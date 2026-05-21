Iranian News: Legal Action Against FIFA Over Banning National Flags

A civil rights organization in the United States has filed a lawsuit against FIFA, the international governing body of football, in a federal court in California. The lawsuit seeks to stop an action that would prevent FIFA from allowing the Iranian flags to be displayed in the stadiums during the FIFA World Cup 2026. The news comes after a report by the Atlantic magazine stating that FIFA is under pressure from the Iranian Football Federation to prevent the entry of the Iranian flags into the stadiums.

انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی، موجی از واکنش‌ها را میان ایرانیان و فعالان سیاسی ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، یک نهاد مدنی برای مقابله با این تصمیم احتمالی، در مراجع قضایی آمریکا شکایت ثبت کرده است. اندیشکده «آوای آزادی» شکایتی را علیه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، در دادگاه فدرال حوزه مرکزی ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. هدف از این اقدام حقوقی، صدور دستور توقف اقدامی است که به جلوگیری فیفا از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی منجر شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نشریه اتلتیک در گزارشی نوشت فیفا تحت فشار و به درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قصد دارد مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات شود. یکی از دغدغه‌های اصلی مقام‌های جمهوری اسلامی، احتمال شکل‌گیری فضای اعتراضی و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در جریان این مسابقات است.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل به میدان برود؛ دو شهری که از کانون‌های اصلی و پرجمعیت ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با برگزاری این مسابقات، تجمع‌ها و تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت ایران در اطراف و داخل ورزشگاه‌ها شکل بگیرد؛ موضوعی که تهران تلاش می‌کند با فشار بر فیفا و حذف نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید، از ابعاد آن بکاهد.

مهاجم تیم ملی با اشاره به سابقه خود در این تیم نوشت: «وقتی پيراهن تيم ملی كشورم را پوشيدم، به خودم قول دادم هر بار كه برای ايران بازی می كنم، با تمام وجود تلاش كنم تا باعث خوشحالی مردمی كه با عشق فوتبال را دنبال می كنند بشوم، بخصوص بچه‌هایی كه توی دورترين شهرها و روستاها با پيروزی ما خوشحال می‌شوند. » او نوشته که در سن ١٧ سالگی و پیش از دعوت شدن به تیم ملی از سوی کارلوس كیروش، از کشور دیگری پيشنهاد مالی داشته است: «ولی تنها جواب من اين بود كه من فرزند ايرانم و دوست دارم برای مردم كشورم بازی كنم و باعث خوشحالی‌شان بشوم.

» سردار آزمون به فعالیت‌های غیر ورزشی خود در سال‌های گذشته از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین حمایت از زنان ورزشکار، اشاره کرد و نوشت: «تا امروز هم از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم. هر جايی كه فوتبال بازی كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.

» او که به دلیل مواضع ضد حکومتی خود پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ اخیر از تیم ملی کنار گذاشته شد، با آرزوی موفقیت برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی «مخصوصا امیرخان» در جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «من فوتباليستم و عاشق فوتبال و هر چيزی كه در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمايت و محبت مردم عزيز و به خاطر همين عشق هميشه قدردان مردم كشورم هستم. اونای امری، سرمربی استون ویلا پیش از این ۴ بار با سویا (سه بار) و ویارئال، قهرمان لیگ اروپا شده بود و این‌بار با ویلا به این افتخار دست یافت.

استون ویلا از ۱۹۸۲ که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد تاکنون نتوانسته بود در اروپا، مقامی بدست بیاورد و حالا در سال ۲۰۲۶، پس از ۴۴ سال، در یک رقابت اروپایی به عنوان قهرمانی رسیده است. تیم ملی قرار بود در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی هم بازی کند که مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی امروز گفت این بازی برگزار نمی‌شود.

پیش از این بازی تدارکاتی تیم ملی با اسپانیا،‌ پرتغال، مقدونیه و آنگولا لغو شده بود و ابن تیم در اردوهای پیشین خود که با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر برگزار شد، سه بار با خودش بازی کرد. فدراسیون فوتبال ایران پس از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شده بود برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا و پرتغال به توافق رسیده است، اما این بازی‌ها نهایی نشد.

نجاتی ۵۰ روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و در این مدت تحت شکنجه و ضرب‌وشتم قرار گرفته است. قاضی انصاری که یکی از دو حکم اعدام صالح محمدی را صادر کرده بود، مسئول رسیدگی به پرونده علیرضا نجاتی است. پیش‌تر جهان‌پهلوان رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی المپیک، با انتشار یک استوری در اینستاگرام خواهان آزادی علیرضا نجاتی شده بود.

او با اشاره به تلاش‌هایش در سال‌های گذشته برای ورود آزادانه زنان به استادیوم‌ها در داخل ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از سال ۲۰۱۴ که برای کمپین آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران دور جهان میرفتم، همه جا پرچم واقعی ایران را همراه می‌بردم. برای اینکه بفهمید پرچم کنونی جمهوری اسلامی چیست میتوانید آن را با پرچم کمونیستی داس و چکش و دیگر نمادهای ایدئولوژیک مقایسه کنید که هر کشوری را اشغال میکرد و پرچم ایدئولوژیکش را جایگزین پرچم تاریخی آن کشور می‌کرد.

صفایی همچنین خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال نوشت: «فیفا حق ندارد پرچم واقعی یک کشور را از مسابقات حذف کند.





