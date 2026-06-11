Iranian Representative Claims US Drone Shot Down Was a Deliberate Decision by the Government
سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی در تنگه هرمز، معادلات امنیتی منطقه را وارد فاز جدیدی از تقابل نظامی میان تهران و واشنگتن کرد. در حالی که مقامهای وزارت خارجه ایران این حادثه را غیرعمدی و ناشی از سوءتفاهمهای میدانی میدانند، یک نماینده مجلس به یورونیوز گفته شلیک به این بالگرد، تصمیم حاکمیتی بوده است.
پس از حمله ارتش اسرائیل به مقر حزبالله لبنان در حاشیه جنوبی بیروت در روز یکشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در شامگاه یکشنبه پایگاههای هوایی نواتیم و تلنوف و منطقه اشدود در جنوب تلآویو را هدف حملات موشکیاش قرار داد و این اقدام را پاسخی دانست به نقض آتشبس از سوی اسرائیل؛ آتشبسی که پس از جنگ ۳۹ روزه بین ایران با آمریکا و اسرائیل برقرار شده و از نظر جمهوری اسلامی ایران باید شامل توقف حملات اسرائیل به حزبالله لبنان نیز باشد
Iran US Drone Attack Tension Tactics Relationship Iran-US Iran-Israel Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia Iran-UAE Iran-Iraq Iran-Syria Iran-Lebanon Iran-Saudi Arabia
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
American Forces Launch Strikes on Iran in Response to Apache DownedThe US military launched strikes on Iran in response to the downing of an American Apache helicopter by the Iranian military.
Read more »
Iran's delay in reaching a deal with US leads to consequences, says TrumpIran's delay in reaching a deal with the US has led to consequences, according to President Trump. He said the Iranian military is in a chaotic state, with significant parts of it, like the navy and air force, no longer existing. He also mentioned that Iran is only talking and not acting. He added that the deal Iran wanted was too good to pass up and now they have to pay the price.
Read more »
US Military Strikes Iran: Escalation of Tensions in the Middle EastThe United States military has launched new attacks on targets in Iran, in response to what the US administration calls 'unilateral and unjustified attacks' by Iran. The strikes target Iranian military sites near the Strait of Hormuz, including radar and missile defense systems. The US has described the strikes as part of a 'diplomatic imperative' to pressure Iran into accepting US conditions for negotiations. Tensions in the Middle East have escalated, with reports of explosions in Iranian ports and the involvement of the US military in the escalating conflict.
Read more »
Nayak's Leadership Transition and Allegations of Lobbying for IranThe National Iranian American Council (NIAC), also known as Nayak, has seen a shift in leadership with the appointment of Jamal Abdali. The organization has been accused of lobbying for the Iranian regime, but both Iran and NIAC deny these allegations. A member of the NIAC advisory board, Reza Aslan, has announced his resignation due to recent criticism.
Read more »
Iranian Intelligence and Operational Plan for Early Morning Attacks on US Military Bases in the RegionThe attacks caused significant damage to the expensive equipment of the US forces, although the official US authorities have not yet released details about the extent of the damage.
Read more »
Challenges Faced by Iranian Handwoven Rugs in Global MarketsThe news text discusses the challenges faced by the Iranian handwoven rug industry in global markets, including high production costs, declining demand, difficulties in exporting, foreign exchange constraints, transportation and domestic market issues.
Read more »