Senators who won't run for re-election criticize Iran nuclear deal

A few Republican senators who won't run for re-election have criticized the Iran nuclear deal, with some calling it a 'disgrace' and others questioning its benefits.

در ساعت‌های پس از انتشار رسمی متن تفاهم با ایران، یکی از پرسش‌های کلیدی این بود که آیا این چارچوب برای ۶۰ روز گفتگو، در برابر انتقادهای احتمالی هم حزبی‌های دونالد ترامپ در کنگره آمریکا و حامیان اسراییل که متحد نزدیک او بودند، دوام می‌آورد؟

به‌ویژه نگاه به ۵۳ سناتور جمهوری خواه است که تا این ساعت ۴ سناتور جمهوری خواه به شدت به این توافق انتقاد کرده‌اند و آن را یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاست خارجی آمریکا خوانده اند. اما وجه اشتراک سه نفر از این چهار سناتور چیست؟ اینکه دوره هر سه آنها در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و هیچ کدام در انتخابات آبان ماه کنگره برای ماندن در کرسی‌هایشان رقایت نخواهند کرد.

در واقع آنها ترسشان از خشم آقای ترامپ کمتر است و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. سناتور «جان کورنن» از ایالت تگزاس و سناتور «بیل کَسیدی»‌ از ایالت «لویزیانا» قبلا هدف حمله دونالد ترامپ قرار گرفته بودند و پس از حمایت ترامپ از رقبای آنها در انتخابات درون حزبی ‌جمهوری‌خواهان، کرسی‌های خود را از دست داده‌اند. سناتور «کسیدی» آنچه روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا کردند را «تفاهمی افتضاح» خواند و گفت «مانند برجام است ولی بدتر.

» سناتور «کورنن» هم گفت که این تفاهم «کلی پول به ایران می‌دهد که می‌تواند برای کمک به گروهای نیابتی‌ش خرج کند. » سناتور «تام تیلیس» از کارولینای شمالی در پی اختلاف‌ها با ترامپ ماهها پیش اعلام کرد که دوباره کاندیدای سنا نمی‌شود و حالا می‌گوید که هزینه و فایده این جنگ با هم نمی‎‌خواند.

آقای تیلیس گفت: «حساب و کتاب کنید: تقریبا ۱۰۰ میلیارد، شاید بیشتر، خرج شده؛ ۱۳ سرباز ما کشته شدند و ۳۶۵ زخمی؛ شرکای ما در خاورمیانه بمباران شدند و تلفات داده‌اند. ولی با این سود زیادی از این بابت حاصل شده؟ »سه خطری که توافق ایران و آمریکا را تهدید می‌کند«تد کروز» از تگزاس، سناتور جمهوری‌خواه چهارم است، او تا سال ۲۰۲۸ وقت دارد تا برای حفظ کرسی خود رقابت کند.

سناتور کروز بدون حمله مستقیم به آقای ترامپ تقصیر این تفاهم به گفته او «نامطلوب» را به گردن مشاوران رئیس جمهوری انداخته و معتقد است که به آقای ترامپ «مشاوره بد داده‌اند. » در مقابل سناتورهایی جمهوری‌خواهی که به آقای ترامپ نزدیک هستند و از جنگ حمایت کردند یا سکوت کرده‌اند یا حمایت. مهم‌ترین آنها سناتور «لیندزی گراهام» که پر سر و صداترین سناتور حامی جنگ بود و در نخستین واکنشش گفت که کمی نگران است.

آقای گراهام پس از اینکه آقای ترامپ گفت با او صحبت خواهد کرد، تغییر موضوع داد و گفت که این تفاهم دستاوردهای مهمی داشته از جمله باز شدن تنگه هرمز. سناتور جمهوری‌خواه «راجر ویکر» رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا که پیش از این هرگونه توافق آتش‌بس ۶۰ روزه را که به ایران کمک مالی کند، «فاجعه» خواند بود هنوز سکوت کرده است.

سناتور جمهوری‌خواه «برنی مورنو» از ایالت اوهایو پس از تماس مقام‌های کاخ سفید با او، دیشب به صحن مجلس سنا رفت و از مزایای اقتصادی این توافق برای مردم آمریکا گفت. سناتور جمهوری‌خواه «راجر مارشال» از ایالت کانزاس هم در دفاع از تفاهم گفت که متحدان آمریکا در خلیج فارس از این توافق حمایت می‌کنند.

او تا آنجا پیش رفت که در حمایت از موضع ترامپ که ایران می‌تواند تعدادی موشک داشته باشد گفت که «ایران هم حق دارد از خود دفاع کند. » عمده دیگر سناتورها تا اینجا سکوت کرده‌اند اما آنچه آشکار است اینکه معدود سناتورهایی که دیگر برای کرسی‌های خود رقایت نمی‌کنند آزادانه‌تر از تفاهم با ایران انتقاد کرده‌اند و آنهایی که آینده سیاسی‌شان با درگیر شدن با آقای ترامپ ممکن است به خطر بیفتد یا حمایت کرده‌اند یا سکوت





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