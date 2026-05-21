Operations like 'Night Hawk', 'Decisive Strike', and 'Thunderous Wrath' showcase US Air Force's ability to conduct large-scale, complex missions in volatile environments

US Air Force Chief of Staff General Stephen W. Wilson, speaking at a hearing of the House Armed Services Committee, emphasized the recent operations of the US military, including 'Night Hawk', 'Decisive Strike', and 'Thunderous Wrath', as demonstrating the US Air Force's ability to execute large-scale, intricate missions in high-stress environments. He also highlighted the importance of readiness, modernization of equipment, and support for personnel and their families in maintaining the force's combat effectiveness.

۱۷ دقیقه پیشچاپژنرال کنث استیون ویلزباک، رئیس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد عملیات‌های اخیر آمریکا، از جمله «چکش نیمه‌شب»، «عزم مطلق»، و «خشم حماسی»، توانایی نیروی هوایی آمریکا برای اجرای عملیات‌های گسترده و پیچیده در محیط‌های پرتنش را به نمایش گذاشته است.

او روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در سخنرانی خود گفت نیروی هوایی آمریکا هر روز ‘گزینه‌های قاطع’ را با ‘سرعت و مقیاس بالا’ برای دفاع از منافع ایالات متحده فراهم می‌کند، و تاکید کرد عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمان آن نمونه‌ای از این توانایی بوده‌اند. ژنرال ویلزباک با اشاره به عملیات ‘خشم حماسی’ گفت نیروهای آمریکایی در شرایطی عمل کردند که دیگر ‘فاصله جغرافیایی تضمین‌کننده امنیت نیست’، و دشمنان آمریکا به دنبال ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی و برتری‌های سنتی واشنگتن هستند.

او افزود: ‘در عملیات خشم حماسی، شاید ارزشمندترین کلید موفقیت ما، یک پرنده بدون سرنشین بود؛ یعنی همان ام‌کیو-۹. ما حملات بسیار بسیار زیادی انجام دادیم - نمی‌خواهم آمار دقیق آن را بگویم چون محرمانه است - اما هیچ تسلیحات دیگری حتی نزدیک به کارایی ام‌کیو-۹ هم ظاهر نشد. ما بهره‌ فوق‌العاده‌ای از این پهپادها گرفتیم، بدون این که جان نیروهای خود را به خطر بیاندازیم.

’ او تأکید کرد نیروی هوایی آمریکا اکنون بر سه محور اصلی تمرکز دارد: آمادگی رزمی، نوسازی تجهیزات، و حمایت از نیروها و خانواده‌های آنها. این فرمانده نیروی هوایی آمریکا گفت آمادگی رزمی به معنای توانایی تولید سریع قدرت نظامی، فعالیت در محیط‌های مورد مناقشه، و ادامه عملیات در بلندمدت است. او افزود نیروهای آمریکایی هم‌اکنون با وجود فشارهای گسترده عملیاتی در چندین منطقه جهان همچنان مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند.

او همچنین به گفته ویلزباک، بسیاری از هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا از نیروهایی که آنها را تعمیر و نگهداری می‌کنند قدیمی‌تر هستند، اما خلبانان و نیروهای فنی همچنان توانسته‌اند آمادگی رزمی خود را حفظ کنند. او اعلام کرد بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۷ نیروی هوایی آمریکا شامل افزایش بودجه ساعات پرواز، مهمات، تعمیرات، و آموزش‌های پیشرفته است تا نیروهای آمریکایی برای ‘جنگ‌های امروز و فردا’ آماده باشند.

بر اساس اظهارات او، بودجه نگهداری سامانه‌های تسلیحاتی به بیش از ۲۴ میلیارد دلار و بودجه ساعات پرواز به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. ژنرال ویلزباک همچنین گفت نوسازی نیروی هوایی تنها به معنای جایگزینی تجهیزات قدیمی نیست، بلکه شامل تحول در شیوه جنگیدن آمریکا نیز می‌شود. او افزود درگیری‌های آینده بر اساس ‘سرعت، بقاپذیری و برتری در تصمیم‌گیری’ تعریف خواهند شد، و آمریکا به نیرویی نیاز دارد که به‌طور کامل به هم پیوسته و انعطاف‌پذیر باشد.

رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا از افزایش ۲۷ درصدی بودجه تحقیق و توسعه خبر داد و گفت این بودجه اکنون به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسیده است. او توضیح داد که آمریکا در حال پیشبرد پروژه جنگنده نسل جدید ‘اف-۴۷’ و سامانه‌های ‘هواگرد رزمی مشارکتی’ است تا توان رزمی و پیچیدگی عملیات‌های هوایی افزایش یابد و هدف‌گیری توسط دشمن دشوارتر شود.

ویلزباک همچنین گفت نیروی هوایی آمریکا در حال ارتقای ناوگان جنگنده‌های فعلی، توسعه بمب‌افکن‌های دوربرد، مهمات پیشرفته، و سامانه‌های فرماندهی مقاوم در برابر حملات است. او تأکید کرد بخش هسته‌ای ارتش آمریکا همچنان ‘بنیاد بازدارندگی’ ایالات متحده است، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی چون موشک ‘سنتینل’, بمب‌افکن ‘بی-۲۱’, ارتقای ‘بی-۵۲’ و هواپیمای فرماندهی ‘ای-۴بی’ ادامه خواهد یافت.

ژنرال ویلزباک در پایان گفت نیروی هوایی آمریکا در حال ساخت نیرویی است که بتواند ‘در هر نقطه از جهان و تحت هر گونه فشاری’ عملیات انجام دهد و نتایج مورد نظر واشنگتن را محقق کند





