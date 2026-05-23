Pakistan's Army Chief Visits Tehran Amid Iran-US Talks

The Pakistani Army Chief, General Qamar Javed Bajwa, has visited Tehran as part of efforts to mediate between Iran and the US. However, the spokesperson of the Iranian Foreign Ministry, Esmail Bakati, stated that this visit does not necessarily mean that the negotiations have reached a decisive or pivotal point. He emphasized that the differences between Tehran and Washington remain 'deep and extensive'.
در حالی که تهران در حال بررسی پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ در خاورمیانه است، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد؛ سفری که در ادامه تلاشهای اسلامآباد برای میانجیگری میان ایران و آمریکا انجام میشود.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تاکید کرد این سفر لزوما به معنای رسیدن مذاکرات به «نقطه عطف یا مرحلهای تعیینکننده» نیست. او که سخنانش را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گفت اختلافات میان تهران و واشنگتن همچنان «عمیق و گسترده» است. اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا نشان میداد مذاکرات پرنوسان هفتههای اخیر برای رسیدن به توافقی دائمی، در مرز میان دستیابی به توافق و ازسرگیری حملات نظامی قرار گرفته است.
کاخ سفید همچنین اعلام کرد که دونالد ترامپ سفر برنامهریزی شده خود را لغو کرده و به مراسم عروسی پسرش هم نخواهد رفت. بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی آقای ترامپ در واشنگتن خواهد ماند. همچنین خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقل از «یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده» گفته است که مذاکرات همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
بر اساس این گزارش تمرکز در حال حاضر بر مسئله پایان جنگ است و تا زمانی که این موضوع نهایی نشود مسائل دیگر مورد مذاکره قرار نخواهند گرفت. تسنیم ادامه داده که پیش رفتهایی نسبت به قبل در برخی موضوعات حاصل شده است. در پایان این رسانه نوشته متونی که «برخی منابع غربی درباره جزئيات تفاهم منتشر کردهاند» دقیق نیست
Iran-US Talks Pakistan Army Chief Tehran Islamabad Donald Trump Tensions Tango Operation Tango Operation Casualties Iran-US Relations Iran-US Negotiations Iran-US War Iran-US Peace Iran-US Peace Talks Iran-US War Casualties Iran-US War Casualties In Iraq Iran-US War Casualties In Syria Iran-US War Casualties In Afghanistan Iran-US War Casualties In Yemen Iran-US War Casualties In Lebanon Iran-US War Casualties In Gaza Iran-US War Casualties In Saudi Arabia Iran-US War Casualties In Bahrain Iran-US War Casualties In Oman Iran-US War Casualties In Qatar Iran-US War Casualties In Kuwait Iran-US War Casualties In The Persian Gulf Iran-US War Casualties In The Indian Ocean Iran-US War Casualties In The Red Sea Iran-US War Casualties In The Mediterranean Se Iran-US War Casualties In The Black Sea Iran-US War Casualties In The Caspian Sea Iran-US War Casualties In The Arctic Sea Iran-US War Casualties In The Antarctic Sea Iran-US War Casualties In The Arctic Ocean Iran-US War Casualties In The Antarctic Ocean Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar Iran-US War Casualties In The Arctic And Antar
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Latest Developments in US-Iran Relations: Trump's Response to Iran's Proposal and Netanyahu's View on IranThe news text discusses the latest developments in US-Iran relations, including Trump's response to Iran's proposal and Netanyahu's view on Iran. It also mentions the possibility of further attacks on Iran by the US if Iran does not agree to a proposed agreement.
Read more »
Aircraft carrier in the Strait of Hormuz? US moves to limit Tehran's access to cryptocurrenciesWashington is upping the pressure on Iran by seeking to limit Tehran's use of cryptocurrencies.
Read more »
US Intelligence Shows Iran Accelerating Military Recovery After AttacksNetwork CNN reported that according to new American assessments, Iran has been faster than expected in recovering its military and industrial capabilities after the US and Israel's attacks on Iran.
Read more »
Georgian-Iranian AllianceThis news article discusses the growing alliance between Georgia, a former U.S. ally, and Iran, and highlights the concern of U.S. officials regarding this development.
Read more »
Israel Warns Against Surprise Tehran Attack on Israel and Region Countries - Iran InterntationalIsrael warns against possible surprise attack on Israel and regional countries by Tehran amid concern over the progress of talks between Iran and the US.
Read more »
Iranian drones attack: Unprecedented damage to US UAV fleet due to RQ-9 Reaper destructionThe latest report from Bloomberg reveals that more than 20 American RQ-9 Reaper drones have been shot down during the 'Operation Thunder' in Iran, leading to nearly $1 billion in damage to the US UAV fleet. The report also indicates that a significant number of these drones were brought down by Iran's defense system and some others were lost in attacks on US bases or during operational incidents, which underscores the challenges that the US military is facing in defending against Iran's advanced air defense capabilities.
Read more »