Iran Nuclear Deal: Key Points and Reactions

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is a landmark agreement between Iran and the P5+1 (the five permanent members of the UN Security Council plus Germany) that aims to prevent Iran from developing nuclear weapons. The deal was reached after 18 months of negotiations and was signed on July 14, 2015. The agreement is based on three main pillars: Iran will only benefit economically if it fulfills its commitments, the agreement is a performance-based agreement, and Iran will only be eligible for the benefits if it complies with its obligations. The deal also includes a mechanism for monitoring and verification, with regular inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The agreement aims to prevent Iran from developing nuclear weapons, but it does not guarantee that Iran will not pursue nuclear technology for peaceful purposes. The deal has been met with mixed reactions, with some praising it as a significant step towards preventing a nuclear arms race in the Middle East, while others have criticized it for not going far enough and not addressing Iran's broader regional ambitions.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی خبری که حدود ۴۵ دقیقه طول کشید به خبرنگاران درباره تفاهمنامه امضاء شده با ایران توضیح داد و گفت توافق با ایران بر سه محور اصلی استوار است:ایران تنها در صورتی از مزایای اقتصادی برخوردار شود که به تعهدات خود عمل کند.

آقای ونس در این کنفرانس خبری بارها تاکید کرد که این یک توافق «مبتنی بر عملکرد» است؛ به این معنا که ایران تنها در ازای اجرای تعهدات خود از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد. او گفت تفاهم‌نامه فعلی توافق نهایی نیست، بلکه چارچوبی برای مذاکراتی است که قرار است طی حداکثر ۶۰ روز به یک توافق جامع منتهی شود. این مهلت با توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود.

به گفته آقای ونس، دولت آمریکا معتقد است که ایران تاکنون به تعهدات اولیه خود پایبند بوده و اکنون دو کشور وارد مرحله بعدی مذاکرات می‌شوند. ایران بار دیگر متعهد شده است که به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نرود. حداقل اقدام مورد توافق، رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

نظام مدیریت تنگه هرمز بعد از مهلت ۶۰ روز مذاکره، میان ایران، عمان و کشورهای منطقه به دست خواهد آمدتردد کشتی‌ها از هم‌اکنون در حال افزایش است. پس از آن، ایران، عمان و کشورهای خلیج فارس درباره سازوکار بلندمدت مدیریت تنگه مذاکره خواهند کرد. آمریکا معتقد است کشورهای منطقه با هرگونه دریافت عوارض دائمی برای عبور از تنگه هرمز مخالفت خواهند کرد.

جی دی ونس گفت بازگشایی این مسیر دریایی به ثبات بازارهای انرژی و کاهش فشار بر قیمت سوخت در جهان کمک می‌کند. پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا: نظر دیگری داشتم اما اجازه آن را صادر کردمآقای ونس در این باره به خبرنگاران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه، قرار است طرحی به ارزش دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین شود. آمریکا هیچ پولی از بودجه خود به ایران پرداخت نخواهد کرد.

انتظار می‌رود کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند. آقای ونس چنانچه پیش‌تر هم در گفتگو با رادیو سیروس ایکس‌ام گفته بود مثالی در این باره زد و گفت که فرضا در صورت پایبندی ایران به توافق، کشورهای منطقه می‌توانند پروژه‌هایی مانند ساخت نیروگاه برق در ایران را اجرا کنند. آقای ونس در پاسخ به سوالی درباره انتقادهای مطرح شده در میان برخی از مقامات اسرائیلی به آقای ترامپ خیلی صریح از او دفاع کرد.

آقای ونس گفت که «اول از همه» دونالد ترامپ تنها رئیس‌ دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقا رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست: «اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالا به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله لفظی نمی‌کردم. » آقای ونس ادامه داد: «پیام دوم من به برخی از اعضای کابینه اسرائیل این است،‌ البته باید بگویم که بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) چنین موضع‌گیری نداشته است.

» او خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که از رئیس جمهور آمریکا انتقاد می‌کنند،‌ گفت:‌ «در سه ماه گذشته، دو سوم تجهیزات دفاعی‌ که از سرزمین شما محافظت کرده‌اند، به دست کارگران آمریکایی ساخته شده و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین شده‌اند. » معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود که مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست: «هر کسی در اسرائیل که فکر می‌کند بزرگ‌ترین مشکلش رئیس‌جمهور ایالات متحده است، باید از خواب بیدار شود و واقعیت شرایطی را که کشورش در آن قرار دارد درک کند.

»آقای ونس در بخشی از سخنان خود گفت که در داخل ایران درباره آینده،‌ اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد و به اعتقاد او «عملگرایان در حال پیروز شدن در این بحث هستند. »معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود که ایران به‌خوبی از اهرم‌های فشار آمریکا آگاه است، هرچند نمی‌داند این موضوع الزاما به تغییر رفتار تهران منجر خواهد شد یا نه. آقای ونس افزود: «اما آیا امتحان کردنش ارزش ندارد؟

»آقای ونس گفت که در تفاهم‌نامه آمده است که عملیات نظامی باید در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، متوقف شود. این موضوع با واکنش اسرائیل روبه‌رو شده است، زیرا مقام‌های اسرائیلی معتقدند عملیات آنها علیه حزب‌الله خارج از چارچوب توافق آمریکا و ایران است. اما معاون رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این انتقادها گفت دونالد ترامپ همچنان نزدیک‌ترین و قوی‌ترین متحد اسرائیل است و هشدار داد که نباید اجازه داد اختلاف‌ها روند اجرای توافق را مختل کند.

آقای ونس گفت که آمریکا خواهان هماهنگی نزدیک‌تر با اسرائیل و ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای است که بتواند منابع مالی حزب‌الله را قطع کرده و مانع حملات این گروه به اسرائیل شود





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