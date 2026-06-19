Iranian Leader's Delayed Reaction to US-Iran Deal

Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's delayed reaction to the US-Iran deal has sparked controversy and comparisons to his father's stance on negotiations with the West. The deal, known as the Iran-US nuclear agreement, was signed by the leaders of both countries on May 14, 2015, but Ayatollah Khamenei's response was not published until several days later.

عکس تبلیغاتی حکومت از مجتبی خامنه‌ای در ورودی مترو در تهران رسانه‌ها در ایران پنج‌شنبه شب، ۲۸ خرداد، متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند مبنی بر این که درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا «نظر دیگری» داشته و اکنون مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و دیگر اعضای این شورا می‌داند.

مجتبی خامنه‌ای کمتر از ۱۰ روز پس از کشته شدن پدرش در حمله هوایی اسرائیل به عنوان رهبر تازه حکومت معرفی شد، اما در بیش از سه ماه و نیم گذشته نه فایلی صوتی از او منتشر شده و نه ویدئویی که نشان دهد او از توان رهبری و تصمیم‌گیری برخوردار است. در پیام رهبر تازه جمهوری اسلامی درباره توافق با ایالات متحده آمده است: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم‌.

» در این پیام به تفاهم‌نامه اخیر به عنوان «تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا» اشاره و گفته شده است که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه «منتظر تحقق شروط گفته ‌شده» خواهند بود. این واکنشی بود به تفاهم‌نامه‌ای که رؤسای جمهور ایران و آمریکا بامداد پنج‌شنبه، ۲۸ خردادماه، امضا کرده بودند. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ ایران و آمریکا موسوم به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» بامداد پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، در فاصلهٔ زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند. واکنش دیرهنگام مجتبی خامنه‌ای به این توافق موقت بین دو کشور بسیاری از ناظران و کارشناسان را به یاد موضع‌گیری‌های پدر او، رهبر پیشین، انداخت که همواره در عین صدور اجازه مذاکره با آمریکا در سخنرانی‌های علنی خود می‌گفت با گفت‌وگو با واشینگتن اصلا موافق نیست.

با این حال مجتبی خامنه‌ای در پیامی که به او نسبت داده شده اشاره نمی‌کند که از نظر او حکومت باید چه رویکردی در برابر آمریکا اتخاذ می‌کرد تا آتش‌بس موقت به نتیجه‌ای مطلوب برای کشور ختم شود. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، روز پنج‌شنبه گفت که رئیس‌جمهور ایران «توانست تفاهم‌نامۀ ایران و آمریکا را به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برساند». او به نام این یک نفر اشاره نکرد.

ابتدا قرار بود محمدباقر قالیباف از طرف ایران و جی‌دی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم‌نامه را امضا کنند. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به عنوان روسای جمهوری دو کشور این تفاهم‌نامه را از راه دور امضا کردند.

در پاسخ به پیام خامنه‌ای،‌ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، بلافاصله شامگاه پنج‌شنبه در پیامی نوشت که «خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های» مجتبی خامنه‌ای در زمینه «حراست از حقوق» ایران و گروه‌های نیابتی آن می‌داند. همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، نیز در پیامی به مجتبی خامنه‌ای قول داد تا از دستورهای او در مورد مسئله تفاهم با آمریکا پیروی کند و اجازه ندهد که طرف مقابل «حق» ایران و گروه‌های نیابتی آن را «مخدوش کند.

» در پی انتشار پیام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان همچنین آن را «راهبردی و روشنگرانه در تبیین مذاکرات پیش رو» خواند و نقش این پیام «در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط» را تعیین‌کننده دانست. پزشکیان در ادامه از «صدور اجازه برای آغاز مذاکره» از سوی مجتبی خامنه‌ای تشکر کرد و گفت که به باور او «با توجه حداکثری تیم مذاکره‌کننده نسبت به جزئیات مذاکره... پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد.

» محمدباقر قالیباف هم در پیام تازه خود، یادداشت تفاهم با آمریکا را «آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم» توصیف کرد و گفت که «اوامر» رهبر جمهوری اسلامی را «نصب‌العین» خود قرار می‌دهد





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Iran US Nuclear Agreement Ayatollah Ali Khamenei Father's Stance West Negotiations Delay Response

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