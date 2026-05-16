Long-term consequences of triac shortage for addicts and the need to investigate it

In the aftermath of the war, the turn of the addicts undergoing rehabilitation and treatment has come. Shockingly reported cases indicate a severe lack of supply of hard drugs namely heroin, resulting in an alarming spike in the intake of these drugs among addicts who are facing withdrawal symptoms. The drugs, when prescribed as part of the treatment protocol, are not easily replaceable due to the lack of prior opioid availability, leading to a dangerous trade in black market and additional health and law enforcement costs for the country.

در میان تمام گروهای آسیب‌دیده از جنگ، اکنون نوبت به معتادان در حال بهبود و تحت درمان رسیده است. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد شوک سنگینی ایجادشده از کمبود شدید و متوالی در زنجیره توزیع شربت تریاک، به بدنه‌ی درمان سرپایی و کلینیکی کشور با شدت بالا ضربه وارد آورده است.

شربت تریاک، به‌عنوان یک داروی استراتژیک، در پروتکل‌های درمانی نگهدارنده کشور و برای جمعیت مشخصی از بیماران تجویز می‌شود که امکان انتقال یا سوئیچ آنها به داروهای جایگزین دیگر مانند متادون وجود ندارد یا با مقاومت شدید سیستم بدنی بیمار همراه است. کمبود این دارو تنها یک چالش کلینیکی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی تمامعیار است. اکنون کارشناسان و فعالان این حوزه از خطر بازگشت معتادان تحت درمان به مصرف مواد مخدر خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، گمانه‌زنی‌ها و اخبار ناامیدکننده‌ای در فضای درمانی کشور ایجاد شده است مبنی بر اینکه روند تولید شربت تریاک به‌طور کامل متوقف می‌شود. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش میدانی، ابعاد این نایابی را ترسیم کرده است که در برخی مناطق و کلینیک ها، سهمیه‌ها به قدری ناچیز شده که از هر صد بیمار واجد شرایط، شربت تریاک تنها به یک نفر می‌رسد.

در زمینه این چالش دارویی، حبیب بهرامی، کارشناس اعتیاد، با تمرکز بر اهمیت این بازوی درمانی گفت: یکی از بخش‌های مهم درمان، درمان نگه‌دارنده با داروهای شربت اوپیوم و سایر داروهای مرتبط است. پیش از جنگ، شاهد کاهش نسبی دارو بودیم و شربت اوپیوم در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از عید تقریبا قطع شد و توضیحی نیز ارائه نشد. این دارو برای جمعیت هدف مشخصی بود و امکان جایگزینی آن با داروهای دیگر مانند متادون به‌راحتی وجود نداشت.

در نتیجه، بسیاری از بیماران دوباره به مصرف مواد مخدر بازگشتند. او درباره میزان دقیق شیوع این چالش دارویی در سطح کلینیک ها افزود: با احتمال اینکه عدد نمایانگر درصد مراکزی است که توانسته‌اند دارو را تأمین کنند، دسترسی بیماران به شربت اوپیوم بسیار محدود شده است. برخی گفته‌اند از هر صد نفر، تنها ۲۰ نفر به دارو دسترسی دارند. تتوابع مراکز درمانی، امکان ادامه‌کار با داروهای دیگری مانند شربت متادون وجود دارد.

با این حال، اگر دسترسی بیمار به دارو قطع شود، انتظار نداریم فرد قطع مصرف کند. درعوض، به مصرف مواد مخدر بازمی‌گردد و پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارد. وزارت بهداشت باید تمام تلاش خود را برای تضمین دسترسی بیماران به داروهای نگه‌دارنده انجام دهد. پیامدهای قطع ناگهانی دارویی که بیمار به صورت روزانه مصرف می‌کند، بسیار سریع و ویرانگر است.

در نتیجه، بازگشت ناخواسته به مصرف مواد مخدر و شکست کامل فرایند بهبودی، اتلاف همه منابع صرف‌شده در گذشته و تحمیل هزینه‌های سنگین بهداشتی و انتظامی بر کشور است. برای ریشه‌یابی دقیق و منصفانه خلأ بزرگ موجود در بازار دارویی اعتیاد، باید به زنجیره تأمین مواد اولیه و توزیع آن نگاهی ساختاری انداخت. گزاره‌ها و تحلیل‌های متناقضی درباره نقش وزارت بهداشت در ایجاد این بن‌بست دارویی مطرح است.

برخی از فعالان، سخت‌گیری‌های اداری شدید وزارت بهداشت در صدور مجوزها را عامل اصلی توقف تولید می‌دانند، اما کالبد‌شکافی دقیق‌تر زنجیره تولید داروی اوپیوم، گویای واقعیت پیچیده‌تری است. عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره» که در حوزه پیشگیری، آموزش، درمان و کاهش آسیب مواد مخدر فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» با تبیین ریشه‌های این اختلال دارویی گفت: اگر برگردیم به موضوع شربت تریاک، از نگاه ما که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌ایم، این دارو به‌عنوان یکی از داروهای شناخته‌شده تحت نظارت وزارت بهداشت با کمبود شدید مواجه است.

تنها راه‌حل، از نظر من، کشت خشخاش از طرف دولت است تا نیازهای مواد اولیه برای کسانی که از این روش درمانی استفاده می‌کنند، تأمین شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

War Drugs Treatment Rehabilitation Addiction Opioids Shortage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minister of Foreign Affairs of Iran Speech at Brics Ministerial MeetingSaid Abbas Ebrahimi, the Foreign Minister of Iran, delivered a speech at the second day of the Brics Ministerial Meeting titled 'Restoring the Global Order; Necessity of International Governance Reform and the Revival of Multilateralism' on 25th of May 2026 in Delhi. The speech highlighted the challenges in the international system and the need for reforms in the governance of the world.

Read more »

Iran's Strategic Tonnage in the Strait of Hormuz: A Game Changer in the RegionIran's strategic use of the Strait of Hormuz, a critical waterway for global oil trade, has significantly impacted the regional dynamics and the potential for a reduction in tensions between Iran and the United States. The report delves into the strategic implications of Iran's actions and the potential consequences for the global energy market.

Read more »

Ali Zide Appointed as New Iraqi Prime Minister, Signals Security PrioritiesAli Zide, the new Iraqi prime minister, made his first official speech after taking the oath in the Parliament and emphasized the need for complete control of firearms in the government. This stance highlights the clear priorities of the new security cabinet in Baghdad.

Read more »

ترکمان ترکیبی تکنیک‌ها و ابزارها در لایف‌بیکر desperately neededLifeboulevard, a leading lifestyle marketing agency, has shared that they are urgently in need of a mix of skills and tools with the increasing demand for its services, highlighting the importance of diversity and expertise in the industry.

Read more »