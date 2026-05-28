KENT IYAMASA SENTENCED TO 41 MONTHS IN PRISON FOR KILLING MIKE PERRY

The court sentenced Kent Iyasama, the assistant of the late actor Mike Perry, to 41 months in prison for the death of Perry.
دادگاه رسیدگی به مرگ متیو پری، ستاره سریال «فرندز»، کِنِت ایواماسا، دستیار آقای پری را به «۴۱ ماه» زندان محکوم کرد. این دادگاه که چهارشنبه ۲۷ مه (۶ خرداد) در لسآنجلس برگزار شد، آقای ایواماسا را به جرم «تامین کتامین» برای آقای پری مجرم شناخت.
متیو پری اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل عوارض بیش مصرفی مواد درگذشت. در این جلسه دادستان گفت که کِنِت ایواماسا، ۶۰ ساله، به آقای پری کتامین تزریق کرده بود و همچنین برای تهیه بیش از ۵۰ هزار دلار کتامین در هفتههای پیش از مرگ او با دو پزشک همکاری کرده بود.
آقای ایواماسا در اوت ۲۰۲۴ به «توطئه برای توزیع کتامین منجر به مرگ» اعتراف کرد و دادگاه با اشد مجازات او را به ۱۵ سال حبس در زندان فدرال محکوم کرده بود. همچنین او به دو سال آزادی تحت نظارت و پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه محکوم شده بود. او باید روز ۱۷ ژوئن خود را به زندان معرفی کند.
هنگام صدور حکم، قاضی شریلین پیس گرت به مواردی مانند آگاهی آقای ایواماسا از اعتیاد آقای پری و پنهانسازی مدارک پس از مرگ آقای پری هم اشاره کرد. آقای ایواماسا در دادگاه خطاب به خانواده میتو پری گفت: «از همه شما شرمندهام. شرمندهام که کاری غیرقانونی کردم. کاری که هیچوقت فراموش نخواهم کرد.
تا آخرین روز زندگیام این با من خواهد بود. » او در حالی که از خانواده پری عذرخواهی میکرد گفت: «واقعا واقعا متاسفم! امیدوارم این درسی باشد برای کسانی که در موقعیت مشابه من هستند تا بهتر تصمیم بگیرند. »آقای ایواماسا اولین نفر از پنج متهمی است که با دادستانها بر سر اتهامات خود به توافق رسیدند و آخرین نفری بود که محکومیت خود را دریافت کرد.
مادر آقای پری هم خطاب به قاضی نوشت: «ما به یک بیوجدان اعتماد کرده بودیم. و پسرم بهای این قضیه را پرداخت. » پیشتر آقای ایواماسا اعتراف کرده بود که بارها به آقای پری تزریق کرده است. او اعتراف کرد که در روز درگذشت آقای پری هم به او به تزریق کرده بود.
مقامات پزشکی اعلام کردند که مرگ این بازیگر بر اثر مصرف بیش از حد دارو ناشی از «اثرات حاد داروی بیهوشی» بوده است.
«غرق شدگی» در وان حمام هم بهعنوان یکی از عوامل ذکر شده است. آقای پری در اوج شهرت، با اعتیاد به مسکنها و الکل، دست و پنجه نرم میکرد و چند بار در برنامههای بازپروری شرکت کرده بود
