Iranian Reactions to Netanyahu's Alleged Visit to UAE Amid Iran-US Tensions

The text discusses the reactions of Iran and its foreign minister Abbas Ebrahimi to the alleged visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the United Arab Emirates (UAE) during the ongoing tensions between Iran and the United States. The text also mentions the UAE's denial of the visit and its cooperation with Israel in the face of Iran's attacks.

وزارت خارجه امارات متحده عربی، ادعای سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به آن کشور را در جریان جنگ با ایران «کاملا بی‌اساس» خواند و رد کرد.

پیشتر دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ ایران «به صورت محرمانه» به امارات متحده عربی سفر کرده است و با محمد بن زاید آل نهیان،‌ رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است که آن را «یک دستاورد تاریخی» نیز توصیف کرد. اما وزارت خارجه امارات تاکید کرد که «توافقات غیررسمی» در رابطه میان آن کشور و اسرائیل وجود ندارد.

در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که از نهم اسفند ماه گذشته آغاز شد، ایران چندین بار به اهدافی در امارات متحده عربی حمله کرد و تهران بارها به دلیل آنچه که روابط نزدیک با آمریکا و اسرائیل عنوان کرده از این کشور انتقاد کرده است. ادعای اسرائیل با واکنش گسترده‌ای در ایران روبرو شده است از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت که آقای نتانیاهو «آنچه را که دستگاه‌های امنیتی ایران مدتها پیش به رهبران این کشور گفته بودند، علنا فاش کرده است.

»آقای عراقچی همکاری با اسرائیل را «غیرقابل بخشش» خواند و در پستی در شبکه ایکس نوشت: کسانی که چنین اقدامی انجام دهند «باید پاسخگو باشند. » او نوشت:‌ «دشمنی با ملت بزرگ ایران، قماری احمقانه‌ است؛ و همکاری و همدستی با اسرائیل در این مسیر، غیرقابل بخشش است. کسانی که در همدستی با اسرائیل برای ایجاد تفرقه نقش دارند، باید پاسخگو باشند.

» آقای عراقچی،‌ بعدا در تلگرامش امارات متحده عربی را «شریک فعال» آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران توصیف کرد و گفت که این کشور مستقیماً در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران «دخیل» بوده است. او که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اجلاس بریکس در دهلی‌نو بود،‌ در کانال تلگرامش نوشت: «من در سخنرانی‌ خود نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم، به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم به آن اشاره نکنم.

اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. آنها اجازه دادند از سرزمین‌شان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. » در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه منتشر شد،‌ گزارش‌ها درباره سفر آقای نتانیاهو و یا هر هیئت نظامی اسرائیلی به این کشور رد شده است.

در این بیانیه آمده است: «امارات تاکید می‌کند که روابطش با اسرائیل علنی و در چارچوب توافقنامه‌های رسمی و شناخته شده،‌ توافق ابراهیم انجام می‌شود و بر مبنای مراودات غیرشفاف و غیررسمی نیست. » رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که دیدار میان آقای نتانیاهو و حاکم امارات متحده عربی در شهر العین‌،‌ در نزدیکی مرز کشور عمان برگزار شده است و چندین ساعت به طول انجامیده است. شهر تاریخی العین از جاذبه‌های گردشگری امارات متحده عربی است.

روز سه‌شنبه،‌ مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل گفت که اسرائیل برای کمک به امارات در مقابله با حملات ایران، سیستم دفاعی خود معروف به گنبد آهنین را به امارات ارسال کرده است. گنبد آهنین یک سامانه پیشرفته پدافند هوایی اسرائیلی است که برای رهگیری و نابود کردن انواع موشک‌ها،‌ راکت‌ها و پهپادها استفاده می‌شود. آقای هاکبی گفت بود که استقرار گنبد آهنین در امارات متحده عربی نتیجه «روابط فوق العاده میان امارات و اسرائیل» بر پایه پیمان ابراهیم است.

به نظر می‌رسد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران،‌ این روابط را عمیق‌تر کرده و حتی همکاری نظامی میان طرف‌ها را هم گسترش داده است. در جریان جنگ اخیر، ایران چندین موشک و پهپاد را به طرف امارات متحده عربی شلیک کرد. وزارت دفاع امارات متحده عربی چهار روز پیش و با وجود برقراری آتش‌بس،‌ اعلام کرد که پدافند هوایی آن کشور دو پهپاد پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرده است.

امارات می‌گوید که از زمان آغاز جنگ در روز نهم اسفند ماه گذشته،‌ که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در مجموع با ۵۵۱ موشک بالستیک، ۲۹ موشک کروز و دو هزارو ۲۶۵ پهپاد مقابله کرده است. روز دوشنبه گذشته روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که امارات همچنین حملاتی علیه ایران انجام داده است که تا کنون به طور علنی تایید نکرده است.

از جمله حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در اوایل آوریل، ماه گذشته میلادی. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک حاکم امارات متحده عربی در شبکه ایکس نوشت که کشورش همچنان به دیپلماسی متعهد است اما حق دفاع از خود را هم محفوظ می‌داند. آقای قرقاش در پیامش در شبکه ایکس نوشت: «ما به دنبال این جنگ نبودیم و صادقانه برای جلوگیری از آن تلاش کردیم.

در منطقه‌ای که ملت‌های آن با پیوندهای عمیق جغرافیایی و تاریخی به یکدیگر متصل هستند؛ روابط عربی و ایرانی در خلیج فارس نمی‌تواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. »با این حال، ایران همچنان در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بسته است که باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است. معمولا حدود ۲۰ درصد نفت و گاز مایع جهان از این تنگه عبور می‌کند





