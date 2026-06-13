Swiss Voters Approve Referendum on Limiting Population to Under 10 Million

Swiss voters are set to decide on a crucial referendum on limiting the country's population to under 10 million people. The referendum, which will take place on June 14 (June 24), is about a proposal called 'No to Swiss Ten Million' that aims to limit the growth of the Swiss population to under 10 million people by 2050. The proposal was put forward by the right-wing People's Party (SVP) and received enough signatures to reach the voting stage. The SVP, the largest party in the Swiss parliament, describes the proposal as 'an initiative for sustainability' and argues that uncontrolled migration, excessive pressure on housing, public services, and the environment puts a strain on the country.

رای‌دهندگان سوئیسی در آستانه یک همه‌پرسی مهم درباره محدود کردن جمعیت این کشور به زیر ۱۰ میلیون نفر قرار دارند. شهروندان سوئیس روز یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) درباره طرح محدود نگه داشتن رشد جمعیت این کشور رای خواهند داد.

سوئیسی‌ها قرار است درباره ابتکار موسوم به «نه به سوئیس ۱۰ میلیونی» که هدف آن محدود نگه داشتن جمعیت این کشور زیر ۱۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی است، تصمیم بگیرند. این طرح از سوی حزب راست‌گرای مردم سوئیس (SVP) پیشنهاد شده است و پس از آن به مرحله رای‌گیری رسید که موفق شد ۱۰۰ هزار امضای لازم را جمع‌آوری کند.

این حزب که بزرگ‌ترین حزب سوئیس در پارلمان این کشور به حساب می‌آید، این طرح را «ابتکار پایداری» توصیف کرده و استدلال می‌کند که مهاجرت کنترل‌نشده، فشار غیرقابل‌تحملی بر مسکن، خدمات عمومی و محیط زیست وارد می‌کند. جمعیت سوئیس در سال‌های اخیر به دلیل وجود بازار کار قوی رشد قابل توجهی داشته است. در پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۹.۱ میلیون نفر در سوئیس زندگی می‌کردند که حدود ۲۷ درصد از آنان شهروند این کشور نبودند.

بر اساس این طرح، در صورتی که جمعیت از ۹.۵ میلیون نفر فراتر برود، پارلمان موظف خواهد شد محدودیت‌هایی بر حق پناهندگی و الحاق خانوادگی اعمال کند و اگر جمعیت به ۱۰ میلیون نفر برسد، سوئیس ناچار به لغو توافق‌های آزادی رفت‌وآمد با اتحادیه اروپا خواهد شد. بر اساس نظرسنجی‌ها، انتظار می‌رود این پیشنهاد با اختلافی اندک رد شود؛ کما اینکه دولت و نهادهای بزرگ اقتصادی به‌شدت با آن مخالف هستند و هشدار می‌دهند که اجرای این طرح می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند، رفاه ملی را تضعیف کند و توافق‌های امنیتی مهم با اروپا را در معرض تهدید قرار دهد.

مخالفان به طور ویژه نگران این هستند که این طرح رفاه در سوئیس را تضعیف کند؛ چرا که بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد آن، از تحقیقات پزشکی تا ساخت‌وساز و خدمات درمانی، به‌شدت به نیروی کار خارجی عمدتا عضو اتحادیه اروپا وابسته است. در صنعت هتلداری نیز «بیش از ۵۰ درصد کارکنان خارجی هستند» و نگرانی‌ها درباره تشدید کمبود مزمن نیروی کار در این بخش را افزایش داده است.

همچنین بیم آن می‌رود که این ابتکار، توافق‌های کلیدی میان سوئیس و اتحادیه اروپا، از جمله توافق سال ۱۹۹۹ درباره «آزادی رفت‌وآمد اشخاص» را که پیوندهای تجاری سوئیس با بزرگ‌ترین شریک اقتصادی‌اش را شکل می‌دهد، تحت تاثیر قرار دهد. سال گذشته، بیش از نیمی از کل صادرات سوئیس به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیارد فرانک سوئیس (۱۵۹.۲ میلیارد یورو) به اتحادیه اروپا انجام شد.

پیِر-ایو بون‌وَن، رئیس شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات نساجی Steiger که تمام تولید خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کند، گفت: «برای ما، دسترسی به بازار اروپا حیاتی است. » این شرکت که در منطقه ویوناز در جنوب‌غربی سوئیس مستقر است، بخشی از تولید خود را به چین منتقل کرده اما تولید ماشین‌آلات با ارزش افزوده بالای خود را همچنان در سوئیس حفظ کرده است.

جایگاه همه‌پرسی در نظام سیاسی کشورها؛ سوئیس سال گذشته ۱۰ رفراندوم برگزار کرد بیش از یک‌سوم از ۴۰ کارمند این شرکت در سوئیس را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. بون‌وَن در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در سوئیس می‌توانیم مهندسانی برای طراحی، ساخت و مونتاژ ماشین‌ها پیدا کنیم، اما در زمینه آزمایش و تنظیم دقیق آن‌ها با کمبود تخصص روبه‌رو هستیم.

» او گفت: «در سوئیس دیگر هیچ آموزشی در این حوزه وجود ندارد و ما مجبوریم این متخصصان را از فرانسه و آلمان جذب کنیم». وی همچنین تاکید کرد که بدون این مهارت‌ها «نمی‌توانیم به تولید این ماشین‌ها در سوئیس ادامه دهیم»





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