Iran's Leader Seeks to Create Regional Alliance Against US-Led Order

IranSupreme LeaderAyatollah Ali Khamenei
📆6/1/2026 12:18 AM
📰IranIntl
Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, has announced his intention to form a regional alliance against the US-led order and promote a 'civilizational revolution' in the region. The move comes in response to US President Donald Trump's efforts to expand the Abraham Accords, a series of normalization agreements between Israel and several Arab countries. The report also highlights the deteriorating relations between Iran and several Arab countries, including Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Egypt, Jordan, and Bahrain, due to Iran's involvement in regional conflicts and its ballistic missile attacks on these countries.

فاکس‌نیوز در گزارشی نوشت که مجتبی خامنه‌ای در واکنش به تلاش‌های دونالد ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم، درصدد ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه نظم تحت رهبری آمریکا است و می‌کوشد کشورهای خاورمیانه را زیر پرچم «تمدن نوین اسلامی» گرد هم آورد.

در این گزارش آمده است که رهبر جمهوری اسلامی، کارزاری سیاسی و ایدئولوژیک را برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه آغاز کرده و تلاش دارد کشورهای منطقه را به سمت نوعی همگرایی اسلامی تحت رهبری تهران سوق دهد. این گزارش می‌گوید تحرکات اخیر تهران تنها چند ساعت پس از آن آغاز شد که ترامپ با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر، اردن و بحرین درباره گسترش پیمان ابراهیم گفت‌وگو کرد.

ترامپ همچنین در ۲۵ مه در شبکه اجتماعی تروث سوشال از توسعه این پیمان حمایت کرده بود. به نوشته فاکس‌نیوز، یک روز بعد، مجتبی خامنه‌ای در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار شکل‌گیری «تمدن نوین اسلامی» شد و از دولت‌های اسلامی خواست برای پیشرفت «امت اسلامی» و حل مشکلات جهان اسلام با یکدیگر همکاری کنند.

خامنه‌ای در این پیام با اشاره به «منافع مشترک ملت‌های منطقه» و «نظم جدید آینده منطقه و جهان»، از مفهوم «امت اسلامی» سخن گفت و همچنین هشدار داد که آمریکا دیگر نخواهد توانست از غرب آسیا به عنوان پایگاهی امن برای حضور نظامی خود استفاده کند. عمر محمد، مدیر برنامه «ابتکار پژوهش یهودستیزی» در دانشگاه جرج واشینگتن، به فاکس‌نیوز گفت که این موضع‌گیری را باید تلاشی مستقیم برای مقابله با پروژه گسترش پیمان ابراهیم دانست.

او گفت پیام خامنه‌ای این است که جهان اسلام باید تحت رهبری ایران و در قالب یک «تمدن نوین اسلامی» در برابر نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا متحد شود. به گفته این کارشناس، هرچند مفهوم «امت اسلامی» سال‌ها در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته، اما زمان‌بندی و مخاطبان این پیام اهمیت ویژه‌ای دارد. او تاکید کرد که خامنه‌ای دقیقاً همان کشورهایی را هدف قرار داده که ترامپ تلاش می‌کند آنها را به روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل نزدیک‌تر کند.

محمد افزود که در این روایت، حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای مسلمان به عنوان نوعی «اشغال» معرفی می‌شود و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این موضوع را در قالبی مذهبی و ایدئولوژیک مطرح کند. فاکس‌نیوز همچنین گزارش داد که این پیام در ادامه مواضع پیشین مجتبی خامنه‌ای ارزیابی می‌شود. او در نخستین موضع‌گیری خود پس از رسیدن به رهبری در ماه اسفند نیز خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه شده بود.

این گزارش می‌افزاید که تهران در حال ارائه تصویری از خود به عنوان قدرت اصلی و تعیین‌کننده خاورمیانه است؛ نقشی که تحلیلگر مورد استناد فاکس‌نیوز از آن با عنوان «کلانتر جدید منطقه» یاد کرده است. به گفته او، ایران تلاش می‌کند کشورهای عربی را میان دو گزینه قرار دهد: ادامه اتکا به چتر امنیتی آمریکا یا پیوستن به نظم منطقه‌ای مورد نظر جمهوری اسلامی.

با این حال، فاکس‌نیوز یادآور می‌شود که روابط تهران با بسیاری از همین کشورها طی ماه‌های اخیر با تنش‌های شدید همراه بوده است. بر اساس این گزارش، ایران در جریان جنگ اخیر حملاتی را علیه بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت انجام داده است. عمر محمد در این زمینه گفت که جمهوری اسلامی اکنون همان کشورهایی را به «برادری و همکاری» دعوت می‌کند که طی ماه‌های گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی آن قرار گرفته‌اند.

او به نقل از مقام‌های اماراتی گفت که این کشور از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند نزدیک به دوهزار پهپاد و صدها موشک بالستیک را رهگیری کرده است. این تحلیلگر همچنین یادآور شد که بحرین، قطر و امارات میزبان مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستند؛ از جمله ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، پایگاه العدید در قطر و پایگاه الظفره در امارات.

به گفته او، بعید است دولت‌هایی که ماه‌ها زیر فشار و حملات ایران بوده‌اند، به آسانی به ائتلاف مورد نظر تهران بپیوندند. فاکس‌نیوز در پایان گزارش خود می‌نویسد که کشورهای عربی خلیج فارس همچنان با دیده تردید به اهداف جمهوری اسلامی نگاه می‌کنند، اما در عین حال تحولات روابط واشینگتن و تهران را نیز با دقت دنبال می‌کنند.

به گفته محمد، نگرانی اصلی این کشورها نه دعوت مجتبی خامنه‌ای به تشکیل «تمدن نوین اسلامی»، بلکه احتمال دستیابی آمریکا و ایران به توافقی است که منجر به آزادسازی منابع مالی تهران شود، بدون آنکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی محدود شود. او هشدار داد که از نگاه بسیاری از کشورهای منطقه، چنین توافقی می‌تواند این پیام را منتقل کند که حکومتی که به همسایگان خود حمله کرده، در نهایت با دریافت امتیاز و منابع مالی بیشتر پاداش گرفته است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را درباره توافق احتمالی با ایران اعلام نکرده است. فاکس‌نیوز معتقد است رقابت میان پروژه «گسترش پیمان ابراهیم» و طرح جمهوری اسلامی برای ایجاد «تمدن نوین اسلامی» می‌تواند به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه پس از جنگ تبدیل شود

Similar News:

Iran's Internet Cutoff and the Formation of a New Cybersecurity BoardIran's Internet Cutoff and the Formation of a New Cybersecurity BoardThe news text discusses the internet shutdown in Iran during the war and the formation of a new cybersecurity board, the 'Stad Rahbari va Samanladegi Bozorg-e-Vaziat va Etela'at', led by Mohammad Reza Ebrahimi and chaired by Stara Hashemi. The board aims to coordinate government and security agencies in managing the internet. However, a court order temporarily halted the implementation of the board's decisions due to a legal challenge by four members of the Supreme Council for Cyberspace, who argued that the board's formation was unconstitutional and interfered with the functions of other councils.
Challenges in the Emerging Republic ThirdThe emerging Republic Third, following the demise of the second revolution and the election of the new leader, Ayatollah Seyed Mohammad Khamenei, is facing challenges between the two types of governance.
Challenges of Virtual Classes in IranThe news text discusses the challenges faced by students and teachers in virtual classes in Iran, particularly during the ongoing war. Students express dissatisfaction with the constant connectivity issues and the lack of focus due to the fragmented and stressful environment. Parents also face financial and logistical challenges, with some schools not returning the money paid for school services during the virtual period. The text highlights the overall negative impact of the virtual classes on the students' learning experience and the need for a more stable and focused learning environment.
US, UK, Australia to Develop Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) for Cable Protection and DefenseUS, UK, Australia to Develop Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) for Cable Protection and DefenseThe US, UK, and Australia have announced their intention to develop unmanned underwater vehicles (UUVs) as part of the trilateral military alliance, known as AUKUS. The primary goal of this initiative is to protect underwater cables and strengthen defense capabilities.
Iranian-UAE Tensions Escalate as Tehran Expands War to Regional LevelIranian-UAE Tensions Escalate as Tehran Expands War to Regional LevelThe text highlights the escalating tensions between Iran and the United Arab Emirates (UAE) as Iran expands its war to the regional level. The UAE, in particular, has suffered the most from the Iranian missile and drone attacks in response to the US and Israeli attacks on Iran on February 28th. The UAE has now distanced itself from other regional partners and adopted a more confrontational stance towards the Islamic Republic of Iran.
Russia's Role in Iran's Military Strategy: Beyond Military AidThe article discusses the role of Russia in Iran's military strategy, focusing on its broader objectives beyond traditional military aid. It highlights Russia's efforts to ensure Iran's non-isolation, strategic resilience, and to complicate the US and Israeli operations.
