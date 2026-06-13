Syrian Forces Arrest Official Linked to Political Prisoners' Torture

Syrian special forces have arrested Col. Cees Hasan Abdul-Razzaz, a former official in the Information and Special Forces Directorate of the Syrian regime, who was linked to the torture of political prisoners during the rule of President Bashar al-Assad.

بازداشت مسئول شکنجه زندانیان سیاسی در حکومت بشار اسدنیروهای ویژه مبارزه با تروریسم سوریه سرلشکر قیس حسن عبدالرجب، معاون مدیر کل اطلاعات و یگان ویژه حفاظت از ارکان حکومت در دوران حکومت بشار اسد، را دستگیر کردند.

سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، روز شنبه ۲۳ خرداد به نقل از وزارت کشور سوریه گزارش داد که فرد بازداشت‌شده در بسیاری از جرائم بر ضد مردم در بسیاری از مناطق سوریه، از جمله حجر الاسود، داریا، معضمیه شام و شهرها و روستاهای استان درعا، دخیل بوده است. در بیانیه وزارت کشور سوریه که در حساب کاربری تلگرام این وزارتخانه منتشر شده، آمده است: «قیس حسن عبدالرجب بعد از مدت‌ها فرار و پنهان شدن، اما با پی‌گیری مستمر و رصد کردن تحرکات وی، به دست عدالت افتاد، و در حال حاضر در فرآیند تحقیقات قرار دارد و با اتمام این مرحله، به مراجع قضائی منتقل خواهد شد.

» خبرگزاری سانا اضافه کرده است که عملیات دستگیری این شخص «در چارچوب تلاش‌های وزارت کشور و مقامات ذی‌ربط، بر اساس اعمال اصل عدم مصونیت از مجازات برای کسانی که در ارتکاب جنایات و تخلفات علیه مردم سوریه دست داشته‌اند، همچنین دستیابی به عدالت انتقالی و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان، انجام می‌شود.

» در همین زمینه، ۱۸ سازمان و انجمن سوری که نماینده قربانیان نقض حقوق بشر در دوران حکومت خاندان اسد هستند، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به مناسبت سومین سالگرد آغاز طرح هلند-کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه منتشر شد، تأکید کردند: «سقوط رژیم پوسیده خاندان اسد، فرصتی تاریخی برای دولت فعلی سوریه است تا به از بین بردن میراث شکنجه و نقض‌های فاحش حقوق بشر تأکید کرده، پایه‌های عدالت و پاسخگویی مسؤولانه به اعمال را در کشور نهادینه کند.

» در همین راستا و بر اساس گزارش شبکه شام سوریه، این سازمان‌ها که شامل «انجمن بازداشت‌شدگان زندان صیدنایا»، «مرکز سوریه برای عدالت و پاسخگویی» و «مؤسسه حقوقیات» می‌شوند، از دولت‌های هلند و کانادا به خاطر تلاش‌هایشان در طرح این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری قدردانی کردند و معتقدند که «پرونده ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ و احکام موقت صادرشده از آن، نقطه عطفی مهم در مسیر دستیابی به عدالت برای قربانیان سوری است. » براساس گزارش سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، و همزمان با آغاز موج اعتراضات مردم سوریه بر علیه رژیم بشار اسد در سال ۱۳۹۰، هزاران نفر از مردم سوریه، بازداشت، شکنجه، اعدام یا ناپدید شدند.

علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، در همسویی با سرکوب شدید مردم سوریه، در سال ۱۳۹۰ به قاسم سلیمانی مأموریت داد که به سوریه برود و با هرچه در توان دارد، از جمله تشکیل انواع شبه نظامیان، تا خرج میلیاردها دلار از پول ملت ایران، رژیم بشار اسد را حفظ کند





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Syria Assad Torture Political Prisoners Regime

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