Iran-US Tensions: Latest Developments and Uncertainties Ahead of Nuclear Talks

The news text explores the ongoing tensions between Iran and the US, focusing on the role of Leader Khamenei, the economic and military implications of the conflict, and the uncertainties surrounding the upcoming nuclear talks.
شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، همچنان در شکلدهی به راهبرد حکومت و مذاکرات با آمریکا نقش دارد، با وجود پنهان بودن از انظار عمومی و ادامه درمان جراحات شدید ناشی از حملات آغاز جنگ.
این گزارش همچنین اشاره میکند که دولت دونالد ترامپ همچنان به دنبال پایان دیپلماتیک جنگ است، اما ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد که ایران با وجود خسارات گسترده، هنوز هم بخش مهمی از توان نظامی خود را حفظ کرده و قادر است ماهها دیگر نیز محاصره آمریکا را تحمل کند. همچنین، حدود دو سوم پرتابگرهای موشکی حکومت ایران همچنان سالم ماندهاند، در حالی که مقامهای آمریکایی معتقدند جنگ باعث میشود که حکومت ایران بخشی از تجهیزات مدفونشده در حملات را بازیابی کند.
به گفته منابع اطلاعاتی، ایران احتمالا میتواند تا چهار ماه دیگر بدون فروپاشی کامل اقتصادی در برابر محاصره آمریکا دوام بیاورد. همچنین، نیروهای آمریکایی و ایرانی همچنان درگیر تبادل آتش بوده و عبور و مرور در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است، به رغم اینکه هر دو طرف مدعی کنترل این آبراه هستند.
همچنین، گفته میشود که مجتبی خامنهای احتمالا از تصمیمگیریهای روزمره فاصله دارد و دسترسی به او محدود است، و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عملا اداره روزمره کشور و جنگ را در دست گرفتهاند. جنگ اخیر همزمان باعث تقویت احساسات ملیگرایانه در بخشی از جامعه ایران شده است، با وجود دشواری مذاکرات به دلیل اختلافات داخلی در ساختار قدرت ایران.
همچنین، با وجود آتشبس، در روزهای اخیر نیروهای آمریکایی و ایرانی همچنان درگیر تبادل آتش بودهاند، و عبور و مرور در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است، به رغم اینکه هر دو طرف مدعی کنترل این آبراه هستند. در این تحلیل آمده است که جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ مواجه بود؛ بحرانی که پس از گستردهترین موج اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر تشدید شد.
به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبهرو است؛ بحرانی که از شکاف فزاینده میان حکومت و جامعه، بهویژه نسل جوان، ناشی میشود و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق همراه شده است. همچنین، این تحلیل با اشاره به اعتراضهای پراکنده در بازار تهران میگوید که چنین تجمعهایی بهتنهایی نشانه آغاز موج جدید اعتراضات نیست، زیرا اعتراض به بخشی دائمی از فضای اجتماعی ایران تبدیل شده است.
بر اساس پژوهشی از دانشگاه استنفورد که در این گزارش به آن اشاره شده، تهران بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ بهطور متوسط هر سه روز یکبار شاهد نوعی اعتراض بوده است
