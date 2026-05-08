Persian News Text

The text discusses various topics such as the impact of rising gas prices on Americans, the blame assigned to Donald Trump for the situation, the crisis of water shortage in Iran, the need for affordable housing, the role of Russia in supplying Iran with new weapons, and the potential impact of the Iran-US tensions on the global oil market.
نظرسنجی دو شبکه خبری «پیبیاس» و «انپیآر» و موسسه افکار عمومی «ماریست»، حاکی از آن است که بیش از ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی میگویند که فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین را احساس میکنند، و بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، را مقصر میدانند.
لی میرینگوف، مدیر موسسه ماریست، گفت: «این چیزی است که مردم میبینند، مانند هزینه شیر و نان. اینها بیش از نوعی شاخص اقتصادی، چیزهایی هستند که مردم به آنها واکنش نشان میدهند و آن را میبینند. » بر اساس این نظرسنجی، ۶۳ درصد از آمریکاییها احساس نمیکنند که اقتصاد برای آنها خوب کار میکند. این درصد نسبت به سال گذشته حدود شش درصد افزایش یافته است.
نشریه «قلمرو رفاه» گزارش داد که باوجود رشد چهار درصدی میانگین بارشهای کشوری، بحران کمآبی در قطبهای جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده است. بر اساس این گزارش، ناهماهنگی در توزیع بارشها باعث شده است تا ذخایر سدهای پنجگانه تهران به ۱۸ درصد و سد دوستی مشهد به ۵ درصد کاهش یابد. این نشریه اضافه کرد درشرایطیکه استانهای جنوب ایران با مازاد بارش مواجه هستند، تهران با عقبماندگی ۳۵ درصدی نسبت به بلندمدت، آماده ورود به تابستانی سخت میشود.
به نوشته قلمرو رفاه، پیشبینی افزایش دما تا دو درجه، احتمال بروز بحران همزمان در شبکۀ آب و برق را تقویت کرده است. در این گزارش اشاره شده که «توزیع بارشها بهشدت نامتوازن است» و در حالیکه استانهایی نظیر ایلام و هرمزگان با «مازاد بارش خیرهکننده، میانگین کشوری را بالا نگه داشتهاند»، گیلان با منفی ۱۷۹ میلیمتر، «دوران فاجعهباری را میگذراند.
زنجیرهای از استانهای مرکزی شامل تهران، البرز، قزوین و قم با کاهش شدید بارندگی مواجه هستند و تهران در صدر کانونهای بحران قرار دارد. یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین ۳ میلیون تومان حق مسکن برای کارگران از سوی حکومت ایران نوشت که این مبلغ تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره خانه در شهر تهران را پوشش میدهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اشاره کرد بر اساس آمارهای دولتی، ۸ میلیون خانوار مستأجر در ایران وجود دارند که اکثریت آنان را کارگران تشکیل میدهند. این تشکل با اشاره به اینکه «مجموع دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، مجرد و بدون فرزند در سال جاری حدود ۲۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، افزود حق مسکن سه میلیون تومانی در شرایطی تعیین شده است که متوسط اجارهبهای مسکن در شهر تهران ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
این کمیته در همین مورد با اشاره به اینکه دریافتی بسیاری از کارگران مشمول قانون کار و حداقلبگیر حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه است، اضافه کرد: «یک کارگر برای پرداخت اجاره خانه باید دستکم ۶ میلیون تومان بیش از کل دریافتی ماهانه خود تأمین کند تا فقط بتواند اجاره مسکن را بپردازد. » این تشکل مستقل با تاکید بر لزوم تامین مسکن مناسب برای مردم، نوشت که کنترل عادلانهٔ اجارهبها، منع تخلیهٔ اجباری و تعیین اجاره بر اساس درصدی از درآمد خانوار الزامی است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در بیانیه خود بر لزوم ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و مزدبگیران برای «رهایی از این شرایط فاجعهبار» تاکید کرد. دونالد ترامپ،رییسجمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت از مارکو روبیو خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید که اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند که حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است و همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت بانک فدرال رزرو دالاس پیشبینی میکند که اگر تنگه تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی بسته بماند، هزینه هر بشکه نفت خام میتواند به ۱۶۷ دلار برسد. این روزنامه اشاره کرد که این پیشبینی ممکن است «محافظهکارانه باشد» و افزود بانکهای بزرگ، از جمله مککواری، هشدار میدهند که قیمتهای لحظهای نفت خام ممکن است تا اوایل تابستان به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
به نوشته واشینگتن پست، بر اساس شوکهای گذشته انرژی، این بدان معنا است که قیمت بنزین در ایالات متحده میتواند به هفت دلار در هر گالن برسد، و این قیمت، برای ایجاد رکود جهانی کافی است. این در شرایطی است که به نوشته این روزنامه، ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز جهان همچنان در پشت تنگه هرمز محبوس است، در آسیا، مدارس در حال تعطیلی هستند، در اروپا، پروازها لغو شدهاند و در ایالات متحده، این مشکل عمدتاً در پمپ بنزینها احساس میشود.
لارس لیسدال، یکی از شرکای شرکت مشاوره و تحقیقاتی ریستاد انرژی مستقر در اسلو، گفت: «بازار میگوید که این مشکل ظرف یک ماه حل خواهد شد، که من باور ندارم. » او گفت حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، احتمالاً قیمت نفت تا سال آینده، شاید بیشتر، بالا خواهد ماند، و تعمیر پالایشگاهها و سایر زیرساختهای آسیبدیده سالها طول خواهد کشید.
نشریه اکونومیست پنجشنبه با استنادبه «یک سند محرمانه» که بهطور اختصاصی از «یک منبع معتبر» بهدست آورده است، نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که سلاحهای جدیدی را به میزان کافی به ایران عرضه کند تا تلفات زیادی به نیروهای آمریکایی و متحدانش وارد کند. اکونومیست بر پایه این سند نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش نحوه استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و شاید مناطق دیگر را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد
