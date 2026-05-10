The news text discusses various topics such as Iran-China relations, Narges Mohammadian's health, French-Iranian tensions, Indian energy crisis, French-Iranian tensions, French-British tensions, French President's visit to Kenya, Iran's response to French and British naval presence, and Iran's response to French and British naval presence.

خبر فوریخبرگزاری رویترز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ رهبران آمریکا و چین، در دیدار پیش‌روی خود، احتمالا درباره «حمایت چین از ایران و روسیه» گفت‌وگو خواهند کرد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، در ایکس نوشت: «امروز خانم نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و بستری شدند. » او افزود: «صدور این دستور در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد است.

» پیشتر بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد با وجود اعلام پزشکی قانونی استان زنجان درباره ضرورت تعلیق یک‌ماهه اجرای حکم محمدی برای درمان، مقام‌های قضایی از انتقال این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به بیمارستان جلوگیری می‌کنند و خانواده او وضعیتش را مرگ و زندگی توصیف کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «جمهوری اسلامی ۴۷ سال است با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان بازی می‌کند.

برای ۴۷ سال جمهوری اسلامی ما را معطل نگه داشته‌اند و مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای کشته‌اند. » ترامپ با انتقاد از توافق پیشین هسته‌ای که در دوران باراک اوباما امضا شد، افزود: «برای ۴۷ سال، مقامات جمهوری اسلامی ما را سرکار گذاشته‌اند، ما را معطل نگه داشته‌اند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای کشته‌اند، اعتراضات را نابود کرده‌اند، و اخیرا ۴۲ هزار معترض بی‌گناه و غیرمسلح را از بین برده‌اند و به کشور ما که اکنون دوباره بزرگ شده است می‌خندیدند.

آنها دیگر نخواهند خندید! »نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، یکشنبه از شهروندان این کشور خواست مجموعه‌ای از اقدامات از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت، دورکاری و محدودیت در سفر و واردات را رعایت کنند، زیرا افزایش شدید قیمت جهانی انرژی فشار زیادی بر ذخایر ارزی این کشور وارد کرده است.

مودی گفت مردم باید اولویت را به بازگشت به دورکاری و جلسات آنلاین بدهند؛ رویکردی که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به‌طور گسترده اتخاذ شده بود، و افزود این کار به هند کمک می‌کند سوخت کمتری مصرف کند. مودی همچنین از مردم خواست از وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند مترو استفاده کنند و در صورت امکان برای صرفه‌جویی در سوخت، به طور مشترک از خودروها استفاده کنند.

هند، سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان، اواخر ماه گذشته اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در جایگاه‌ها ندارد و با وجود افزایش جهانی قیمت‌ها، در میان کشورهایی باقی مانده که هنوز قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند. مودی از مردم خواست از خرید طلا که به‌ویژه در مراسم عروسی هزینه زیادی برای آن صرف می‌کنند، خودداری کنند و سفرهای خارجی غیرضروری را دست‌کم برای یک سال کاهش دهند تا ارز خارجی صرفه‌جویی شود.

او از خانواده‌ها خواست مصرف روغن خوراکی را کاهش دهند و این اقدام را هم سالم و هم میهن‌پرستانه توصیف کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگونه توافق احتمالی حتما باید با ضمانت قدرت‌های بزرگ همراه باشد و در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود.

» او افزود: «چین و روسیه دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار هستند و باتوجه به جایگاهی که چین برای ایران و دیگر کشورهای منطقه خلیج‌فارس دارد، پکن می‌تواند به عنوان ضامن هر گونه توافقی مطرح باشد. »او افزود: «وقتی سفره مردم کوچک‌تر، ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود، نسلی شکل می‌گیرد که با مشکلات سلامت روبه‌رو خواهد بود و این موضوع تهدیدی جدی برای آینده ایران به شمار می‌رود.

» امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در واکنش به هشدار تهران علیه ناوهای جنگی فرانسه و بریتانیا گفت فرانسه «هرگز برنامه‌ای» برای استقرار ناوهایش در تنگه هرمز نداشته است. رییس‌جمهور فرانسه که در حال حاضر در کنیا به سر می‌برد، گفت: «هرگز بحثی درباره استقرار فرانسوی یا مشترک فرانسه و بریتانیا مطرح نبوده است اما ما در حالت آماده‌باش هستیم».

مکرون خواستار «آرامش و مسئولیت‌پذیری» شد و بر پایبندی خود به سه اصل تاکید می‌کند: «آزادی کشتیرانی، پایان هرگونه محاصره، و رد هر نوع عوارض یا هزینه عبور. »پیش‌تر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از اعزام ناوهای نظامی فرانسه و بریتانیا به منطقه گفت تامین امنیت تنگه هرمز صرفا در اختیار جمهوری اسلامی است.

او افزود که تنگه هرمز «ملک مشاع قدرت‌های فرامنطقه‌ای» نیست و هرگونه حضور نظامی برای همراهی با «اقدامات آمریکا» در این آبراه با «پاسخ قاطع و فوری» روبه‌رو خواهد شد. عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت چند «گزارش امنیتی» از منطقه دریای سرخ و خلیج عدن دریافت شده است. بر اساس این گزارش، در مسیرهای نزدیک به دریای سرخ ریسک امنیتی وجود دارد و به کشتی‌ها توصیه شده است نهایت احتیاط را رعایت کنند.

