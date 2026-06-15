Onra Expels 70 Employees in Gaza, Faces Accusations

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) has announced that it has fired 70 employees in Gaza. The decision was made in response to an evaluation of the security situation and the aim of reducing security risks for refugees. The agency also stated that this decision is part of an ongoing disciplinary process and does not imply the confirmation of the allegations made against these employees. UNRWA has previously requested information and evidence from Israeli authorities to prove the allegations against its employees in Gaza, but no response has been received so far. Israel has been facing allegations of genocide at the International Court of Justice (ICJ) and war crimes at the International Criminal Court (ICC) in connection with its attacks and resulting deaths. Israel denies these allegations and claims that these actions were taken in self-defense and in response to attacks by armed groups, and that the schools of this agency also promote hatred against Israel and praise attacks on Israelis. The UN Watch, which has pro-Israel views, supports this decision, but UNRWA is criticized for not openly stating the reason for the dismissal. The agency claims that the dismissal of employees without clearly stating the reason shows that UNRWA continues to prioritize self-protection and the protection of its own and infiltrated personnel in its structure.
اونروا بارها از مقامهای اسرائیلی خواسته اطلاعات و شواهد لازم را برای اثبات اتهامهای مطرحشده علیه کارکنان خود در غزه ارائه کنند اعلام کرد ۷۰ نفر از کارکنان خود در غزه را اخراج کرده است.
سرپرست موقت این نهاد، کریستین ساندرز، گفت این تصمیم در پی ارزیابی وضعیت ایمنی و امنیت عملیات آنروا در غزه اتخاذ شده و هدف آن کاهش خطرات امنیتی برای پناهجویان بوده است. در بیانیه اونروا آمده است این تصمیم بخشی از یک روند انضباطی نیست و به هیچوجه به معنای تایید ادعاهای مطرحشده علیه این کارکنان نیست.
این نهاد همچنین گفت بارها از مقامهای اسرائیلی خواسته اطلاعات و شواهد لازم را برای اثبات اتهامهای مطرحشده علیه کارکنان خود در غزه ارائه کنند، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) با اتهام نسلکشی و در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) با اتهام جنایات جنگی در پی حملات ویرانگر و مرگبار خود به مواجه شده است.
اسرائیل این اتهامات را رد کرده و مدعی است که این اقدامات در دفاع از خود و در پاسخ به حملهبارها برای فعالیتهای مسلحانه استفاده شده و مدارس این نهاد نیز زمینه نفرتپراکنی علیه اسرائیل و تمجید از حمله به اسرائیلیها را فراهم کردهاند. دیدهبان سازمان ملل متحد (UN Watch) که مواضعی نزدیک به اسرائیل دارد، از این اقدام استقبال کرده اما همزمان، اونروا را به دورویی متهم کرده است.
این نهاد گفته اخراج کارکنان بدون آنکه بهصراحت علت آن اعلام شود، نشان میدهد اونروا همچنان بیش از پاسخگویی و بیطرفی، در پی محافظت از خود و نیروهای نفوذشده در ساختار خود است. به کاخ سفید، ایالات متحده همکاری خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل را متوقف کرده است.
این کشور همچنین تعلیق کمکمالی به آژانس امدادرسانی سازمان ملل بهدولت ترامپ همچنین در اقدامی تلافیجویانه و در واکنش به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و همچنین تصمیم قبلی دیوان کیفری بینالمللی برای بررسی اتهامات جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریمهایی را علیه چهار قاضی این دیوان اعمال کرد. وزیر خارجه آلمان از سازمان ملل خواست هرچه سریعتر به اتهامات وارد شده به آنروا رسیدگی کند.
صندوق پول پیشبینی کرد که جهان در سه ماهه اول سال جاری شاهد "مرحله بسیار شدید" نبرد در غزه خواهد بود. اتحادیه اروپا علیه دو قانونی که در اسرائيل در مورد منع کار اونروا، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تصویب شده موضع گرفت و از اسرائيل خواست، این قوانین را لغو کند. پشت صحنه قدرت در تهران؛ ژنرالها جای ولایت فقیه را میگیرند؟
آیا ساختار سیاسی ایران دچار جهش ناگهانی شده یا فرآیندی تدریجی را از دهه ۷۰ برای تسلط نظامیان طی کرده است؟ یک نظرسنجی نشان میدهد درصد اسرائیلیهایی که معتقدند امنیت این کشور یکی از دغدغههای اصلی ترامپ است، کاهش یافته است. پایتخت ایتالیا در تسخیر موافقان و مخالفان مهاجرتکاربرد واژه آپارتاید در مورد عملکرد اسرائيل توسط کایا کالاس او را در معرض انتقادهای شدید در اتحادیه اروپا قرار داده است.
در پی پرواز پهپادها بر فراز نهادهای آلمان، رئیس پارلمان و وزیر کشور آلمان در مکاتبات خود به این خطر پرداختهاند
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