Pakistan Train Blast Kills 30, Injures 100, Separatist Group Claims Responsibility

A powerful explosion in a passenger train in Pakistan's Balochistan province has resulted in at least 30 deaths and 100 injuries. The separatist group Brigades or 'Tip Majid', affiliated with the Balochistan Liberation Army (BLA), has claimed responsibility for the attack. The group claims to have targeted military personnel who intended to travel on the train during the holiday season.
یک انفجار مهیب در یک قطار مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم ۳۰ کشته و ۱۰۰ زخمی برجا گذاشته است. سخنگوی پلیس به خبرگزاری آلمان گفته است که طی این حادثه در شهر کویته، پایتخت ایالت ناآرام بلوچستان بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدهاند.
یک گروه جداییطلب به نام بریگاد یا "تیپ مجید"، وابسته به ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه میگوید، هدفش از این حمله نظامیانی بودهاند که قصد داشتهاند برای تعطیلات عید با این قطار به زادگاههای خود سفر کنند. مقامهای دولتی تا کنون در این باره اظهار نظری نکردهاند.
این انفجار که در زمان عبور قطار رخ داد شدتش به حدی بود که قطار از ریل خارج و به مناطق مسکونی اطراف و خودروها خسارت وارد شد. تا بهحال مشخص نشده که مواد منفجره دقیقا در کجا کار گذاشته شده بود. همچنین مقامهای مسئول هنوز تأیید نکردهاند که آیا واقعا نیروهای نظامی (همانطور که گروه جداییطلب یادشده ادعا کرده) در میان کشتهشدگان بودهاند یا نه. در ماههای اخیر، میزان خشونت در پاکستان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
سال گذشته نیز یک قطار که صدها نیروی امنیتی و خانوادههای آنها را حمل میکرد، توسط گروه شبهنظامی ممنوعه ارتش آزادیبخش بلوچستان ربوده شد و مسافرانش به گروگان گرفته شدند. ارتش آزادیبخش بلوچستان بزرگترین گروه از چندین گروه مسلحی است که برای استقلال بلوچستان از پاکستان مبارزه میکنند. این گروه پشت بسیاری از حملات خشونتآمیز قرار دارد، بهویژه حملاتی که پروژههای میلیاردی زیرساختی چین را هدف قرار میدهند.
Pakistan's Army Chief Visits Tehran Amid Iran-US TalksThe Pakistani Army Chief, General Qamar Javed Bajwa, has visited Tehran as part of efforts to mediate between Iran and the US. However, the spokesperson of the Iranian Foreign Ministry, Esmail Bakati, stated that this visit does not necessarily mean that the negotiations have reached a decisive or pivotal point. He emphasized that the differences between Tehran and Washington remain 'deep and extensive'.
