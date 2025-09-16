Kanada Çalışması: Kannabiss Tüketimi Kadın Doğurganlığına Zarar Verebilir

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, kannabiss tüketmenin kadınlarda doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle THC'nin yumurta hücreleri üzerinde olumsuz etki yarattığını ve yapay döllenme şansını düşürdüğünü buldular

Kanada 'daki yeni bir araştırma ya göre, kannabis tüketimi kadınlarda doğurganlığı olumsuz etkileyebilir. \Fertile olmak isteyen kadınların kannabiss tüketmekten kaçınması gerektiği sonucuna varan bu çalışma, özellikle THC 'nin (tetrayidrokanabinol) kadınlarda doğurganlık ve yapay döllenme üzerindeki etkisini inceliyor. THC , kannabiste bulunan ve psikoaktif etkileri yaratan ana aktif maddedir.

Araştırmacılar, kannabisin kadınlarda doğurganlığı ve yapay döllenmeyi olumsuz etkileyebileceğini, çünkü yumurta hücresinin büyümesi ve stabilizasyonu üzerinde bozulmalara yol açtığını keşfettiler. Yapay döllenme (IVF) sırasında, yumurta hücreleri ve spermler bir laboratuvarda birleştirilir. Çalışmanın yazarları, hem laboratuvarda ayrılabilen insan yumurta hücrelerinin THC etkisini hem de, folikül sıvısında THC tespit edilen IVF hastalarında elde edilen sonuçları inceledi.\Folikül sıvısı, yumurtayı saran bir sıvıdır ve bu sıvıda THC bulunması, kadının IVF döngüsü boyunca kannabiss tükettiği ve THC'nin yumurta hücresine ulaştığı anlamına gelir. Toronto'daki CReATe reprodüktif sağlık merkezi ve aynı şehirdeki üniversite bilim insanlarının iş birliğiyle yürütülen bu çalışmada, IVF tedavisi gören bir biniden fazla kadın göz önüne alındı ve 62 kadında THC testi pozitif çıktı. Çalışmaya katılan THC testi pozitif çıkan hastalarda, sağlıklı kromozom kümeleri olan embriyoların oranı daha düşüktü, yani genetik olarak sağlıklı embriyo sahibi olma ve başarılı bir gebelik şansları daha düşükti. Ancak, Alman uzmanları bu araştırmasına rağmen daha fazla inceleme yapılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Münih ve Ulm Üniversitesi'ndeki bu alanın iki uzmanına göre, çocuk sahibi olmak istemeyen ve yapay döllenme tedavisi gören hastalar, ortalama olarak daha yaşlıdırlar ve daha fazla genetik geçmişe sahiptir ve bu çalışmada bu konuya yeterince değinilmemiştir. \Alman uzmanları, gelecekteki çalışmaların THC'nin farklı yaş gruplarında etkilerini incelemesi gerektiğini savunuyor. Bu uzmanların başkaca eleştirisi, bu çalışmada kadınların kannabiss kullanım alışkanlıklarına (sıklık, zamanlama, doz ve tüketim şekli) değinilmemesidir. Halen, dünya genelinde kannabiss tüketimi tıbbi alanda ve ilaç niteliğinde oldukça tartışmalı bir konudur. Farklı araştırmalara göre, bazı kannabiss bileşenleri, özellikle THC ve CBD, kronik ağrıların kontrolü veya bazı hastalarda uykusuzluk veya anksiyeteyi azaltmada olumlu etkilere sahip olabilir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, özellikle de gençlerde uzun süreli ve aşırı kannabiss kullanımıyla anksiyete, depresyon ve psikozla ilişkili olduğunu gösteriyor. Tekrarlayan kullanımı, ruhsal bağımlılığa yol açabilir. Kanada'daki yeni bir araştırmanın sonuçları, kannabiste bulunan THC'nin yumurta hücreleri, sperm ve başarılı bir gebelik olasılığı üzerinde de olumsuz etki yaratabileceğini ortaya koyuyor





Kannabiss Doğurganlık THC IVF Yapay Döllenme Araştırma Kanada

