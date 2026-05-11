Republic of Iran Intensifies Efforts to Block Formation of New Government in Iraq

Iran is reported to be intensifying its efforts to prevent the formation of a new government in Iraq led by Ali al-Zaydi, with two sources in the Iraqi government stating that the regime is using its influence in Iraqi armed groups to prevent the formation of a new government.

بنا بر گزارش‌ها تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشکیل دولت جدید در عراق تحت هدایت علی الزیدی شدت یافته است. دو منبع آگاه در دولت عراق روز دوشنبه ۲۱ اردبیهشت به روزنامه الشرق الاوسط گفته‌اند که رژیم ایران با استفاده از نفوذ خود در گروه‌های مسلح عراقی، تلاش دارد مانع از تشکیل دولت جدید عراق شود.

این دو منبع که کوشش جمهوری اسلامی را به منزله ‘وتوی’ رژیم ایران علیه اجماع گروه‌های شیعه برای تعیین اعضای دولت علی الزیدی توصیف کرده‌اند، می‌گویند که جمهوری اسلامی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان خواسته است به دولتی رأی ندهند که حضور هم‌پیمانان رژیم ایران در آن را ‘زیر سؤال برده’ است. این مانع‌تراشی از سوی جمهوری اسلامی در حالی انجام می‌شود که فرآیند تشکیل دولت جدید عراق به مراحل پایانی خود رسیده و همزمان اخباری درباره سفر ناگهانی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به بغداد منتشر شده است.

افزون بر این، دولت آمریکا، از نامزدی علی الزیدی برای احراز پست نخست‌وزیری حمایت کرده است. در این راستا، برخی از رسانه‌های عربی، جزئیاتی از سفر اسماعیل قاآنی به عراق را منتشر کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، در این سفر فرمانده نیروی قدس سپاه، در دیدار با تعدادی از اعضای ‘چارچوب هماهنگی شیعیان’ از آنها انتقاد کرده، و آنان را به پیروی کامل از خواسته‌های آمریکا، متهم کرده است.

در این میان، برخی از منابع آگاه در دولت عراق، تلاش‌های اسماعیل قاآنی در جلوگیری از تشکیل دولت جدید عراق را، امتداد سیاست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تلقی کرده، و آن را ‘محاصره در برابر محاصره’ نامیده است. از سوی دیگر، یک مقام عراقی به روزنامه الشرق الاوسط گفته که در مرحله کنونی، تمام تمرکز حکومت ایران در عراق، این است، که ‘اجازه ندهد، دولت دست‌چین آمریکا در عراق پا بگیرد، به ویژه در زمانی که، ایالات متحده حضور افرادی وابسته به نیابتی‌های ایران در دولت جدید عراق را ممنوع کرده است.

اعلام نامزدی علی الزیدی برای نخست‌وزیری عراق در ۷ اردبیهشت از حمایت بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا برخوردار بود و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به قدرت رسیدن او در بغداد را ‘پیروزی بزرگی’ برای دولت آمریکا دانست. در این رویکرد، ایالات متحده نه فقط می‌خواهد، افراد وابسته به نیابتی‌های رژیم ایران را از دولت آینده عراق حذف کند، بلکه می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آنها بعدها از طریق ‘دریچه‌های جایگزین’ به دولت باز نگردند.

در سوی دیگر جمهوری اسلامی به شدت به تکاپو افاده است تا به هر قیمی که شده، از شکل‌گیری دولتی در عراق که با سیاست‌های آمریکا همسو باشد، جلوگیری کند





