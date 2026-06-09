Iranian President: 'Nuclear Threat' Remains, US, Israel Still Pose Threat

Iranian President Abolhassan Jahangiri said that the nuclear threat still remains and the US and Israel still pose a threat, despite the recent developments in the region.

به گزارش مشرق، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: ما یک جنگ را با رژیم صهیونی و در انتها با آمریکایی‌ها در قالب جنگ ۱۲ روزه پشت سر گذاشتیم، همچنین یک کودتا و شبه‌کودتا در دی‌ماه رخ داد که آن را نیز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونی طراحی، پیگیری و اجرا کردند و یک جنگ ۴۰ روزه که به نام رمضان نام‌گذاری شد.

وی افزود: اگر بخواهیم هر سه مرحله‌ای را که پشت سر گذاشتیم، شامل جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و مقطع کودتای دی‌ماه، تحلیل کوتاهی داشته باشیم، باید بگویم که نبرد رمضان به عنوان سومین مرحله، معادلات منطقه‌ای و جهانی را تغییر داد و ایران اسلامی فاتح و پیروز این میدان شناخته شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: این را نه من به عنوان یک نماینده مجلس و یک ایرانی، بلکه امروز دنیا اعتراف می‌کند، وجدان‌های بیدار اعتراف می‌کنند و کسانی که به علوم نظامی آشنا هستند نیز به آن اذعان دارند.

خوب است فرصتی فراهم شود تا آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، از زبان آقای پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بیان کنند که پس از جنگ رمضان چه تحلیلی از ایران، از بعد نظامی و مردمی، درباره این جنگ ارائه کرده است. عزیزی گفت: می‌خواهم این موضوع را این‌گونه مطرح کنم که هدف ما از نبردی که به‌نام نبرد نصر انجام شد و از نظر زمانی بسیار کوتاه بود، چه بود؟

برخی شاید تصور کنند هدف ما صرفاً پاسخ دادن بوده است؛ این تصور را دارند که آن‌ها اقداماتی انجام دادند یا رفتارهایی از خود بروز دادند و اقداماتی را در جنوب لبنان انجام دادند که این درست است. وی ادامه داد: اما هدف بزرگ و برجسته جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان، در ادامه این مدت و ان‌شاءالله به فضل الهی در آینده، صرفاً پاسخ دادن نیست. هدف، نهادینه کردن پشیمانی مستمر آمریکایی‌ها، هم‌پیمانانشان و به‌ویژه رژیم صهیونیستی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هدف از این اقدام این بود که به دنیا اثبات کنیم در مسیری حرکت می‌کنیم که رژیم صهیونی و آمریکایی‌ها را برای همیشه از هر نوع اقدامی که خلاف منافع امنیت ملی و جبهه هم‌پیمان ما، یعنی جبهه مقاومت باشد، بازداریم و به نحوی با آن‌ها برخورد کنیم که پشیمانی مستمر و قطعی را از ما دریافت کنند. آنچه جمهوری اسلامی در این مرحله ثابت کرد، امروز و در آینده نیز قطعاً بر آن خواهد ایستاد.

عزیزی گفت: بدانید و مطمئن باشید که اقدام شب گذشته و اقدامات امروز در همین راستا انجام می‌شود. در نهایت، اگر این پشیمانی را احساس کنیم، باید گفت دشمن هنوز به آن نرسیده و این نبرد ادامه دارد. قطعاً همین‌طور است؛ ما هم جنگ بلد هستیم، هم کارآزموده هستیم، هم مبتنی بر ارزش‌های دینی و اعتقادی جنگ را پیش می‌بریم و هم از همه تجارب به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در نهایت، با همین کاربلدی و جنگ‌بلدی، امروز قدرت معتبرسازی تهدید را نیز داریم و این موضوع مهم است. امروز یک نظام سیاسی مبتنی بر همین اندیشه‌ها، تهدیدات خود را معتبر معرفی می‌کند و صرفاً به تهدید بسنده نمی‌کند، بلکه آنچه را وعده می‌دهد اجرا می‌کند. به همین دلیل نام این عملیات‌ها را «وعده صادق» گذاشتیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: وعده صادق برای ما به معنای معتبرسازی تهدیداتی است که از قبل اعلام کرده‌ایم.

ما به آمریکایی‌ها گفتیم یا می‌توانی افسار این رژیم را در دست بگیری یا نمی‌توانی و اکنون نیز یکی از بحث‌های ما همین است. اتفاقاتی که پس از آتش‌بس در لبنان، در جنوب لبنان و در سرزمین‌های منتهی به مرز لبنان رخ داد، از چند حالت خارج نیست. وی افزود: یا این اقدامات با هماهنگی آمریکایی‌ها انجام شده است، یعنی این شرارت با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است.

پیروزی، فتح و موفقیت همه‌جانبه ملت ایران، گرچه در این مرحله نیز ایران اسلامی کاملاً فاتح و پیروز جنگ بوده است، موضوعی است که پیش‌تر نیز یادآور شدم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: امروز دنیا به موفقیت، پیروزی و فاتح بودن ایران اعتراف می‌کند.

بدون شک در ادامه نیز، چه در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی، چنانچه آمریکایی‌ها، رژیم صهیونی و هم‌پیمانان آن‌ها بخواهند اقدامی علیه امنیت ملی ایران انجام دهند، امنیت را در هر سرزمینی که باشند از آن‌ها سلب خواهیم کرد. عزیزی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها بدانند که ما با تمام ظرفیت‌های خود مراقب سایر حوزه‌ها نیز هستیم. تصور نکنند که می‌توانند از ظرفیت‌های دیگر علیه ایران اسلامی اقدامی انجام دهند





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