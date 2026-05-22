Quotidian: 13 Reasons Your Office Needs Wi-Fi Designed For Remote Workers

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که یک هیأت قطری با هماهنگی آمریکا برای کمک به حصول توافق با تهران اعزام شده است.
در گزارش رویترز آمده است که یک منبع آگاه به این رسانه گفت که یک تیم مذاکرهکننده قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شد تا به تأمین توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل و فصل مسائل باقیمانده کمک کند. رويترز در حالی چنین خبری را منتشر کرده است که ساعاتی پیش، رسانهها به نقل از منابع امنیتی از سفر فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر به تهران برای گفتوگو با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند.
برخی رسانههای غربی در روزهای اخیر به نقل از منابع آگاه گزارش کرده اند که امارات متحده عربی در روزهای اخیر تلاشی جدیتر و هماهنگتر برای پایان دادن به جنگ با ایران به خرج داده و در کنار عربستان سعودی و قطر، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خواسته است به مذاکرات فرصت بدهد.
رونها به نقل از این منابع، گفتند این گفتوگوها به دنبال نگرانی کشورهای یادشده از آن شکل گرفته که هرگونه اقدام تلافیجویانه تهران، در صورت از سرگیری خصومتها، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را به آشوب خواهد کشاند.
