed to seek shelter. The Secret Service is investigating reports of a shooting near the intersection of 17th Street and Pennsylvania Avenue NW, outside the White House complex. A civilian was also injured in the incident.

شبکه «ان بی‌سی نیوز» اعلام کرد حدود ۲۰ تا ۳۰ گلوله شلیک شده است. همچنین گفته شده نیروهای سرویس مخفی آمریکا به خبرنگارانی که در محوطه شمالی کاخ سفید حضور داشتند دستور داده‌اند به داخل اتاق نشست‌های خبری منتقل شوند.

سرویس مخفی به سی‌ان‌ان گفت که در حال بررسی گزارش‌هایی درباره تیراندازی در گوشه خیابان ۱۷ و خیابان پنسیلوانیا شمال غربی، درست در خارج از محوطه کاخ سفید، است. خبرنگاران شبکه‌های محلی و ملی آمریکا که در کاخ سفید حضور داشتند اعلام کردند چندین صدای شلیک شنیده‌اند و نیروهای سرویس مخفی آمریکا از آن‌ها خواسته‌اند به پناهگاه بروند.

یکی از مقامات سرویس مخفی آمریکا به CNN گفت این نهاد در حال بررسی گزارش‌ها درباره تیراندازی در تقاطع خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا در شمال‌غرب واشنگتن است؛ منطقه‌ای که درست خارج از مجموعه کاخ سفید قرار دارد. در ویدیویی که «سلینا وانگ» خبرنگار شبکه ای‌بی‌سی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، صدای ده‌ها گلوله شنیده می‌شود سپس گروه‌های خبری برای در امان ماندن روی زمین پناه می‌گیرند.

به گزارش سی‌ان‌ان، یکی از خبرنگاران گفت صداهای شلیک ظاهرا از سمت ساختمان اجرایی آیزنهاور در مجموعه کاخ سفید شنیده می‌شد. سازمان آتش‌نشانی و خدمات اورژانس واشنگتن نیز اعلام کرد نیروهای امدادی به وضعیت دو نفر در محل حادثه رسیدگی کرده‌اند، اما تاکنون جزئیات رسمی درباره هویت افراد آسیب‌دیده، شدت جراحات یا اینکه آیا آن‌ها رهگذر، نیروی امنیتی یا از افراد دخیل در حادثه بوده‌اند، منتشر نشده است.

«چاد پرگرام» خبرنگار فاکس‌نیوز گزارش داد که فرد مهاجم پیش از آنکه هدف تیراندازی نیروهای سرویس مخفی آمریکا قرار گیرد، سه گلوله به سمت کاخ سفید شلیک کرد. همچنین گزارش شده است که در جریان هرج‌ومرج و تبادل آتش، یک شهروند غیرنظامی هدف گلوله قرار گرفته است.

این تیراندازی اندکی پس از ساعت ۶ عصر به وقت شرق آمریکا، صدایی شبیه به ده‌ها گلوله در نزدیکی کاخ سفید شنیده شد که موجب اجرای حدود ۴۰ دقیقه وضعیت قرنطینه برای خبرنگاران در محوطه و واکنش سریع سرویس مخفی شد. این صدای تیراندازی تقریباً یک ساعت پس از اعلام «پایان برنامه‌های روزانه خبرنگاران رخ داد و خبرنگاران دیگر انتظار حضور یا رویت رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه روز نداشتند و بسیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از محوطه کاخ سفید خارج شده بودند.

این حادثه حدود یک ماه پس از آن رخ می‌دهد که یک فرد مسلح در مراسم ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید که ترامپ نیز در آن حضور داشت، اقدام به تیراندازی کرده بود.

Suspect in Clues to Terrorist's IdentityThe identity of a suspect connected to the attack on a house near the White House, who was killed by police gunfire on April 19, has been disclosed as 21-year-old Naseer Sutton, a resident of Maryland.

