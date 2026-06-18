Longest non-stop flight in the world by Qantas

Qantas, the national airline of Australia, has announced that it will be launching the longest non-stop flight in the world, spanning over 16,000 kilometers, between Sydney and London. The flight is expected to take between 19 to 22 hours and will connect two cities for the first time without any stops.

پروژه سانرایز کانتاس که مدت‌هاست انتظارش می‌رود طولانی‌ترین پرواز مسافربری بدون‌توقف جهان را در مسیری بیش از ۱۶ هزار کیلومتر با زمان ۱۹ تا ۲۲ ساعت اجرا می‌کند.

شرکت هواپیمایی کانتاس مسیر سیدنی-لندن را به‌عنوان نخستین مسیر اجرای طرح دیرانتظار «پروژه سانرایز» تایید کرده است و قرار است طولانی‌ترین پرواز مستقیم مسافربری جهان در اکتبر ۲۰۲۷ راه‌اندازی شود. این پرواز که بیش از ۱۶ هزار کیلومتر را می‌پیماید، برای نخستین بار دو شهر را بدون توقف به هم متصل می‌کند. استرالیایی همچنین نخستین فروند از هواپیماهای اختصاصا تغییر یافته ایرباس A350-1000ULR را که قرار است این مسیر را پوشش دهند رونمایی کرده است.

انتظار می‌رود زمان پرواز میان سیدنی و لندن بین ۱۹ تا ۲۲ ساعت باشد. پروژه سانرایز در نهایت ساحل شرقی استرالیا را به دیگر مقاصد بین‌المللی متصل خواهد کرد و مسیر سیدنی-نیویورک به‌عنوان مسیر بعدی پس از سیدنی-لندن تایید شده است. زمان آغاز به کار این پروازها سال آینده اعلام می‌شود. ونسا هادسون، مدیرعامل گروه کانتاس، گفت: «کانتاس بر این باور بنا شد که فاصله استرالیا از بقیه جهان هرگز نباید مانع راه ما شود.

» او افزود: «روحیه پیشگامانه نسل‌های مختلف کارکنان ما از آن زمان تاکنون این مسیر را هموار کرده و امروز در ۱۰۵ سالگی تاریخ ما مهم‌ترین گام در این ماموریت است.

" او یادآور شد: «از زمانی که در سال ۱۹۴۷ برای نخستین بار مسیر کانگورو را پرواز کردیم و در راه لندن هفت بار توقف داشتیم، هر نسل از هواپیماها یک توقف را از این سفر حذف کرده است. امروز آخرین توقف را هم برمی‌داریم.

" او با اشاره به تعهد این شرکت در سال ۲۰۱۷ گفت: «ما در ۲۰۱۷ تعهد کردیم که کانتاس آخرین مرز هوانوردی دوربرد را فتح کند و ساحل شرقی استرالیا را مستقیما به لندن متصل کند؛ کاری که پیش از این هرگز ممکن نبوده است. از اکتبر ۲۰۲۷ این وعده به واقعیت تبدیل می‌شود.

"در حال حاضر طولانی‌ترین پرواز مستقیم برنامه‌ریزی‌شده مسافربری در جهان، پرواز شرکت سنگاپور ایرلاینز بین سنگاپور و نیویورک است که ۱۵ هزار و ۳۴۹ کیلومتر را در اندکی کمتر از ۱۹ ساعت طی می‌کند. یکی از تفاوت‌های مهم در سطح راحتی مسافران این است که پرواز SQ24 شرکت سنگاپور ایرلاینز اصلا کلاس اقتصادی ارائه نمی‌کند.

در حالی که یک ایرباس A350-1000 استاندارد می‌تواند تا ۴۸۰ مسافر حمل کند، ایرباس A350-1000ULR سفارشی کانتاس در پروازهای میان سیدنی و لندن تنها ۲۳۸ مسافر از جمله ۱۴۰ مسافر در کلاس اقتصادی را جابه‌جا خواهد کرد. بیشترین مسافتی که یک مسافر کلاس اقتصادی در حال حاضر می‌تواند با یک پرواز مستقیم در جهان طی کند، مسیر کانتاس بین لندن و پرث در ساحل غربی استرالیاست؛ مسافتی معادل ۱۴ هزار و ۴۹۹ کیلومتر که بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت پرواز می‌شود.

ایرباس A350-1000ULR ویژه پروژه سانرایز طراحی شده و به یک مخزن سوخت اضافی ۲۰ هزار لیتری مجهز است که امکان پرواز مستقیم بیش از ۱۶ هزار کیلومتر تا مدت ۲۲ ساعت را فراهم می‌کند. کانتاس در مجموع ۱۲ فروند از این هواپیما را تحویل می‌گیرد که هر یک با ۲۳۸ صندلی در چهار کابین پیکربندی شده‌اند. دومین هواپیما پس از انجام نخستین پرواز خود در اوایل ماه جاری، اکنون مراحل هشت‌هفته‌ای آزمایش و اخذ گواهینامه را می‌گذراند.

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Qantas Longest Non-Stop Flight Sydney London Flight Duration A350-1000ULR Fuel Tank

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