Pakistan's Prime Minister Congratulates Iran and US on Historic Peace Agreement

Pakistani Prime Minister, Shahbaz Sharif, has congratulated Iran and the United States on their historic peace agreement, expressing hope for a peaceful resolution to the ongoing conflicts. He also thanked the leaders of China, Saudi Arabia, Qatar, and Turkey for their cooperation.
نخستوزیر پاکستان توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا را یک رویداد تاریخی دانست و ضمن قدردانی از حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: مراسم امضای توافقنامه به میزبانی پاکستان در ژنو برگزار خواهد شد.
شهباز شریف امروز طی سخنرانی در جلسه علنی مجلس ملی پاکستان که سفیر ایران در اسلامآباد نیز در آن حضور داشت، از تعامل دیپلماتیک همه ذی نفعان به ویژه تهران و واشنگتن ابراز قدردانی کرد. وی افزود: از این تریبون، از جناب حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای رهبر عالی ایران و برادر عزیزم جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تشکر می کنم و این لحظه تاریخی را به مردم پاکستان و همه دولت ها و ملت های صلحجو تبریک می گویم.
نخست وزیر پاکستان همچنین از همکاری سران چین، عربستان، قطر، ترکیه تشکر و به رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلامآباد برای حضور در جلسه علنی مجلس ملی پاکستان خوشامد گفت. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان با صدور بیانیهای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تاکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیشتر و بامداد دوشنبه (به وقت محلی) در پیامی از حصول توافق صلح میان آمریکا و ایران خبر داده بود. وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان را اعلام کردهاند.
مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد. وی افزود: ما از تعهد آمریکا و ایران به یافتن راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تشکر میکنیم. رایزنی وزیران امور خارجه عربستان و پاکستان درباره توافق ایران و آمریکاانگلیس از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد / استارمر این تحول را «لحظهای بسیار مهم» خوانداسرائیلیها به توافق ایران و آمریکا چه واکنشی نشان دادند؟
مسئول سیاست خارجی اروپا درباره توافق ایران و آمریکا: اولویت اجرای سریع و کامل مفاد توافق است/باید اجازه بازگشایی فوری تنگه هرمز داده شودپخش زنده بازی والیبال ایران بلژیک را ببینید + لینکقیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵/کاهش قیمت طل
Iran United States Peace Agreement Pakistan China Saudi Arabia Qatar Turkey