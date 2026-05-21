Latest Developments in US-Iran Relations: Trump's Response to Iran's Proposal and Netanyahu's View on Iran

The news text discusses the latest developments in US-Iran relations, including Trump's response to Iran's proposal and Netanyahu's view on Iran. It also mentions the possibility of further attacks on Iran by the US if Iran does not agree to a proposed agreement.
عکس از آخرین دیدار ترامپ و نتانیاهو در فلوریدا، ۲۰۲۵ رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت، گفت حاضر است «چند روز» برای پاسخ تازه ایران به پیشنهاد واشینگتن دربارهٔ توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید «صد درصد درست» باشد.
همزمان جزئیات بیشتری از آخرین مکالمهٔ تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در رسانههای آمریکا منتشر شده است که حاکی از اختلاف نظر این دو شریک جنگ با ایران است. پس از آن که وبسایت خبری اکسیوس برای اولین بار از مکالمه «پرتنش» نتانیاهو با ترامپ در روز سهشنبه نوشت، حال شبکه تلویزیونی سیانان هم گزارش کرده است که «تنش» از اختلاف نظر این دو دربارهٔ شیوهٔ برخورد با ایران در روزها و هفتههای آینده سرچشمه گرفته است.
بهگفتهٔ یک مقام در دولت آمریکا که سیانان به نامش اشاره نکرد، رهبران آمریکا و اسرائیل ابتدا در روز یکشنبه هفته جاری تلفنی گفتوگو کردهاند؛ گفتوگویی که ترامپ در آن با نتانیاهو ابراز موافقت کرده که «احتمالاً بهتر است» در هفتهٔ پیشِ رو «حملاتی هدفمند» به ایران انجم دهند. اما هنوز ۲۴ ساعت از این مکالمه نگذشته بود که رئیسجمهور آمریکا دوشنبه غروب در پیامی در شبکه اجتماعیاش خبر داد که به درخواست سران عرب کشورهای خلیج فارس فعلا دست نگه میدارد.
به نوشته سیانان، این تصمیم تازهٔ دونالد ترامپ بوده است که باعث «ناامیدی» و «سرخوردگی» نتانیاهو شده و در یک تماس تلفنی دیگر در روز سهشنبه به اطلاع او رسانده که عقب انداختن حملات «اشتباه است». این شبکه به نقل از چند منبع در دولت آمریکا و در اسرائیل نوشته است که نتانیاهو استدلال میکرد که تأخیر در این حملات تازه درنهایت تنها به نفع حکومت ایران خواهد بود و رئیسجمهور آمریکا بهتر است طبق برنامه پیش برود.
بنیامین نتانیاهو سالهاست که معتقد است باید در برابر جمهوری اسلامی با شدت و حدت بیشتری ایستاد. در همین زمینه، ماه گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داد که دو هفته پیش از حمله مشترک دو کشور به خاک ایران، او با برنامهای کامل برای حمله به کاخ سفید رفته و آن را برای ترامپ تشریح کرده بود.
بر اساس این گزارشها، حال مشخص شده است که از ۹ اسفندماه که حمله به ایران آغاز شد تا اکنون راه این دو رهبر اندکی از هم جدا شده و در مقابل نتانیاهو که خواهان ازسرگیری حملات است، ترامپ به دلایل مختلف میخواهد راه تلاش برای رسیدن به توافق را بیازماید. در همین زمینه، رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است «چند روز» برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشینگتن دربارهٔ توافق پایان جنگ صبر کند اما هشدار داد که این پاسخ باید «صد درصد درست» باشد.
این اظهارات ساعتی بعد از آن منتشر شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکا است. این طرح توسط اسلامآباد همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران به دست مقامهای جمهوری اسلامی رسیده است. او ساعتی پیشتر گفته بود که ممکن است ایالات متحده مجبور شود حملات شدیدتری علیه ایران انجام دهد، اما فعلاً منتظر خواهد ماند تا ببیند آیا توافقی حاصل میشود یا نه.
این در حالی است که سپاه پاسداران تهدید کرده در صورت آغاز مجدد حملات آمریکا به ایران، «جنگ منطقهای» را «به فراتر از منطقه» خواهد کشاند. بهگفتهٔ دونالد ترامپ، تنها پرسش باقیمانده اکنون این است که آیا آمریکا برای «تمام کردن کار» بازخواهد گشت یا حکومت ایران توافق پایان دادن به جنگ را امضا خواهد کرد.
ترامپ ساعتی پیش از سخنرانیاش در روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران در «مراحل پایانی» قرار دارد و در عین حال هشدار داد اگر ایران با توافق موافقت نکند، حملات بیشتری در پیش خواهد بود. طبق ادعای اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتوگو با تلویزیون حکومتی ایران، تبادل پیامها بین ایران و آمریکا «براساس متن ۱۴ بندی ایران» ادامه دارد و خواستههای جمهوری اسلامی شامل «خاتمه جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان»، «آزادسازی اموال بلوکه شده» ایران و «توقف اقدامات ایذایی» علیه کشتیرانی ایران است
