Iranian Ministry of Foreign Affairs Spokesman Discusses Security Measures in the Strait of Hormuz, Contacts with Oman, and US-Iran Relations

Soleimani discusses the security measures taken by Iran to ensure safety in the Strait of Hormuz, the ongoing contacts with Oman, and the US-Iran relations, emphasizing that Iran is not an enemy of any of the regional countries and that the US and Israel are the main threats in the region.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مجموعه تدابیر ما برای امنیت کشتیرانی در این منطقه حفظ امنیت بر اساس حقوق بین‌الملل است، گفت که تماس‌ها بین ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز ادامه دارد.

اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت شهید «ابراهیم رئیسی» و «حسین امیر عبدالهیان»، فرارسیدن سالروز تولد خیام شاعر و دانشمند بزرگ ایرانی را گرامی داشت. به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر سفر مقامات رژیم صهیونیستی به امارات در میانه جنگ رمضان و همچنین برخی اخبار مبنی بر نقش فعال کشورهایی چون امارات، اردن و بحرین در این جنگ گفت: ما قرار نیست با چنین گزارش‌هایی این واقعیت را از یاد ببریم که تهدید و دشمن اصلی در منطقه کدام طرف است.

ما با هیچ کدام از کشورهای منطقه دشمن نیستیم، ما با آنها همسایه دائمی هستیم، از جمله امارات. در همین چهارچوب از تمام کشورهای منطقه درخواست می‌کنیم و آنها را دعوت می‌کنیم که مراقب دسیسه‌های خارجی باشند، دسیسه‌هایی که برای ایجاد تفرقه و شکاف بین کشورهای منطقه به شمول ایران و امارات انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه گفت: کشورهای منطقه در تحولات اخیر دیدند که حضور نظامی آمریکا در منطقه امنیت‌آور نیست.

رفت و آمد فراوان بین مقامات رژیم اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه وجود داشته و دارد و از دید ما مخفی نیست، ولی سوال این است که حاصل این عادی سازی چه بوده؟ جز اینکه اسرائیل را در انجام نسل‌کشی علیه مردم غزه و تجاوز به لبنان و همچنین تجاوز به یک کشور مسلمان با استفاده از قلمرو کشورهای مسلمان جری‌تر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همانطور که از کشورهای همسایه که خاک خود را در اختیار متجاوزان قرار دادند، بسیار گله‌مند و مطالبه‌مند هستیم، تاکید می‌کنیم که امنیت پایدار در منطقه مستلزم ایجاد همکاری و تلاش برای ایجاد امنیت درون‌زا در منطقه توسط کشورهای منطقه است. بقایی در خصوص پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز گفت: این سومین تلاش برای تدوین قطعنامه است.

قطعنامه نخست که به تصویب رسید، بسیار رسواکننده‌ بود، از این جهت که واقعیت‌ها را وارونه جلوه داد و به طرف‌های متجاوز اشاره‌ای نکرد. قطعنامه دوم هم که توسط بحرین و چند کشور دیگر تهیه شد، با وتوی چین و روسیه همراه شد که بسیار مسئولانه بود. در روزهای اخیر بحث قطعنامه دیگری مطرح است که بر اساس الگوهای پیشین است که واقعیت‌های واضح را نادیده می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی در تنگه هرمز ناشی از تجاوزات علیه ایران است گفت: شورای امنیت نمی‌تواند ایران را مسئول ناامنی در منطقه بداند. سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما در تماس مستمر با کشورهای عضو هستیم. با چین و روسیه هم در ارتباط هستیم. چین و روسیه می‌دانند عامل اصلی تهدید دریانوردی، آمریکاست.

خودشان هم اعتراف کردند که شبیه دزدان دریایی عمل می‌کنند. جامعه بین‌الملل اگر می‌خواهد کاری انجام دهد، باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع تنگه هرمز با بیان اینکه تنگه هرمز آبراه بسیار مهمی است و امنیت کشتیرانی برای ما بسیار مهم است، گفت: وضعیت کنونی در تنگه هرمز ناشی از قانون‌شکنی آمریکا و اسرائیل است و ما مجموعه تدابیر را برای امنیت کشتیرانی در این منطقه اتخاذ کرده‌ایم، این تدابیر برای حفظ امنیت و بر اساس حقوق بین‌الملل است.

بقائی خاطرنشان کرد: ما در ارتباط با این موضوع در تماس مستمر با عمان یکی دیگر از کشورهای ساحلی تنگه هرمز و بقیه جهات ذی‌ربط برای تضمین ساز و کاری هستیم که هدف و وظیفه مورد اشاره را محقق کند، در همین چهارچوب هفته گذشته نشست کارشناسان بین ما و عمان در مسقط برگزار شد و تماس بین ایران و عمان در این زمینه ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره خط رسانه‌ای درباره شکست آمریکا از ایران گفت: برای ما مهم، ارزیابی‌ها خودمان است.

همانطور که از تهدید دشمن هراس نداریم، از تمجید آن‌ها هم ذوق‌زده نمی‌شویم. ما به توانایی‌های خود ایمان داریم و برنامه‌های آتی را در مقابله با دشمن تنظیم می‌کنیم





