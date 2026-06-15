Iran-US Talks: Concerns and Expectations

Iranian expert, Mr. Meki, discusses the latest developments in the Iran-US negotiations and the concerns and expectations regarding the potential agreement. He highlights the need for a clear and enforceable agreement, the importance of the US showing its commitment through concrete actions, and the potential impact of the agreement on regional security and the Iran-Israel relationship. He also mentions the role of Qatar and Pakistan in facilitating the negotiations and the pressure the US president is under to achieve a quick agreement.

مرتضی مکی گفت: همچنان جریان‌هایی در امریکا و اسراییل وجود دارند که از هر فرصتی برای آسیب زدن به روند مذاکرات استفاده خواهند کرد. حتی برخی طرح‌ها و ابتکارها با هدف افزایش هماهنگی و همگرایی نظامی میان واشنگتن و تل‌آویو نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

درحالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا شنبه شب از برنامه‌ریزی برای امضای توافق میان ایران و امریکا و آغاز مرحله‌ای تازه در روابط دوطرف خبر داده و مدعی شده که این توافق می‌تواند به کاهش تنش‌ها و باز شدن مسیرهای راهبردی ازجمله در تنگه هرمز منجر شود، همزمان مجموعه‌ای از نشریات غربی و عربی ازجمله سی‌ان‌ان، رویترز و الجزیره از ورود مذاکرات به مرحله نهایی گزارش داده‌اند. به گزارش اعتماد، براساس این گزارش‌ها، هیات قطری صبح یکشنبه برای تسهیل جمع‌بندی توافق به تهران سفر کرد و گفته شده که همزمان سازوکار برگزاری نشست مجازی میان ایران و امریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در حال بررسی است؛ نشستی که بنابر گزارشاتی می‌تواند به امضای آنلاین تفاهمنامه منجر شود.

در این میان و براساس گفته مقامات رسمی دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش‌نویس توافق نیز شامل دو مرحله عنوان شده است: توقف درگیری‌ها در گام نخست و سپس ورود به پرونده‌های هسته‌ای و تحریم‌ها در بازه‌ای ۶۰ روزه. در همین رابطه منابع مطلع در تهران نیز به الجزیره گفته‌اند که روند مذاکرات به نزدیک‌ترین نقطه توافق رسیده، هرچند تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است.

انتشار این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی به اوج خود رسیده که در مقابل، رسانه‌ها و مقامات اسراییلی نسبت به پیامدهای این توافق ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را فاقد پاسخ مستقیم به اهداف امنیتی تل‌آویو توصیف می‌کنند، به گونه‌ای که شبکه ۱۲ اسراییل به نقل از مقام‌های ارشد اسراییلی درباره این توافق احتمالی مدعی شد تمامی اهداف جنگی که اسراییل تعیین کرده، به‌ طور مستقیم در این توافق مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند. این توافق ایران را ملزم به توقف حمایت از گروه‌های نزدیک به خود در منطقه نمی‌کند، بلکه حتی به کشورمان اجازه می‌دهد ارتباط خود را با حزب‌الله از سر بگیرد.

در همین راستا و به ادعای برخی ناظران مجموع این تحولات نشان می‌دهد آنچه در حال شکل‌گیری است صرفا یک توافق دوجانبه محدود نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف قواعد درگیری و مدیریت تنش در سطح منطقه‌ای است؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد می‌تواند همزمان بر معماری امنیتی خاورمیانه، نقش بازیگران منطقه‌ای و سطح تقابل ایران و اسراییل اثرگذار باشد، بی‌آنکه هنوز روشن باشد این مسیر به یک توافق پایدار منتهی خواهد شد یا صرفا یک آتش‌بس سیاسی موقت را رقم خواهد زد. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی شرایط حاکم بر تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن طی روزهای آینده با مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت‌وگو کرده است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاست خارجی در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با ارزیابی مواضع اخیر دونالد ترامپ در راستای امضای تفاهم میان ایران و امریکا در شرایطی که تهران اعلام کرده همچنان متن نهایی در دست بررسی است، گفت: گفت‌وگوهایی که میان ایران، امریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در جریان بوده، تاحدودی توانسته طرف‌ها را به چارچوب اصلی مذاکرات نزدیک کند. با این حال، ایران همچنان به دنبال دستیابی به تفاهمنامه‌ای است که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد.

نگرانی اصلی این است که توافق صرفا بر پایه وعده‌ها و تعهدات کلی شکل نگیرد و مانند تجربه‌های گذشته به ‌راحتی دچار انحراف شود یا زمینه را برای روایت‌سازی یک‌جانبه امریکا درباره مفاد تفاهمنامه فراهم کند. به باور مکی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ایران بر آن تاکید دارد، دستیابی به نشانه‌های روشن از اراده جدی امریکا برای اجرای تفاهمنامه است.

این اراده زمانی می‌تواند به‌صورت عملی به نمایش گذاشته شود که طرف مقابل در موضوعات مهم و ملموس گام بردارد. یکی از مهم‌ترین این موارد، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است. اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد در این زمینه گامی عملی بردارد، طبیعی است که ایران نیز متناسب با آن، در چارچوب اجرای سایر موضوعات مورد تفاهم، ازجمله رفع محدودیت‌ها و محاصره دریایی ایران، اقدامات متقابل انجام خواهد داد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه به «اعتماد» گفت: در همین چارچوب، سفر هیات قطری برای چندمین‌بار به ایران نیز قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد این سفر با هدف نهایی کردن سازوکارهای مالی مربوط به آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران انجام شده باشد.

پیش از این نیز یک هیات بلندپایه ایرانی به سرپرستی آقای قالیباف به قطر سفر داشت که با توجه به حضور مسوولان بانک مرکزی در آن هیات، می‌توان برداشت کرد که بخش مهمی از گفت‌وگوها بر مسائل مالی و نحوه اجرای توافقات احتمالی متمرکز بوده است. به گفته مکی در سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز برای دستیابی سریع‌تر به یک تفاهمنامه عجله دارد.

ترامپ در شرایطی قرار گرفته که هم در داخل امریکا و هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با فشارهای سیاسی مواجه است و به دنبال ثبت یک دستاورد سیاسی برای خود است. به همین دلیل نیز بر اعلام و امضای سریع تفاهمنامه تاکید می‌کند تا بتواند از آن به عنوان یک موفقیت تبلیغاتی بهره‌برداری کرده و این روایت را مطرح کند که پس از تجاوز به ایران، توانسته به اهداف موردنظر خود در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران دست یابد.

در مقابل نیز ایران با این نوع روایت‌سازی‌ها آشناست و به همین دلیل بر این باور است تا زمانی که چارچوب اصلی تفاهمنامه به ‌طور کامل مشخص نشود و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن درنظر گرفته نشود، دلیلی برای شتاب در امضا وجود ندارد. ایران تاکنون هزینه‌های سنگینی را در نتیجه تجاوز امریکا و همچنین تداوم تحریم‌های اقتصادی متحمل شده اس





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