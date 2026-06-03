OCDE: جنگ خاورمیانه تهدید جدی برای رشد اقتصادی جهانی است

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) هشدار داد که جنگ در خاورمیانه رشد اقتصادی جهانی راضعیف می‌کند و در صورت ادامه درگیری تا ۲۰۲۷، شوک شدیدتری محتمل است. این سازمان همچنین هشدار داد که این درگیری می‌تواند باعث رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع پرمصرف انرژی و حوزه هوش مصنوعی شود. یکی از عوامل اصلی این درگیری، جهش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند نفت و گاز طبیعی در خاورمیانه است که این افزایش قیمت‌ها تهدیدی برای رشد اقتصادی و تشدید تورم در اقتصادهای واردکننده انرژی به حساب می‌رود. حتی اگر درگیری در هفته‌های آینده پایان یابد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد تورم جهانی در ۲۰۲۳ به ۴.۰ درصد برسد. بانکهای مرکزی بزرگ با کار دشواری برقراری تعادل روبه‌رو هستند و باید با سیاست پولی انقباضی، تورم را مهار کنند. این سازمان همچنین هشدار داد که در صورت تداوم خطرهای تورمی، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند اعتبار بانکهای مرکزی را خدشه‌دار کند. انتظار می‌رود منطقه یورو تنها رشد اندکی را تجربه کند، اما اگر درگیری حل‌وفصل شود، می‌تواند به‌آرامی وارد مسیر بهبود شود. در بریتانیا و ایالات متحده نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در ۲۰۲۶ کاهش یابد. اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی امید به تداوم قدرت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی دارد که می‌تواند رشد را به‌ویژه در سال ۲۰۲۷ بالاتر ببرد. اما این سازمان هشدار داد که اختلال طولانی‌مدت در عرضه انرژی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی مورد انتظار از هوش مصنوعی را به خطر بیندازد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصاد ی (OCDE) هشدار داد که جنگ در خاورمیانه رشد اقتصاد ی جهانی را تضعیف می‌کند و در صورت ادامه درگیری تا ۲۰۲۷، شوک شدیدتری محتمل است.

این سازمان که نماینده ۳۸ کشور صنعتی است، رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۶ را ۲.۸ درصد برآورد می‌کند، در حالی که اگر درگیری ادامه یابد، این رقم ممکن است تا ۲.۱ درصد کاهش یابد. اقتصاددانان OCDE هشدار داده‌اند که این درگیری می‌تواند باعث رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع پرمصرف انرژی و حوزه هوش مصنوعی شود.

یکی از عوامل اصلی این درگیری، جهش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند نفت و گاز طبیعی در خاورمیانه است که این افزایش قیمت‌ها تهدیدی برای رشد اقتصادی و تشدید تورم در اقتصادهای واردکننده انرژی به حساب می‌رود. حتی اگر درگیری در هفته‌های آینده پایان یابد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد تورم جهانی در ۲۰۲۳ به ۴.۰ درصد برسد. بانکهای مرکزی بزرگ با کار دشواری برقراری تعادل روبه‌رو هستند و باید با سیاست پولی انقباضی، تورم را مهار کنند.

این سازمان همچنین هشدار داد که در صورت تداوم خطرهای تورمی، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند اعتبار بانکهای مرکزی را خدشه‌دار کند. انتظار می‌رود منطقه یورو تنها رشد اندکی را تجربه کند، اما اگر درگیری حل‌وفصل شود، می‌تواند به‌آرامی وارد مسیر بهبود شود. در بریتانیا و ایالات متحده نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در ۲۰۲۶ کاهش یابد.

اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی امید به تداوم قدرت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی دارد که می‌تواند رشد را به‌ویژه در سال ۲۰۲۷ بالاتر ببرد. اما این سازمان هشدار داد که اختلال طولانی‌مدت در عرضه انرژی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی مورد انتظار از هوش مصنوعی را به خطر بیندازد





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