The threat to impeach the Minister of Communications, even if it moves from a media warning stage to a serious political project in the parliament, is unlikely to change the government's course in the internet sector. The reason for this is clear; what is being pursued in the Ministry of Communications is not just the policy of a minister or the decision of an executive body, but a part of the approach of the President and one of the few promises that Dr. Masoumeh Medahian has consistently emphasized since the election campaign.
تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر از مرحله هشدارهای رسانهای عبور کرده و به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد.
دلیل این مساله نیز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال میشود صرفا سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شخص رییسجمهور و یکی از معدود وعدههای است که مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون به طور مستمر بر آن تاکید کرده است. در یک شرایط عادی در چنین روزهایی احتمالا باید از مسعود پزشکیان برای وصل کردن اینترنت علیرغم سنگاندازیهای شورای عالی فضای مجازی حمایت میشد اما حالا نه تنها خبری از حمایت نیست که تکصداهایی از نمایندگان میخواهند وزیر ارتباطات دولت پزشکیان را به دلیل اجرای دستور رییس دولت برای برقراری اینترنت- نه حتی رفع فیلترینگ- استیضاح کنند.
به گزارش اعتماد، این شاید نخستین درخواست استیضاحی در تاریخ مجلس شورای اسلامی باشد که یک وزیر به دلیل اجرای دستور مافوق خود و بر اساس مطالبهای عمومی رفتار کرده اما اقلیتی در مجلس او را متخلف و مستحق استیضاح میدانند. احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامهای در صداوسیما بهشدت از این تصمیم دولت پزشکیان انتقاد کرده و گفته است که ۹۰ روز است که صحن مجلس تعطیل است و جلسات وبیناری جای صحن مجلس را نمیگیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «میگویند مجلس به خاطر نگرانیهای اطلاعاتی و امنیتی بسته است. وقتی مجلس بسته است، ابزارهای نظارتی من نماینده چیست؟ اگر صحن مجلس باز بود، وزیر ارتباطات به خودش اجازه میداد حکم رییسجمهور را که خلاف قانون بوده و دیوان عدالت آن را ابطال کرده، به راحتی ابلاغ کند؟ من حتما وی را استیضاح میکردم.
مجلس تعطیل نیست، اما وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده، چون صحن مجلس بسته است
Minister Of Communications Impeachment President Approach Internet Filing Parliament President's Order Parliamentary Session Security Internet National International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle International Toggle
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
لبنان کابinesi'nin oluşumu son aşamalardaLebanese journalists on social media report that cabinet names will be officially released later this week and the cabinet will begin operations. According to the report, negotiations for 3 out of 4 government ministries have been finalized, and the only remaining position is the Lebanese Ministry of Foreign Affairs. Ahmad Al-Hajar, a retired brigadier from the Lebanese security apparatus, is expected to be appointed as Minister of Interior. Michel Mensi, a retired general from the army from the Christian sect, has been nominated by Michel Aoun, the President of Lebanon, to Nawaf Salam, the Prime Minister, for the position of Minister of National Security. The Ministry of Finance, another key ministry, is expected to be headed by Yassin Jabbar from the Shia sect, who was proposed by Nabih Berri. While the US embassy in Beirut and anti-resistance parties, including Kataeb and Liwa al-Muqawama, attempted to persuade Salam to appoint a Minister of Finance outside the dual Shia alliance (Hezbollah and Amal), both the President and Prime Minister of Lebanon resisted these pressures and refused to play in the field of American agents.
Read more »
شمعهای معطر چه خطراتی برای سلامتی دارند؟مطالعه جدیدی که در مجله «ارتباطات طبیعت» (Nature Communications) منتشر شد، از خطرات پنهان شمعهای معطر خبر میدهد.
Read more »
Israel's Netanyahu Says Weakening or Fall of Iran Could Lead to Collapse of Iran's Revolutionary Guards in the RegionIsraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in an interview with CBS's '60 Minutes' that weakening or the collapse of the Iranian government could lead to the collapse of the Revolutionary Guards in the region. He emphasized the possibility of a change in the Iranian government but said it was not guaranteed.
Read more »
نتانیاهو به Trumpsaid: "the magic of war has disappeared," in conversation a week after the US hit missiles in SyriaIsraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Trump in a conversation a week after the US hit missiles in Syria, but their interaction has not been made public.
Read more »
Minister of Interior Visits Tehran, Iran for Second Time in Less Than a Week; Reports Say US-Iran Talks through Pakistan are in a Crucial StagePakistan's Minister of Interior, 'Sindh Minister', 'Sindhesis' 'Sindhuddi' and 'Super Sindh' Okayance Saeed, is on a visit to Iran, his second trip to the country in less than a week. He met with Iranian officials, including the President, the Foreign Minister, the Speaker of the Parliament, and the Minister of Interior. Meanwhile, Islamabad-based journalist and military analyst, Asfand Ullah Abbasi, claims that the US-Iran talks are taking place through Pakistan. Additionally, the text highlights price movements and other relevant news.
Read more »