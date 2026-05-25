Iranian Official on Pakistan, Turkey's Efforts to Stop War, Tritaq Negotiations, and US Visa Restrictions

Sami Bacayi, the spokesperson for the Iranian Ministry of Foreign Affairs, discusses the efforts of Pakistan and Turkey to stop the war, the Tritaq negotiations, and the US visa restrictions on the team members of the Iranian national football team.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تلاش پاکستان و ترکیه برای توقف جنگ اعلام کرد درباره نقش کشورها از همه آنان تشکر می‌کنیم، کشور ترکیه نقش مثبتی داشته است و ما قدردانی می‌کنیم.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره تلاش پاکستان و ترکیه برای توقف جنگ گفت: توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان یکی از عناصر توافق خواهد بود. درباره نقش کشورها ما از همه آنان تشکر می‌کنیم. کشور ترکیه نقش مثبتی داشته است و ما قدردانی می‌کنیم. وی در ادامه درباره شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: ما عوارض نمی‌گیریم.

به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. اقدامات ایران و عمان برای تدوین پروتکل جهت تردد ایمن کشتی‌ها یک اقدام مسئولانه است. طبیعی است در این روند خدماتی که ارائه می‌شود و صیانت از محیط زیست نیازمند دریافت هزینه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره طرح‌های انگلیس و فرانسه برای مدیریت تنگه هرمز اظهار داشت: کشور دیگری غیر از ایران و عمان در تنگه هرمز حضور ندارند. این وظیفه ایران و عمان است که سازوکار تردد ایمن را تدوین کنند. این کاری است که داریم انجام می‌دهیم. اقدامات جسته و گریخته‌ای که دارد انجام می‌شود باعث پیچیده تر شدن اوضاع می‌شود.

ما در تماس با همه هستیم تا سازوکار تردد هر چه سریعتر اعمال شود. وی درباره قدرت ایران و مسئله تنگه هرمز خاطرنشان کرد: شما قدرت دارید و نگران تضمین نباشید. کشوری که چهل روز توانست از خودش دفاع کند و دشمن را از اهدافش پشیمان کند قطعا در ادامه مسیر هم می تواند قدرتش را نشان دهد. ما در این توافق بحثی درباره تنگه هرمز نداریم اینکه چگونه این منطقه اداره شود به کشورهای ساحلی مربوط است.

بقائی درباره اقدامات وزارت خارجه آمریکا برای صدور ویزا به اعضای تیم ملی ایران گفت: تیم فوتبال ایران هیچ هدفی جز شرکت در جام جهانی ندارد و برگزار کننده فیفا است و باید فیفا برای حضور بدون مشکل ایران شرایطی فراهم کند. تصمیمی که ایران گرفته در هماهنگی با فیفا و فدراسیون مکزیک بوده تا مانع ایجاد مشکل برای تیم ملی ایران شوند.

وی همچنین درباره سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به نیویورک تصریح کرد: ما داریم برنامه ریزی می‌کنیم و گفته بودیم اگر اولویت دیگری پیش نیاید سفر انجام می‌شود. ما با مشکل روادید مواجه شدیم و این سفر منتفی است. وی درباره مذاکره با آمریکا برای پایان جنگ و اظهارات ترامپ برای تعلیق غنی سازی گفت: تضمین قدرت شماست. تضمین درسی است که ملت به متجاوزان داد.

مذاکره کنندگان بخشی از حاکمیت هستند و وظایف روشنی دارند. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است و در این مرحله درباره هسته‌ای صحبت نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدن‌ها بخشی از سیاست ورزی در آن طرف دنیاست. ما واقعیت‌ها را می‌بینیم.

بقائی در واکنش به ادعای پیشرفت در مذاکرات توسط آمریکا گفت: این تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بود. اینکه در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است اما اینکه امضای توافق قریب الوقوع است کسی نمی‌تواند چنین ادعایی بکند. سیاست ورزی در آمریکا دچار نوعی تذبذب شده است.

اینکه ظرف چند ساعت با دیدگاه های متناقض روبه رو می‌شود روند هر گفتگویی را دچار مشکل می‌کند. ما در دیپلماسی با چشمان باز برای صیانت از منافع ملی کوشش خواهیم کرد. وی درباره فشار آمریکا برای پیوستن اعراب به توافق صلح ابراهیم گفت: همه دیدند که تنها دغدغه آمریکا در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستی است. هیچ ارزشی برای امنیت و ثبات منطقه قائل نیست.

اینکه شرط و شروطی برای منطقه تعیین کنند نوعی منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. رژیم عامل ناامنی در منطقه است. با پروژه‌های عادی سازی نمی‌توانید موجودیت غیرعادی را عادی جلوه دهید. هیچ طرفی در منطقه که اندک ارزشی برای خود قائل باشد ملتی را قتل عام نمی‌کند.

طرح‌هایی مثل عادی سازی تحمیل یک موجودیتی غیراصیل در منطقه است که تبعاتش را کل جهان خواهد دید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره حضور هیئت قطری در این کشور گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی قطر به ایران سفر کرد و امیر قطر سفری نداشتند. این سفر در راستای پیشبرد میانجی‌گری پاکستان بود. بقائی در خصوص اعلام تفاهم از سوی پاکستان گفت: موضوعات شکلی فرع بر محتواست.

ما بر محتوا تمرکز داریم و بعد بر شکل اعلام می‌پذیریم. اگر لازم باشد شاید هیات ها سفر به ایران کنند. در شرایط فعلی برنامه‌ای برای سفر پاکستانی‌ها به ایران و ایرانی‌ها به پاکستان نداریم





