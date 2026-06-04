Persian News Text

The news text is about the arrest and imprisonment of a Bahá'í activist, Nealeh Shahidi, in Iran, and the deteriorating health of another Bahá'í activist, Sara Sepehri, in prison.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای اجرای حکم شش سال حبس راهی زندان کرمان شد.

هم‌زمان، با نزدیک شدن به شصتمین روز بازداشت سارا سپهری، دیگر شهروند بهائی در شیراز، منابع آگاه نسبت به وخامت وضعیت جسمی او هشدار داده‌اند. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنج‌شنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد. او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.

این شهروند بهائی ساکن کرج فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده و هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آن‌ها همچنین منزل او در کرج را تفتیش و کتاب‌های دینی و عکس‌های شخصی‌اش را ضبط کردند.

این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد. یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت شهیدی یزدی سال‌ها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمک‌رسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.

به گفته این منبع، بخشی از فعالیت‌های او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده می‌شده است. شهیدی یزدی پیش‌تر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.

هم‌زمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانی‌ها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است. یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او به‌ویژه در ناحیه چشم به مرحله‌ای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.

به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبت‌های تخصصی و مستمر پزشکی است. بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگران‌کننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.

این منبع آگاه تاکید کرد بازجویی‌های انجام‌شده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهام‌های مطرح‌شده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است. او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سارا سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشت‌کننده و مقام‌های مسئول خواهد بود. جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانه‌ها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است. طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفته‌اند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسب‌وکارها، یورش به منازل و نفرت‌پراکنی حکومتی. دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های معترضان هستند»، نوشت از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده بود.

در همین بازه، بر اساس بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندان‌های ایران اعدام کرده و برای ده‌ها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است. بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.

همچنین در دوره مشابه سال قبل تنها هشت نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری این رقم به ۳۲ نفر رسید؛ موضوعی که به گفته دادگستر، نشان‌دهنده تشدید استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی است





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