Israel asks Lebanon residents to evacuate as Netanyahu hints at deeper military advance

Israel's military has intensified its operations in Lebanon, claiming to target Hezbollah positions, while Hezbollah takes responsibility for a rocket attack on Israel. The conflict has resulted in numerous casualties and displacement of over a million people.

ارتش اسرائیل روز شنبه بار دیگر از ساکنان روستاهای جنوب لبنان خواست تا در آستانه انجام حملات تازه، مناطق تحت سکونت خود را تخلیه کنند؛ این در حالی است که بنیامین نتانیاهو به تازگی از پیشروی بیشتر نظامیان اسرائیلی در عمق خاک لبنان خبر داده است.

ارتش اسرائیل در روزهای اخیر عملیات هوایی و زمینی خود را در لبنان تشدید کرده و مدعی است که در این عملیات‌، مواضع گروه شبه‌نظامی حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل و لبنان روز جمعه در بحبوحه مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، نشستی در سطح فرماندهان نظامی در واشنگتن برگزار کردند که پنتاگون آن را «سازنده» توصیف کرد.

ایران خواهان آن است که جبهه لبنان نیز در هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گنجانده شود. به گفته وزارت بهداشت لبنان، حملات روز جمعه به حدود ۳۰ شهرک و روستا در منطقه «صور»، ۱۱ کشته (از جمله یک امدادگر) و ۸ زخمی بر جای گذاشته است.

ارتش اسرائیل روز شنبه، پیش از انجام حملات جدید، از ساکنان هفت روستای جنوب لبنان خواست تا مناطق مسکونی خود را تخلیه کنند؛ این اقدام به‌رغم آتش‌بسی صورت می‌گیرد که از ۱۷ آوریل به اجرا درآمده اما هرگز رعایت نشده است. بخش عمده‌ای از روستاهایی که اسرائیل برای ساکنان آنها دستور تازه تخلیه صادر کرده در نزدیکی «نبطیه»، از مهمترین شهرهای جنوب لبنان واقع شده‌اند.

حزب‌الله روز شنبه مسئولیت شلیک موشک به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل را بر عهده گرفت، در حالی که ارتش اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را در لبنان تشدید می‌کند. این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران در بیانیه‌هایی اعلام کرد که «در دفاع از لبنان و مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی» «سلام موشکی» را علیه این شهر آغاز کرده است.

حزب‌الله همچنین روز جمعه اعلام کرد به نیروهای اسرائیلی حین تلاش برای پیشروی به سمت منطقه قلعه قرون‌وسطایی «شقیف» در نزدیکی نبطیه، حمله کرده است. شبه‌نظامیان شیعی لبنان ابتدا آتش خود را بر روی سربازان اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان متمرکز کرده بودند، اما پس از ترور یکی از فرماندهان نظامی‌ این گروه در حمله ۶ مه اسرائیل به «ضاحیه» جنوبی بیروت، حملات با پهپادهای انتحاری به شمال اسرائیل را شدت بخشیدند.

ارتش اسرائیل بامداد شنبه اعلام کرد چندین پرتابه شلیک‌شده از جنوب لبنان به سمت خاک خود را منهدم کرده است، اما یکی از آن‌ها بدون آنکه رهگیری شود به زمین اصابت کرده که البته هیچ تلفاتی در پی نداشته است. اسرائیل این هفته اعلام کرد که بخش وسیعی از جنوب لبنان را «منطقه جنگی» می‌داند و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز جمعه مدعی شد که ارتش تحت فرمان وی از رودخانه «لیطانی» (رودخانه‌ای در حدود ۳۰ کیلومتری مرز) عبور کرده است.

لبنان و اسرائیل ماه آوریل گذشته، تحت نظارت ایالات متحده مذاکراتی را برای دستیابی به یک توافق امنیتی آغاز کردند. حزب‌الله که اسرائیل از دولت لبنان خواستار خلع سلاح آن است، به‌شدت با این مذاکرات مخالف است. به گفته به مقام ارشد پنتاگون، این گفتگوها «مبنایی برای بخش سیاسی» خواهد بود که می‌تواند اشاره‌ای به مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای روزهای ۲ و ۳ ژوئن در واشنگتن باشد.

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان به تازگی در گفتگو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که برقراری آتش‌بس، «گامی ضروری» برای هرگونه پیشرفت در مذاکرات است. به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، روز جمعه صدها نفر به سوی محله‌های بافت قدیمی شهر صور هجوم آوردند؛ محدوده بسیار کوچکی که از دستورات تخلیه اسرائیل در امان مانده است. بسیاری از این افراد در خودروها یا چادرهای خود می‌خوابند.

به گفته مقامات، از زمان آغاز جنگ تاکنون، حملات در لبنان جان ۳۳۵۵ نفر را گرفته و بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشته است





