In the final match of the Super League playoffs, Olympiacos drew 1-1 with Atromitos, securing their spot in the UEFA Champions League. Mehdi Taremi came on as a substitute for Alkebi in the 72nd minute.
در هفته پایانی پلیآف سوپرلیگ یونان، المپیاکوس در دیداری حساس برابر آاک آتن به تساوی یک بر یک رسید. این نتیجه در نهایت برای تیم خوزه لوئیس مندلیبار کافی بود تا جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.
مهدی طارمی از دقیقه ۷۲ این دیدار به جای الکعبی وارد میدان شده بود. دیدار در ورزشگاه آلوین آرنا با احتیاط دو تیم آغاز شد، اما نخستین موقعیت جدی نصیب المپیاکوس شد. در دقیقه ۱۱ اشتباه مدافع آاک باعث شد رودینی توپ را تصاحب کند و پاس او برای الکعبی با واکنش بهموقع دروازهبان میزبان همراه شود. بازی در ادامه سرعت بیشتری گرفت و هر دو تیم روی اشتباهات دفاعی فرصتهایی ایجاد کردند.
الکعبی در دقیقه ۱۹ پس از اشتباه خط میانی آاک در موقعیت گل قرار گرفت، اما ضربه او ثمری نداشت. فشار المپیاکوس ادامه یافت و سیکینیو نیز با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه آاک را تهدید کرد. برتری نسبی تیم میهمان سرانجام در دقیقه ۴۱ به گل منجر شد.
پاس اشتباه پینیدا در میانه میدان با توپربایی پودنس همراه شد و این بازیکن رودینی را در موقعیت مناسب قرار داد تا مدافع برزیلی با ضربهای زمینی و دقیق گل نخست بازی را وارد دروازه آاک کند. آاک نیمه دوم را هجومیتر آغاز کرد و با چند تغییر تاکتیکی به دنبال جبران نتیجه رفت. وارگا در دقیقه ۵۳ نخستین موقعیت جدی میزبان را خلق کرد، اما ضربه سر او با اختلاف از کنار دروازه عبور کرد.
با کاهش ریتم بازی و افزایش درگیریهای میانه میدان، مسابقه تا دقیقه ۷۲ بدون تغییر دنبال شد تا اینکه کویتا از فضای ایجاد شده در دفاع المپیاکوس استفاده کرد و با بهرهگیری از واکنش نهچندان مطمئن تسولاکیس، بازی را به تساوی کشاند. پس از گل تساوی، المپیاکوس برای بازپسگیری برتری تلاش کرد، اما این آاک بود که به گل دوم نزدیکتر شد.
ژوائو ماریو روی پاس پلیوس فرصت مناسبی به دست آورد، ولی تسولاکیس با واکنشی تماشایی مانع شکست دوباره دروازه تیمش شد. در نهایت بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ نتیجهای که همراه با تساوی ۲-۲ پاناتینایکوس و پائوک، صعود المپیاکوس به مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کرد.
بر این اساس، آاک فصل را بهعنوان قهرمان و بدون شکست در پلیآف به پایان رساند، المپیاکوس راهی مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان شد، پائوک سهمیه لیگ اروپا را گرفت و پاناتینایکوس نیز در لیگ کنفرانس اروپا حضور خواهد داشت
Olympiacos Atromitos UEFA Champions League Mavropoulos Taremi Alkebi Rodini Podence Teslaakis Atromitos Pantiniakos Paok
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Women in Coffee: Dominican Republic's Journey to Independence and a Sustainable FutureThis report from the United Nations' Women's Org provides insights into the ways women in the Dominican Republic are battling to secure their power and independence, not just in one aspect, but in the entire coffee sector, where they are working tirelessly to bridge the gender gap and establish sustainable practices, despite facing numerous challenges and obstacles along the way.
Read more »
آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران: کشته شدن علی خامنهای و توافق آتشبسی دوهفتگیتensions between the United States and Israel against Iran began on January 9, 2023, after which several leading Iranian government officials, including Ali Khamenei, were killed. Forty days later, Tehran and Washington agreed to a two-week ceasefire. The day before the ceasefire ended, Donald Trump, the US president, announced that the temporary pause in attacks against Iran, on the request of some Pakistani officials, was extended and the short ceasefire would be extended. In the weeks leading up to the crisis, the tension between the two countries escalated over control of the Strait of Hormuz.
Read more »
Final Eurovision Song Contest to Proceed Despite Withdrawal of Five CountriesThe 70th Eurovision Song Contest final scheduled for Sunday in Vienna will be held despite the withdrawal of five countries in protest against Israel's participation.
Read more »
Iranian Foreign Ministry Condemns Israeli Terrorism and Blames US for Supporting IsraelThe Iranian Foreign Ministry has strongly condemned the terrorist action of the Israeli regime against the commander of the Quds Force, Major General Qasem Soleimani, and has blamed the US for supporting Israel.
Read more »
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و پس از چهل روز، تهران و واشنگتن به آتشبسی دوهفتهای توافق کردند.تensions between the US and Israel against Iran escalated when the war began on Sunday, 9 December 2022, resulting in the death of several key figures in the Iranian government, including Ali Khamenei.
Read more »
LONDON "OWE ON WHEELER" TO ISRAEL AND ALLIES BECAUSE OF'' SUFFER STRENGTHFOX NEWS REVEALS THAT THE REASON LONDON DOES NOT PARTICIPATE IN ATTACKS ON IRAN IS "A CRUMBLING MILITARY STRENGTH AND AN EMPTY ARRAY OF WEAPONS". A REPORT BY THE DEFENCE RESEARCH AND SECURITY STUDIES INSTITUTE ENTITLED "THE IRANIAN WAR: LESSONS FOR BRITAIN" FURTHER CONFIRMS THAT THE BRITISH ARMY IN THE FOUGHTING WISE ARMOUR HAS BECAME AN EMPTY ARMOUR BECAUSE OF THE FINANCIAL PRESSURES OF OVER-PHYSICALIZED ON THE PRIORITY OF THE "FIRST NATO" REVIEW POLICIES OF 2025. ALSO CONFIRMED THAT THE ARMY WAS PREVIOUSLY EVEN IN THE DEFENSIVE FUNCTIONS HAS ACTED AGAINST THE DRONES AND MORE QUALIFIED AIR DEFENCE WITH THE DEFECTED MODELS FIND ZIRKONO IDDDETID FOR DEFECT GUIDED MISSILES GROUP MASSED ON THE ARMY SATIRE SKIES OVER IRAQ AND IRELAND.
Read more »