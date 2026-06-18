Iran and US Sign Memorandum of Understanding to End War

Iran and the United States have signed a Memorandum of Understanding to end the war, as reported by the Middle East Broadcasting Corporation (MBC). The agreement was signed by Iranian President Hassan Rouhani and his American counterpart, Donald Trump.
به گزارش مشرق، شبکه خبری الجزیره با اعلام خبر امضای الکترونیک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای اتمام جنگ، به اظهارات محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکرهکننده ایران به عنوان اولین واکنش به این توافق اشاره و به نقل از او اعلام کرد که «این یادداشت به منزله شکستی برای آمریکاییها است، مردم از آن مطلع خواهند شد و خودشان قضاوت خواهند کرد.
» الجزیره در ادامه به تقدیر اسلامآباد از نتایج این توافق برای منطقه از جمله لغو محاصره دریایی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز و نیز قدردانی پاکستان از خردورزی، دوراندیشی و رهبری والای آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر ایران در انتخاب صلح پرداخت.
این رسانه قطری در ادامه نیز به جزئیات یادداشت امضا شده از جمله درباره مساله توقف جنگ در لبنان و مساله هستهای ایران پرداخت و به نقل از قالیباف آورد: «ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز تلاش خواهند کرد و این توافق همانطور که در ماده ۱۴ تفاهمنامه تصریح شده است، توسط شورای امنیت تصویب خواهد شد، حتی اگر توافق نهایی حاصل شود و توسط شورای امنیت تأیید شود، همچنان غیرقابل اعتماد است و تضمین ما (برای اجرای آن) قدرت ما است، تفاوت مذاکرات فعلی و قبلی در پیروزی ایران در جنگ گذشته نهفته است.
» شبکه خبری المیادین نیز ضمن اعلام این خبر، به بند اول متن توافق و ۳ بار اشاره به نام لبنان در آن پرداخت و به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که مذاکرات آتی به مساله هستهای و لغو تحریمهای ایران اختصاص خواهد داشت و درباره ظرفیتهای دفاعی ایران مذاکرهای در کار نخواهد بود. روزنامه الاخبار چاپ لبنان نیز در این رابطه به اولین اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از امضای متن توافق اشاره کرد که «این کار آسانی نبود.
» در ادامه الاخبار به نقل از شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نوشت که «یادداشت تفاهم اسلام آباد فورا وارد فاز اجرایی خواهد شد. » الاخبار همچنین این بخش از اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را برجسته کرد که «اجرای توافقها سختتر از تنظیم آنها است.
» این روزنامه لبنانی به نقل از بقایی نوشت: «تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، به منزله نقض تعهدات ذکر شده در متن یادداشت بوده و آمریکا مسوول این است که رژیم صهیونیستی را ملزم به رعایت تعهدات وارده در متن توافق کند. » الاخبار در ادامه نیز به نقل از یکی از مسوولان کاخ سفید نوشت که ۶۰ روز آینده با چالشهای بزرگی همراه خواهد بود.
این روزنامه لبنانی همچنین به این بخش از اولین اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که «توافق ایران و آمریکا به کاهش بهای سوخت منجر خواهد شد. » تلویزیون العربی نیز با اشاره به این نکته که ترامپ این یادداشت را در ضیافت شامی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای امضا کرد، گزارش داد که در طول ۲۴ ساعت اخیر قبل از امضای توافق که شامل لبنان نیز هست، میزان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان کاهش چشمگیری داشته است.
روزنامه فرامنطقهای القدس العربی نیز خبر توافق را با این نقل قول از شهباز شریف اعلام کرد که «تهران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و واشنگتن فورا محاصره را از بنادر ایران برخواهد داشت. » همچنین این روزنامه به عبور یک نفتکش و یک کشتی حامل گاز مایع از تنگه هرمز بعد از اعلام توافق اشاره کرد.
وبسایت عرب۴۸ نیز به مفاد این توافق از جمله بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری فوری کشتیرانی در این آبراه در کنار دوره انتقالی ۳۰ روزه برای انجام اقدامات فنی و امنیتی اشاره کرد. شامگاه چهارشنبه، ایران از امضای توافق اسلامآباد که به جنگ متجاوزانه آمریکا علیه کشورمان پایان میدهد، خبر داد. این یادداشت تفاهم به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و همتای آمریکایی او، دونالد ترامپ، رسیده است.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به طور مشترک و با حسن نیت، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، توافق کردند. همچنین دو طرف متعهد شدند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
علاوه بر این، طرفین به انجام مذاکرات و حصول یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز، قابل تمدید با رضایت طرفین، متعهد میشوند. بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا شروع به رفع محاصره دریایی خود و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران میکند، و ظرف ۳۰ روز به محاصره دریایی به طور کامل خاتمه خواهد داد.
در طول این مدت، تردد کشتیها متناسب با تعداد ترافیک قبل از جنگ که از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار میشود، خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد میشود تا ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای نظامی خود را از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران خارج کند
Iran US War Lebanon Nuclear Deal Tanker Gas Tanker Tanker Incident Tanker Attack Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking Tanker Seizure Tanker Hijacking
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
US Companies Pledge Over $150 Million for Iran Investment FundCompanies from the US, Arab Gulf countries, Asia, Africa, and South America have committed to providing over $150 million for the $300 billion 'Restoration and Development' fund, which is part of the US-Iran agreement. The fund aims to create economic incentives for both sides to reach a final agreement.
Read more »
TWO-DAY-OLD SPECULATION ABOUT THE FINANCIAL BENEFITS OF THE IRAN-US AGREEMENTThe text discusses the ongoing speculation about the financial benefits of the Iran-US agreement, with a particular focus on the immediate gains for Iran after the agreement is signed.
Read more »
Global Oil Prices Drop as Iran-US Deal Raises Hopes for Tumen PassageThe global oil prices dropped on Wednesday as the Iran-US deal raised hopes for the passage of the Tumen, a waterway connecting the Black Sea and the Sea of Azov. The price of Brent crude oil fell by 16 cents, or 0.2%, to $78 per barrel, while the price of West Texas Intermediate (WTI) crude oil dropped by 25 cents, or 0.3%, to $75 per barrel.
Read more »
Andrews Jouliani Reacts to Criticism of US Soccer Hosting of Iran TeamAndrews Jouliani, the executive director of the White House's World Cup organizing committee, responded to criticism of the US Soccer hosting of the Iran team, stating that the US had been transparent about the process from the beginning.
Read more »
Temporary ceasefire and reopening of the Strait of HormuzA high-ranking American official read out the text of the temporary ceasefire agreement between the US and Iran, which aims to end the war in Iran and reopen the Strait of Hormuz. The agreement outlines a framework of 14 general principles to address the most difficult issues, including the dismantling of Iran's nuclear program, until a final agreement is reached.
Read more »
Persian News Text: Iran Publishes Interpretive Text of Nuclear Deal TermsIran has published an interpretive text of the terms of the nuclear deal, attempting to explain the country's interpretation of the agreement's key provisions. The text, released by the 'Committee on Media Negotiations' and titled 'The Interpretive Text of the Memorandum of Understanding,' aims to clarify the Islamic Republic's understanding of the nuclear deal's terms. Comparing the interpretive text published by the Islamic Republic with the explanations provided by US officials reveals that the two sides, while relying on the same text, have significantly different interpretations of the agreement's key provisions. The Islamic Republic views this as a sign of the US's retreat and the strengthening of Iran's power, while US officials see it as a conditional, phased, and reversible framework for testing Iran's behavior.
Read more »