Iran and US Reach Agreement on Ending War and Ending Sanctions

Iran and the United States have reached an agreement on ending the war and ending sanctions. The agreement was reached after the United States lifted the blockade on Iran and reopened the Strait of Hormuz. The agreement was reached after the United States lifted the blockade on Iran and reopened the Strait of Hormuz.

کارشناس مسائل آمریکا ابراز امیدواری کرد که با رفع محاصره دریایی ایران و همزمان باز شدن تنگه هرمز، توافق نهایی بین ایران و آمریکا به امضاء برسد و گشایشی در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا در تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری، روند مذاکراتی تهران و واشنگتن با میانجی‌گری پاکستان آغاز شده و تا به امروز رایزنی‌های متعددی میان مقامات کشورهای همسایه و سایر بازیگران در این زمینه ادامه داشته است. با وجود اعلام مکرر برای انجام تفاهم‌نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا، رژیم صهیونیستی اقدام به تشدید حملات و تجاوزات نظامی علیه حزب‌الله و جنوب لبنان کرد که با واکنش قاطع ایران مواجه شد، زیرا یکی از شروط ایران پایان جنگ و آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان بود.

در نهایت آمریکایی‌ها روز یکشنبه را زمان انجام تفاهم اعلام کردند که مجددا رژیم صهیونیستی با حمله به ضاحیه اقدام به سنگ اندازی کرد تا بار دیگر مانع از دستیابی تفاهم میان ایران و آمریکا شود. در عین حال با وجود تهدید ایران برای پاسخ به این حملات، با رایزنی و میانجی‌گری نخست‌وزیر پاکستان و ارائه برخی امتیازات از سوی آمریکا، حملات از سوی ایران مدیریت شد و نخست‌وزیر پاکستان بامداد دوشنبه از دستیابی «ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه پایان جنگ» در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان خبر داد.

در ادامه این پیام، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه مجازی تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی باز می‌شود و من اجازه لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را می‌دهم. او افزود: در این راستا، دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را صادر کردم. کشتی‌های جهان می‌توانند عبور از تنگه هرمز را از سر بگیرند.

همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این چارچوب اعلام کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از یکشنبه شب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

«علی بیگدلی» کارشناس مسائل آمریکا در تحلیل خود از نهایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ اظهار کرد: همزمان دو طرف با رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران وارد مرحله دوم مذاکرات و موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها خواهند شد. تاکنون طبق اظهارات آقای عراقچی رضایت‌مندی آمریکایی‌ها و ایران وجود دارد و به سمت حل مشکل حرکت می‌کنیم.

این استاد دانشگاه در تشریح تفاهم میان ایران و آمریکا گفت: در مقدمه این‌کار تنگه هرمز باز می‌شود و محاصره دریایی نیز رفع می‌گردد تا گشایشی در حوزه اقتصادی برای ایران ایجاد شود. بعد از آن در انتهای فرصت 60 روزه مساله‌ای هسته‌ای ایران و تعیین تکلیف 440 کیلیوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده مورد بررسی قرار گرفته و انجام شود که آمریکایی‌ها با همکاری کارشناسان آژانس اورانیوم را رقیق سازی کنند و اگر این کار انجام شود احتمال برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها وجود دارد.

بیگدلی با تاکید بر این‌که شرایط ژئوپلیتیک منطقه در پی تحولات اخیر تغییر کرده است، بیان کرد: شرایط ترامپ در داخل آمریکا به هیچ وجه مناسب نیست و در تنگنای زیادی قرار دارد، از طرفی طبق قانون اساسی آمریکا دیگر فرصتی برای گشودن جبهه جدید جنگ وجود ندارد از این رو ترامپ در داخل کشور نیاز به یک برگ برنده دارد و برای این‌که سیمای جدیدی از خود نشان دهد باید اقداماتی را ترتیب دهد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره تحرکات رژیم صهیونیستی و تشدید اقدامات نظامی در لبنان برای این‌که در روند مذاکراتی سنگ‌اندازی کند، گفت: روز گذشته وقتی اسرائیل به لبنان مجددا حمله کرد و ایران نیز آسمان غرب کشور را پرواز ممنوع اعلام کرد تا حدودی شرایط متفاوت شد اما در یک تصمیم‌گیری به‌جا پاسخ داده نشد و در عوض در مذاکرات امتیازاتی اخذ شده و در مقابل شاهد بودیم که ترامپ در تماس با نتانیاهو به شدت از دست اقدامات سرخودش عصبانی است. وی همچنین گفت: هر چه اختلاف میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی عمیق‌تر شود، ترامپ بیشتر به سمت اجتناب از ادامه جنگ حرکت می‌کند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات نخست وزیری در سرزمین‌های اشغالی قطعا نتانیاهو با توجه به اختلافاتی که با ترامپ دارد و همچنین مشکلات و پرونده اختلاس خود و همسرش،‌ با بحران در کابینه و احتمال سقوط آن مواجه می‌شود، به هر حال احتمال دادگاهی شدن و به زندان رفتن نتانیاهو زیاد است. بنابراین به هر اندازه اختلافات میان دو افزایش پیدا کند به نفع ما خواهد بود، در عین حال معتقدم ایران نباید بیش از این تفاهم را به تاخیر بیندازد و امیدواریم در روز جمعه تفاهم‌نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا به طور نهایی امضاء شود





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Iran US War Sanctions Blockade Strait Of Hormuz Ending War Ending Sanctions

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