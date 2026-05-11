Iranian news with topics such as Iran-US relations, oil tanker, Abbas-Faisal phone call, Israeli security meeting, Chinese stance on Iran, UK PM's stance on Iran, citizens' concerns about inflation, gas prices, and power outages.

خبر فوریمحمدعلی عزیز جعفری، فرمانده «قرارگاه فرهنگی بقیه‌الله» سپاه پاسداران، گفت با این سطح از بی‌اعتمادی به آمریکا، طبیعی است تیم مذاکره‌کننده با هدایت کلیت نظام، شروطی را مشخص کند که همه حقوق مسلم جمهوری اسلامی را تامین کند و این شروط «حداقل انتظارات» ما است.

رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی میکسام بندر راس لفان قطر را ترک کرده و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شوند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنین تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشینگتن و تهران رایزنی کرده است. جمهوری اسلامی با وجود آتش‌بس، در روزهای گذشته بارها به امارات متحده عربی، کویت و قطر حمله کرد.

حملاتی که ریاض خواهان توقف فوری آن است. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، قرار است ظهر دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت، یک نشست امنیتی برگزار کند. بر اساس گزارش‌ها، این جلسه در پی پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا و واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به آن برگزار می‌شود. گزارش شده جلسه دادگاه نتانیاهو به‌دلیل حضور او در این نشست امنیتی، زودتر از زمان تعیین‌شده پایان یافته است.

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پکن گفت که موضع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفت‌وگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا، ترامپ، از ۱۳ تا ۱۵ مه (۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به چین سفر خواهد کرد.

ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت تاثیر تنگه هرمز، باب‌المندب و «حوزه مقاومت»، بیشتر از ۱۰۰ بمب است. او افزود: «وقتی اراده‌ات بالا بیاید، تولید یک بمب کاری ندارد؛ شاید اتفاقاتی را شکل بدهی که بمب اتم پیش آن ترقه باشد. » «محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد الشعبی و حوثی‌ها استفاده می‌کنند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تاکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی‌کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. استارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او «هرگز» چنین کاری نخواهد کرد. او همچنین در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند، محقق کند.

شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از تورم لجام‌گسیخته، گرانی و کمبود دارو، و قطعی برق انتقاد کردند. - «یه لپ‌تاپ می‌خواستم بخرم. نوشته بود ۱۰۰ میلیون. با اینکه همین لپ‌تاپ قبل از دی‌ماه ۴۰ میلیون بود.

رفتم روز بعدش اومدم دیدم شده ۱۲۰ میلیون. آخه تو یک روز؟ چجوری؟ » - «من اِی‌دی‌اچ‌دی دارم و باید داروی ویاس۵۰ مصرف کنم.

ماه گذشته دارو رو به قیمت یک میلیون تومان خریدم، اما این ماه وقتی بعد از حدود سه روز گشتن در داروخونه‌ها بالاخره پیداش کردم، قیمت ۳۰ تا قرص شده بود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. » - «از بندرعباس پیام می‌دم. ۱۷ ساله هنرستانی هستم. عادی‌ترین تفریحمون که کافه رفتن بود، حذف شده. قهوه‌ای که قبلا ارزون‌ترین آیتم منو بود و ۸۰ هزارتومن بود، شده ۲۵۰ هزارتومن به بالا.

» - «واقعا امسال وضعیت برق و قطعی برق افتضاح شده. بدون اطلاع دادن به مردم در انزلی شروع کردن برق‌ها رو روزی دو سه ساعت قطع کردن. هنوز تابستون نشده، عذاب دادن مردم رو شروع کردن.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-US Relations Oil Tanker Abbas-Faisal Phone Call Israeli Security Meeting Chinese Stance On Iran UK PM's Stance On Iran Citizens' Concerns About Inflation Gas Prices And Power Outages

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranian Cars PricesPrices of Iranian Cars

Read more »

Iran-China Relations, Narges Mohammadian's Health, French-Iranian Tensions, Indian Energy Crisis, French-Iranian Tensions, French-British Tensions, French President's Visit to Kenya, Iran's Response to French and British Naval Presence, Iran's Response to French and British Naval Presence, Iran's Response to French and British Naval Presence, Iran's Response to French and British Naval Presence, Iran's Response to French and British Naval PresenceThe news text discusses various topics such as Iran-China relations, Narges Mohammadian's health, French-Iranian tensions, Indian energy crisis, French-Iranian tensions, French-British tensions, French President's visit to Kenya, Iran's response to French and British naval presence, and Iran's response to French and British naval presence.

Read more »

Iranian protesters gather in front of the White House in Washington, D.C.A group of Iranians protested in front of the White House in Washington, D.C., calling for the release of political prisoners and the end of the nuclear deal with Iran.

Read more »

Federation head says hopes Iran teams will get visas for 2026 World Champ.The head of the US Canoe Association expressed hope that Iranian teams will be able to participate in the 2026 World Championships in the United States, according to a report.

Read more »

Iranian NewsIranian news with topics such as sanctions, military attacks, and diplomatic negotiations.

Read more »

Representative Bryan Mast: Never Trust Iran, Trump to Continue Pressure Until Serious DealRepublican Representative Bryan Mast said that the Iranian regime cannot be trusted and that the Trump administration will continue to put pressure on Iran until it reaches a serious deal.

Read more »