Israel_Hym_Analysis_of_Trump's_Iran_Policy

روزنامه اسرائیل‌هیوم در یادداشتی تحلیلی نوشت اگرچه اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره ایران و انتقادهای اخیر او از بنیامین نتانیاهو باعث نگرانی در اسرائیل شده است، اما کارنامه عملی او نشان می‌دهد که همچنان به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی و تکمیل کارزار نظامی و سیاسی علیه تهران است.

اسرائیل‌هیوم در این تحلیل درباره سیاست‌های ترامپ در قبال ایران، از آنچه «پیام‌های متناقض» رییس‌جمهوری آمریکا درباره جنگ و مذاکرات با تهران توصیف کرد انتقاد کرد، اما در عین حال استدلال کرد که عملکرد عملی ترامپ نشان می‌دهد او همچنان به ادامه فشار بر جمهوری اسلامی متعهد است





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