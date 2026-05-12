Iranian-American Tensions Escalate as Trump Prepares for Military Option

The text discusses the escalating tensions between the United States and Iran, with President Trump considering a military option after Iran's rejection of his demands and the failure of negotiations. The article also mentions potential military actions, such as resuming Project Freedom (naval operations in the Strait of Hormuz) and escalating the bombing campaign, as well as the impact of Trump's upcoming trip to China.

به گفته مقامات آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خواهان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ است، اما پس از این که ایران در پاسخ روز یکشنبه با بسیاری از مطالبات او مخالفت کرد و از دادن امتیازهای معنادار درباره برنامه هسته‌ای خودداری کرد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز آقای ترامپ آمده است.

آقای ترامپ در چند روز اخیر بارها تهدید کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد، زیرساخت‌های ایران را بمباران خواهد کرد. آمریکا ۱۰ روز منتظر پاسخ ایران به پیش‌نویس پیشنهادی خود برای پایان دادن به جنگ بود. به گزارش اکسیوس، همزمان خوش‌بین بود که مواضع ایران پیشرفت بیشتری را به سوی توافق نشان دهد. اما پاسخ روز یکشنبه ایران مثبت نبود.

خبرگزاری صداوسیما این پیشنهاد را «به معنای تسلیم ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های ترامپ» توصیف کرد و گفت که ایران این پیشنهاد را رد کرده است. آقای ترامپ نیز روز یکشنبه پاسخ ایران را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و در گفتگو با اکسیوس گفت: «نامه آن‌ها را نمی‌پسندم. مناسب نیست. پاسخ آن‌ها را نمی‌پسندم.

»به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید در جلسه اتاق وضعیت حضور دارند. دونالد ترامپ روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: «من یک طرح دارم، طرح بسیار ساده‌ای هم است، نمی‌دانم چرا شما آن را همان‌طور که هست بیان نمی‌کنید، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

»او همچنین درباره آتش‌بس کنونی با ایران گفت: «عملا به دستگاه‌ تنفس مصنوعی وصل است؛ مثل وقتی که دکتر وارد اتاق می‌شود و می‌گوید عزیز شما تقریبا فقط یک درصد شانس زنده ماندن دارد. »آقای ترامپ مدعی شد ایران از توافقی که به آمریکا اجازه خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را می‌داد، عقب‌نشینی کرده است.

او گفت که ایران پذیرفته بود ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به آمریکا تحویل دهد، اما به‌نظر می‌رسد که ایران تغییر موضع داده است، چون در پاسخ روز یکشنبه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که رهبری ایران میان «میانه‌روها و دیوانه‌ها» تقسیم شده است.

اقدام نظامی برای تشدید فشار بر رژیم ایرانبه گفته دو مقام آمریکایی، آقای ترامپ به سوی انجام نوعی اقدام نظامی متمایل است تا فشار بر حکومت را تشدید کرده و تهران را وادار به امتیازدهی در برنامه هسته‌ای کند. یک مقام آمریکایی گفت: «او کمی گوشمالی‌شان می‌دهد. »یک مقام دیگر آمریکایی گفت: «فکر می‌کنم همه می‌دانند ماجرا به کدام سمت پیش می‌رود. »چه گزینه‌هایی روی میز است؟

یکی از گزینه‌های روی میز آقای ترامپ ازسرگیری «پروژه آزادی»، یعنی عملیات نظامی آمریکا برای هدایت کشتی‌ها جهت عبور از تنگه هرمز است. رئیس‌جمهوری آمریکا هفته گذشته، کمتر از ۴۸ ساعت پس از آغاز این عملیات، آن را تعلیق کرد. گزینه بعدی ازسرگیری کارزار بمباران گسترده است. ارتش آمریکا پیش‌تر ۲۵ درصد از اهداف شناسایی‌شده را هدف قرار نداده بود و انتظار می‌رود اگر آقای ترامپ این گزینه را انتخاب کند، این اهداف مورد حمله آمریکا قرار بگیرند.

دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از آقای ترامپ می‌خواهد که دستور عملیات نیروهای ویژه برای توقیف ذخایر اورانیوم ایران را صادر کند. با این حال، به گفته یک مقام اسرائیلی، با توجه به خطر بالای چنین عملیاتی، آقای ترامپ در صدور این دستور تردید دارد. سفر ترامپ به چینبنابر این گزارش، یکی از ملاحظات آقای ترامپ هنگام سنجش گام‌های بعدی در جنگ با ایران، سفر پیش روی او به چین است.

انتظار می‌رود که رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه عازم چین شود و جمعه بازگردد. دو مقام آمریکایی گفتند که فکر نمی‌کنند آقای ترامپ پیش از بازگشت از چین دستور اقدام نظامی علیه ایران را صادر کند. به گفته مقامات آمریکایی، انتظار می‌رود آقای ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین درباره جنگ ایران گفتگو کند. چین از ایران خواسته است برای پایان دادن به جنگ و محدود کردن برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق برسد. با این حال این تلاش تاکنون موفق نبوده است





